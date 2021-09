Robarle a las víctimas del derrumbe de Surfside es lo más bajo que pueden hacer | Editorial

Leer más

Recibir la vacuna COVID no es una “elección personal”. En realidad, nunca lo fue, pero la avalancha de casos alimentados por la variante delta ha eliminado cualquier duda.

Y, sin embargo, eso no es lo que el gobernador de Florida quiere hacerles creer. El viernes, el gobernador Ron DeSantis pronunció estas increíbles e incorrectas palabras sobre la vacuna: “Se trata de su salud y de si desea esa protección o no. Realmente no me afecta a mí ni a nadie más“.