Nadie garantiza que los mejores candidatos serán electos | Opinion

La historia comienza en Miami. “Ramón”, (espléndidamente representado por Gilberto Reyes), un ex preso político que había sufrido el rigor de los carceleros castristas por ser un plantado, cree ver a uno de sus torturadores. Lo sigue y confirma que se trata de la misma persona.

El episodio le trae recuerdos dolorosos de esas décadas ignominiosas de los años 60 y 70 del siglo anterior. El film se construye viajando de Miami al pasado a lomo de esos terribles “flashbacks”. Ramón llama a algunos de sus compañeros, todos exiliados, y les cuenta lo sucedido. Planean secuestrar al torturador. (No les digo más porque me han permitido ver la película en un pase privado, a condición de que no revele el desenlace).