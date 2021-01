Carlos Alberto Montaner: Cuba está enfocada en conquistar a Colombia | Opinión

Leer más

Era la víspera de la toma de posesión. Ernesto Morales me llamó emocionado. Joe Biden había citado a James Joyce para pedir que lo enterraran en Delaware. El escritor irlandés aseguraba que llevaba grabado en su corazón la palabra “Dublín”. Biden piensa que, en su caso, ama a Delaware con la misma intensidad con que Joyce amaba a Dublín.

Morales, que es un joven muy culto, cree que es importante que el presidente sea capaz de citar a Joyce. No estoy tan seguro, pero sospecho que no está de más haber leído (o tratado de leer) el Ulises, especialmente tras la fallida experiencia de Donald Trump, una persona que ni siquiera ha leído el libro que supuestamente “escribió”. Eso se desprende de las palabras del decepcionado “ghost writer”, Tony Schwartz (The Art of the Deal).