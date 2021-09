Oppenheimer: El dictador de Nicaragua es un hombres con suerte, pero su fortuna se podría acabar | Opinión

Leer más

Para mi gran sorpresa al llegar a Dinamarca, prácticamente nadie aquí usa una mascarilla facial en la calle o dentro de tiendas o restaurantes. Es casi como si la pandemia de COVID-19 fuera un recuerdo lejano.

Tan pronto como salí del aeropuerto de Copenhague y tomé un taxi hacia la ciudad, el conductor, que no llevaba máscara, me dijo que no era necesario que usar cubrebocas en Dinamarca. “Eso dejó de ser un requerimiento desde hace varios meses”, me señaló. Cuando entramos en la ciudad, noté que, efectivamente, casi nadie tenía la cara cubierta.