Oppenheimer: ¿De quien es la culpa del repunte del COVID-19 en EEUU? | Opinión

El robot japonés CUE5, de dos metros y medio de altura, fue noticia en todo el mundo cuando conectó un tiro desde media cancha en un intervalo del torneo de basket masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio la semana pasada. Pero, francamente, estoy mucho más impresionado por un robot menos conocido que trabaja en un restaurante cerca de mi casa en Miami.

Seamos realistas: el robot basketbolista japonés no va a tener un gran futuro como deportista una vez que pase la novedad. Aunque su tecnología seguramente se usará en otras industrias, no me imagino que los espectadores vayan a los estadios para ver jugar a un equipo de robots contra otro.