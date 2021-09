¿Por qué necesitamos una nueva dirección en Florida? | Opinión

Cortesía: Cindy Polo

Recuerdo cuando vi el primer comercial del gobernador cuando era candidato, junto a sus dos pequeños hijos.

No es el uso de la familia lo que me molesta —esa es hoy una práctica aceptada; fueron las imágenes de sus hijos construyendo una “pared” con ladrillos de cartón mientras leían un libro de división política. En ese momento, Ron DeSantis nos mostró a todos quién es él en realidad: un político que usará cualquier propaganda política para mantenerse relevante.

El comercial buscaba energizar a la base radical y ganar puntos políticos. Esas tácticas no terminaron el día de elecciones y, tristemente, persisten a expensas de nuestros niños.

El próximo ciclo electoral pondrá a prueba una vez más nuestra humanidad con los candidatos de carrera y los buscadores de menciones que se han olvidado de su propio nombre y prefieren que les digan Senador, Congresista, etc. Ellos cambiarán de partido político; se lanzarán una y otra vez a elecciones; modificarán sus valores fundamentales a cambio de la oficina más poderosa que están buscando. Se venderán a quien sea porque les importa más su imagen, que lo que puedan hacer para servir a nuestra comunidad.

Conocí a Nikki Fried en el verano de 2018. Ambas éramos candidatas por primera vez, a ambas nos dijeron que no podríamos ganar, y ambas ganamos. Las dos llegamos a Tallahassee con los dados en contra. El ambiente no es particularmente de bienvenida para las mujeres a quienes les piden que sigan reglas anticuadas y aprendan a jugar “el juego”. Pues, bien, “el juego” no ha beneficiado a las comunidades, así que Nikki y yo aceptamos el reto. Esto es lo que nadie ha reportado: Nikki se acercó a la cámara legislativa y ofreció sus recursos para ayudarnos a ser mejores, especialmente los legisladores novatos como yo. Ella ganó en nuestro estado como demócrata, como mujer, una Chica de Miami —la única en lograrlo en varias décadas.

Nikki es alguien que hace lo que es correcto cuando nadie la está mirando. Yo no busco perfección, pero definitivamente sí espero coraje, integridad y alguien que no se quede callado ante inconvenientes políticos.

Me siento orgullosa de ser una Chica de Hialeah con raíces colombo-americanas que aprendió de la manera más difícil que compartir esta herencia e idioma no siempre se traduce en una representación adecuada, o que se hablará cuando importe.

Mi impulso político quedó exhausto y llegó a su fin. Sin embargo, me siento entusiasmada porque Nikki está dando la batalla. Merecemos una gobernadora para Florida como Nikki. Ella nunca olvidó cómo ayudar a los demás. Merecemos algo nuevo.

Cindy Polo fue representante estatal por el Distrito 103 desde 2018 al 2020. Representó el noroeste de Miami-Dade y el suroeste de Broward.