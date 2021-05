Oppenheimer: ¿Caerá Joe Biden en la trampa de Maduro? | Opinión

Leer más

Como a muchos otros periodistas, no me resulta fácil apoyar la decisión de Facebook de extender su suspensión al ex presidente Donald Trump durante otros seis meses. Pero Facebook tomó la decisión correcta. De hecho, debería haberlo suspendido indefinidamente, y hacerlo también con otros grandes mentirosos de todo el mundo.

En primer lugar, Facebook es una empresa privada cuyos usuarios aceptan sus términos y condiciones. Entonces, esto no tiene nada que ver con la censura estatal. Trump aceptó las reglas de Facebook cuando se unió a la plataforma, y si no le gusta su decisión de suspenderlo, puede ir a muchas otras redes sociales para difundir sus alocadas teorías conspirativas.