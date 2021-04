Montaner: ‘Se acabó’. ¿Cómo terminan los regímenes colectivistas como el de Cuba? | Opinión

Leer más

En USA no hay nada más caro que la atención médica. Conozco a un español que un primero de enero advirtió que su “uñero” no se le curaba por medios caseros. Lo de siempre: hinchazón y dolorosos latidos. Tenía la pésima y antihigiénica costumbre de morderse las uñas cuando estaba nervioso y, como él mismo me dijo, “arrancarse los pellejitos”.

Estaba en Los Ángeles. Se fue al servicio de urgencia de un hospital. Le vieron el dedo índice de la mano derecha, le pincharon el absceso para que drenara la pus, le recetaron un antibiótico que le costó $98 dólares y le entregaron una cuenta de $2,927. Se quedó lívido.