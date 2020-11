El error de Joe Biden en Miami | Opinión

El candidato presidencial democrata Joe Biden anima a sus seguidores a votar en las venideras elecciones, el jueves, 29 de octubre de 2020, en el Broward College North Campus de Fort Lauderdale, Florida. adiaz@miamiherald.com

Puede que el candidato demócrata Joe Biden gane las elecciones de Estados Unidos, pero solo puede culparse a sí mismo por no haber hecho una mejor campaña con los votantes cubanoamericanos y venezolanos-americanos en Miami, y haber perdido el crucial estado de la Florida. Biden hizo todo mal con ese bloque crítico de votantes hispanos.

En primer lugar, la campaña de Biden subestimó el impacto negativo de la absurda afirmación del presidente Donald Trump de que Biden es un “socialista”. En lugar de proponer un plan proactivo para ayudar a restaurar la democracia en Cuba y Venezuela (más sobre esto en un momento), Biden solo jugó a la defensiva, diciendo que “No soy socialista”.

Biden nunca ofreció a los votantes cubanoamericanos y venezolanos-estadounidenses un plan concreto para generar cambios políticos en ambas dictaduras.

Biden debería haber propuesto un plan concreto para llevar a cabo una campaña diplomática internacional para ampliar las sanciones a Venezuela, algo que Trump no puede hacer porque ha insultado a los principales aliados de Estados Unidos en Europa.

“Solo yo puedo armar una coalición internacional eficaz para aumentar las sanciones a las dictaduras venezolana y cubana”, debió haber dicho Biden en Miami.

En lugar de proponer un plan para lograr cambios políticos en Venezuela y Cuba, la campaña de Biden pensó ingenuamente que podría ganarse a los votantes cubanoamericanos simplemente cambiando de tema. Pensaron que podían ganar en Miami hablando sobre las propuestas de inmigración y los planes de salud de Biden.

La campaña de Biden enfatizó constantemente la promesa de Biden de otorgar estatus de protección temporal a los venezolanos-estadounidenses (TPS) y restablecer los viajes familiares a Cuba. Pero esos no eran sustitutos para la mayor preocupación de los exiliados, que era terminar con las dictaduras de Venezuela y Cuba.

Por supuesto, Biden tenía un problema adicional: Muchos exiliados cubanos, especialmente los de más edad, resienten la decisión del presidente Barack Obama de normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba en 2014.

Biden era el vicepresidente de Obama, y la campaña de Trump aprovechó eso al máximo en sus campañas publicitarias en Miami. Pero Biden podría haber superado ese obstáculo admitiendo que la apertura de Obama hacia Cuba no funcionó como esperaba.

Cuando le pedí repetidamente a la campaña de Biden una entrevista con el candidato demócrata sobre sus políticas hacia Cuba y Venezuela, me ofrecieron hablar con uno de los principales voceros de Biden en materia de política exterior, el ex secretario de Estado John Kerry.

Kerry, quien era Secretario de Estado cuando Obama normalizó las relaciones con Cuba, me hizo un sorprendente mea culpa cuando hablé con él el 4 de septiembre. Me dijo que estaba decepcionado de que “las cosas que se suponía que iban a pasar en Cuba en términos de apertura económica obviamente no pasaron”.

Kerry admitió que “Cuba pareció endurecerse” después de la visita de Obama. Y agregó: “El vicepresidente Biden como presidente claramente querrá revitalizar la política hacia Cuba ... Cuba tendrá que ser denunciada por algunos de los abusos de derechos humanos y la negación de oportunidades para su propio pueblo”.

Pero ese mea culpa debería haberlo hecho el propio Biden en Miami, y no Kerry. Es posible que Biden no quiso hacerlo por temor a ofender a Obama. Pero fue un error garrafal del candidato demócrata.

Como resultado, Trump le dio una paliza a Biden con los votantes cubanoamericanos y venezolanos-americanos en Miami, y ganó la Florida. Biden ganó el voto general en Miami con solo 7.3 puntos porcentuales. Comparativamente, la ex candidata demócrata Hillary Clinton le ganó a Trump por casi 30 puntos en Miami en 2016.

Si Biden gana y quiere ganar a la Florida para el Partido Demócrata, tendrá que centrarse en lo que más le importa a muchos votantes cubanoamericanos y venezolanos-americanos: la ayuda de Estados Unidos para lograr una apertura política en sus países de origen.

