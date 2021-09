Los muchos fracasos de Biden con la comunidad Hispana | Opinión

Biden delivered his first address as president to the U.N. General Assembly on Tuesday. Getty Images

Soy una mujer hispana cuya familia vino huyendo de la Cuba comunista para darles a sus hijos un futuro mejor. Como tantas otras, mi familia huyó de la represión brutal en busca de la libertad y la prosperidad de Estados Unidos.

Las políticas Republicanas conservadoras son, por una gran diferencia, las más adecuadas para proteger esa libertad estadounidense para las generaciones venideras: nuestros valores de fe, libertad y familia se conectan con la comunidad hispana en general. Desafortunadamente, los Demócratas no pueden decir lo mismo.

El fracaso de Joe Biden en comprender las necesidades de nuestras comunidades hispanas ha sido evidente desde su campaña. Los hispanos no necesitamos un “líder” que intente agradarnos con la música de “Despacito,” durante un mitin, al tiempo que pronuncia un discurso con promesas vacías. Necesitamos líderes que brinden soluciones tangibles, que ayuden a nuestras familias y empresas a prosperar, como prosperaron durante la administración Trump.

En solo ocho meses, Biden ha despilfarrado la recuperación económica que heredó y ha revertido las políticas que estaban ayudando a los hispanoamericanos. Su liderazgo fracasado es evidente para todos. Ha habilitado políticas que han disparado nuestro costo de vida. No ha podido derrotar al COVID-19. Y no ha logrado asegurar nuestras fronteras

En el extranjero, la falta total de liderazgo de Biden también debilita la causa de la libertad en todo el mundo, y no hay que buscar más allá de 90 millas de nuestra costa. Mientras que el pueblo cubano arriesgaba sus vidas luchando para liberarse del régimen comunista de Castro, el secretario de Seguridad Nacional de Biden, nacido en Cuba, Alejandro Mayorkas, dijo a los cubanos que “no se les permitirá ingresar a los Estados Unidos.”

No prometió un apoyo inquebrantable a los cubanos. Al contrario, se abstuvo de continuar con la política de línea dura de la administración Trump hacia el régimen de Castro. Esto no es sorprendente, ya que el Partido Demócrata de Biden da la bienvenida a los socialistas y a las políticas socialistas

Dentro del país, vemos que todo es más caro en los Estados Unidos de Biden. Los hispanos han sido particularmente vulnerables a las dificultades económicas durante la pandemia. De hecho, el 62% de los hispanos dice haber atravesado dificultades económicas durante estos meses. ¿El plan de Biden? Gastar 3,5 trillones de dólares en su juerga de gastos socialistas, de él y de los Demócratas. Eso es el equivalente a $27,000 en nuevos gastos para cada hogar en Estados Unidos.

La respuesta de Biden al COVID-19 no es diferente de sus políticas fracasadas en materia económica. Biden prometió acabar con el virus, pero falló. Ahora, está imponiendo la aplicación de las vacunas a través de un decreto federal inconstitucional y antiestadounidense, que afectará a las empresas y a las familias. Su discurso fue oscuro y divisivo, enfrentando a los estadounidenses entre sí.

Demonizó a los grupos minoritarios, que representan de manera desproporcionada a los estadounidenses no vacunados: el 48% de los hispanoamericanos se han vacunado, en comparación con el 52% de los estadounidenses blancos. Biden continuó su ataque al afirmar: “No se trata de libertad o elección personal.” Como muchos hispanos lo han experimentado de primera mano, los decretos autoritarios no funcionan. La libertad importa y Joe Biden, amenazando nuestras libertades individuales no se mantendrá.

Sin embargo, los decretos inconstitucionales de Biden no se aplican al flujo de inmigrantes indocumentados en la frontera sur. El caos se ha producido en la frontera desde que Biden revirtió las políticas fronterizas de Trump. A medida que los inmigrantes indocumentados continúan llegando a las comunidades en los Estados Unidos, la administración Biden esencialmente ha optado por abandonar a los gobiernos locales.

El alcalde de McAllen, Texas, una comunidad de mayoría hispana, dice que la crisis fronteriza es un problema de salud y seguridad para Estados Unidos y se quejó de que su ciudad “no tiene autoridad para detenerlos.”

Los Republicanos creen en el estado de derecho, pero Joe Biden no. Como resultado, la crisis de Biden ha permitido que el tráfico de personas y de drogas se propaguen desenfrenadamente a través de nuestra frontera sur. También ha desatado una crisis de COVID-19, drogas ilícitas y crimen en muchas comunidades hispanas a lo largo de la frontera.

Los hispanoamericanos no creen en los decretos autoritarios de Biden, ni en sus políticas socialistas ni en sus decisiones fallidas.

Elegimos la libertad, no el socialismo. Queremos seguridad y oportunidades. Creemos en el trabajo duro y valoramos la familia y la fe, no en nada que destruya todo eso.

Daniella Alvarez es la Directora de Comunicaciones del Comité Nacional Republicano.