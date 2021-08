El Censo revela un cambio enorme en la población de Estados Unidos | Opinión

Como es costumbre, cada diez años, los cuestionarios del censo de EE. UU. Se envían por correo a los hogares del país Philadelphia Inquirer

Los estadounidenses son más numerosos y más diversos racialmente que nunca, y en varios estados los blancos no hispanos ya no son mayoría.

Los resultados del Censo de 2020 en Estados Unidos, divulgados este mes, indican un enorme y decisivo cambio demográfico en la nación.

La población estadounidense es más numerosa que nunca, y también más diversa étnica y racialmente, señalan los datos del Censo, que se dieron a conocer el pasado 12 de agosto, después de un retraso de varios meses debido a la pandemia de la COVID-19. En abril se habían divulgado resultados parciales, sobre todo con el propósito de determinar qué estados ganarían o perderían escaños en la Cámara de Representantes.

El Censo contó a las personas que residían en Estados Unidos el 1 de abril de 2020. El conteo poblacional determinó que en esa fecha la población residente en el país era de 331.449.281, un aumento de 7,4 por ciento con respecto a 2010. La mayor parte del crecimiento demográfico se produjo en las ciudades; Estados Unidos es cada vez más urbano.

“Nuestro análisis de los resultados del Censo de 2020 muestran que la población de Estados Unidos es mucho más multirracial y más diversa racial y étnicamente que lo que hemos medido en el pasado”, dijo Nicholas Jones, director y asesor principal de investigaciones de raza y etnia en la división de población de la Oficina del Censo.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Las personas que en Estados Unidos se designan como “personas de color” –es decir, aquellos que no son blancos no hispanos– constituyen el 43 por ciento de la población total, muy por encima del 34 por ciento que registró el Censo de 2010. Este resultado concuerda con el cálculo que estima que poco después de 2040, la población blanca no hispana dejará de ser

mayoría en Estados Unidos.

Seis estados ya se han adelantado a esa tendencia, según el Censo: California, Nuevo México, Nevada, Texas, Maryland y Hawái, así como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En California, la población hispana se ha convertido en el grupo étnico mayoritario. Ahora es el 39,4 por ciento de la población californiana, mientras los blancos no hispanos constituyeron el 34,7 por ciento.

Otro dato revelador: entre los jóvenes menores de 18 años, los que no son blancos anglosajones representan el 53 por ciento, mientras en 2010 eran el 47 por ciento.

Los hispanos representaron aproximadamente la mitad del crecimiento demográfico, mientras la tasa de natalidad de la población anglo siguió descendiendo. Al mismo tiempo, muchos estadounidenses ya no se declaran de una sola raza exclusivamente, sino multirraciales. La cantidad de personas que al ser encuestadas señalaron que eran de dos o más razas aumentó casi cuatro veces: eran 9 millones en 2010, y ahora son 33,8 millones.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

El hecho de que haya más personas que puedan identificarse con etnias y culturas más variadas dará lugar a formas novedosas de ver el mundo y la sociedad, y determinará los deseos, los planes y los sueños de las nuevas generaciones. El Censo de 2020 es el testimonio del cambio demográfico que hace a Estados Unidos una nación más urbana y más diversa.

Lea Biden y el legado de Trump, una visión de los cuatro años de la presidencia de Donald Trump, publicado por Mundiediciones.