La ‘opción personal’ de no recibir la vacuna contra el COVID pone en riesgo a todos | Editorial

Imágenes de profesionales del sector de la salud en el sur de la Florida que han hecho grandes sacrificios para salvar a las personas del impacto del COVID. Miami Herald

Recibir la vacuna COVID no es una “elección personal”. En realidad, nunca lo fue, pero la avalancha de casos alimentados por la variante delta ha eliminado cualquier duda.

Y, sin embargo, eso no es lo que el gobernador de Florida quiere hacerles creer. El viernes, el gobernador Ron DeSantis pronunció estas increíbles e incorrectas palabras sobre la vacuna: “Se trata de su salud y de si desea esa protección o no. Realmente no me afecta a mí ni a nadie más“.

¿No afecta a nadie más? Que ejemplo tan grande de egoísmo. Casi 46,000 personas han muerto de COVID en su estado desde que comenzó la pandemia. Lástima que no podamos preguntarles a los miles que han muerto desde que las vacunas estuvieron disponibles si deseaban que todos los que los rodeaban se hubieran vacunado.

Este gobernador ya ha ido a la guerra contra las juntas escolares y los padres que quieren mantener a los niños más seguros en las escuelas con mandatos de uso de mascarillas. Ha luchado contra las líneas de cruceros que quieren preservar sus negocios asegurándose de que sus clientes puedan permanecer libres de COVID en los barcos, al exigir vacunas. Ahora descarta el papel de las vacunas en la reducción de la propagación en la comunidad.

Y es lo contrario de lo que dice. La propagación de COVID en realidad es un problema comunitario y su solución comienza con las vacunas.

La vacuna reduce la expansión comunitaria

Recibir la vacuna ciertamente ayuda a la persona que recibe la vacuna; el gobernador no se equivoca en eso. Reduce enormemente las posibilidades de ser hospitalizado o morir a causa de la enfermedad. Pero también reduce la propagación del virus a otras personas. Ese es el punto crítico que DeSantis está ignorando en su celo por apelar a la libertad a toda costa de la extrema derecha de su partido mientras se dirige a la reelección y mira a la Casa Blanca.

Sí, hay casos de gran avance en los que las personas vacunadas aún se infectan. Y sí, existen algunas razones médicas y religiosas legítimas para no vacunarse. Pero si todos los demás se vacunan, se reducen las posibilidades de contraer COVID y luego transmitirlo a otras personas.

Eso significa que usted, como persona vacunada, está ayudando a proteger a las personas que no pueden recibir la vacuna, como los niños menores de 12 años y los inmunodeprimidos, como los que tienen órganos trasplantados. También está ayudando a proteger a las personas mayores cuya inmunidad a menudo no es lo suficientemente sólida, incluso si están vacunadas. Incluso podría estar salvando la vida de alguien que simplemente se niega a recibir la vacuna.

Si esa no es una razón suficiente, piense en los trabajadores de la salud. Los llamamos héroes hace un año, golpeamos ollas y sartenes al final de sus turnos en su honor, les enviamos el almuerzo y la cena.

Ahora, 18 meses después, están exhaustos. Están luchando contra el agotamiento y una sensación de inutilidad. Esta última ola de infecciones de la variante delta ha batido todos los récords anteriores de casos y muertes. Los que están hospitalizados también son más jóvenes y casi todos no están vacunados. Las personas menores de 20 años representaron casi uno de cada tres de todos los casos nuevos de COVID-19 durante la semana que terminó el 26 de agosto, informó el Miami Herald.

Imagine el costo emocional, los sentimientos de impotencia y frustración para los trabajadores de la salud que ven morir a personas día tras día sabiendo que muchas de las muertes podrían haberse evitado con una vacuna gratuita y ampliamente disponible.

Durante una conversación reciente con la Junta Editorial del Miami Herald, los médicos y enfermeras de Baptist Health, Jackson Health System y Nicklaus Children’s Hospital nos dijeron que están inmensamente tristes por las muertes en gran medida evitables de pacientes no vacunados que han estado abrumando sus hospitales durante semanas.

Y señalaron que la afluencia masiva de pacientes está perjudicando a otros. La Dra. Yvonne Johnson, de Baptist Health, nos dijo que tenía que llamar a una joven paciente con cáncer y posponer su cirugía porque su médico no estaba seguro de que una cama de la UCI estaría disponible después de la operación. Johnson señaló que, en el South Miami Hospital de Baptist Health, 40 personas murieron de COVID en agosto. Todos estaban sin vacunar.

Un tema personal

Johnson dijo que cree que es hora de hacer de la vacunación de la población un proyecto comunitario: “Se ha puesto tanto énfasis en esta decisión como una decisión personal para su propio riesgo personal, y no se ha puesto tanto énfasis en ‘¿Cómo afecta esto a nuestra comunidad?”.

Pero si cree que es difícil escuchar a nuestros héroes de la salud, esos guerreros con máscaras N95 a quienes hemos saludado tantas veces, hablar sobre sus frustraciones al tratar de salvar la vida de las personas, intente escuchar cómo se culpan a sí mismos por no transmitir lo suficiente que las vacunas salvan vidas.

“Creo que para la mayoría de nosotros, realmente lo tomamos como algo personal. Por ejemplo, ¿no hicimos lo suficiente para hacer llegar el mensaje a las personas de que deberían recibir la vacuna?“, Johnson dijo, un punto repetido por otros en nuestra conversación.

Creemos que hay alguien más que debería hacer esa pregunta.