Otra grave crisis en Puerto Rico, esta vez es un huracán político

Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico, durante una conferencia de prensa el martes en San Juan. AP

Puerto Rico está pasando por una nueva crisis. Esta vez no es un gran huracán, sino el enorme mal juicio de su joven gobernador, Ricardo Rosselló.

Días después de una acusación federal de corrupción y las detenciones de seis funcionarios del gobierno, incluyendo dos ex altos funcionarios del gobierno de Puerto Rico, acusados de conspiración en el robo de millones en fondos federales de Medicaid y educación, un segundo escándalo explotó. Esta controversia involucró al gobernador no por algún comportamiento criminal, pero sino por un comportamiento estúpido e insensible.

Alguien filtró a los medios más de 889 mensajes de una charla secreta de grupo en WhatsApp en la que Rosselló y sus aliados más cercanos intercambiaron mensajes controvertidos entre sí que han llevado a llamamientos desde San a Miami para que Rosselló también renuncie. El escándalo ya le ha costado el puesto a dos funcionarios del gobierno, que renunciaron el sábado por sus comentarios hechos en el chat, donde muchos de los que participaron parecían haber regresado a la escuela secundaria, utilizando términos despectivos para referirse a las mujeres y los gays, incluyendo haciendo referencia a un famoso hijo nativo de la isla, el cantante Ricky Martin.

Inmediatamente, el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, y Christian Sobrino, el director financiero de la isla que trabaja en la junta de supervisión fiscal creada por el gobierno de Puerto Rico, dejaron el gobierno tras la publicación de casi 900 mensajes de texto por parte del Centro de Periodismo Investigativo. Uno de los objetivos de la junta de supervisión designada después de que Puerto Rico se declaró en bancarrota en 2017 fue reestructurar alrededor de $120,000 millones de deudas y obligaciones de pensión.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Desde entonces, ha habido cuatro noches de manifestaciones y enfrentamientos con la policía cerca de la mansión del gobernador en el Viejo San Juan. Se esperaban más protestas el martes por la noche. Sí, algunos opositores oportunistas están aprovechando el escándalo, pero si las manifestaciones se extendieron por toda la isla en gran número, Rosselló tiene que tomar algunas decisiones importantes.

El martes realizó una conferencia de prensa para decir que no renunciará. “No he cometido un acto ilegal, no he cometido un acto de corrupción. Solo he actuado de manera inapropiada y me he disculpado”, dijo. También prometió una serie de cambios en su gabinete y la forma de combatir la corrupción.

No es suficiente. La corrupción asociada con Rosselló no sería como cuando te descubren con las manos en la masa. Sin embargo, debe abordar seriamente y cuidadosamente la corrupción moral de sus acciones. En otras palabras, debe hacer lo que el presidente Donald Trump no ha hecho hasta ahora, después de hacer comentarios sexistas y racistas, y descartar el dolor que sus políticas han infligido a miles.

Nada de esto es bueno para Puerto Rico, cuya infraestructura no se ha recuperado y puede que nunca se recupere completamente del devastador golpe que el huracán María le dio hace casi dos años. El turismo ya está siendo afectado. El martes, el crucero Emperatriz del Mar del Royal Caribbean optó por no detenerse en la isla.

La agitación política se produce en una etapa crítica en la bancarrota histórica de este estado libre asociado estadounidense, y a medida que sus funcionarios buscan miles de millones de dólares en fondos del gobierno federal para la salud y para sus esfuerzos de recuperación de huracanes. La cuestión de la estadidad de la isla también está en juego, como lo ha sido durante años. La Casa Blanca dice que el Secretario de Estado, Mike Pompeo, se dirige a la isla el jueves.

Rosselló ganó la gobernación una vez cuando fue elegido para el cargo. Ahora, debe ganarse el derecho de conservarlo.