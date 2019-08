Error del Seguro Social pone en peligro la cobertura de Medicare de 250,000 adultos mayores

Por lo menos un cuarto de millón de beneficiarios de Medicare pueden recibir facturas de hasta cinco meses de primas que pensaban que ya habían pagado. No deben tirar la carta a la basura. No se trata de una estafa. TNS

En enero, ocurrió lo que la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) llama “un error de procesamiento” que provocó que no se dedujeran las primas de algunos cheques del Seguro Social y, por eso, quedaran sin pagar varias cuotas de los planes médicos, según indica la página de “preguntas frecuentes” de la agencia en su sitio web.

El problema abarca a la cobertura de medicamentos recetados y a los planes Medicare Advantage que proporcionan cobertura médica y de medicamentos y sustituyen al Medicare tradicional administrado por el gobierno.

Algunas personas recibirán avisos de deuda, y deberán conseguir dinero para pagarla. Otras podrían recibir directamente avisos de cancelación. Los funcionarios de Medicare dicen que hay unas 250,000 personas afectadas.

Medicare y el Seguro Social anunciaron que las deducciones y los pagos a las aseguradoras se reanudarían este mes o el próximo. Según Medicare, las aseguradoras están obligadas a enviar las facturas directamente a sus miembros si hay primas sin pagar.

Pero ninguna de las dos agencias ha explicado cómo ocurrió el error ni se ha proporcionado una cifra exacta o los nombres de los planes afectados. Tampoco se reveló la cantidad de dinero que se les debe a estos planes. Un aviso a los beneficiarios en el sitio web de Medicare no tiene detalles importantes.

El representante Richard Neal (demócrata de Massachusetts), quien preside el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, junto a dos colegas escribieron a ambas agencias sobre el problema el 22 de mayo, pero no han recibido respuesta de Medicare. La respuesta del Seguro Social refirió la mayoría de las preguntas a los funcionarios de Medicare.

Las preguntas de beneficiarios de Medicare les están llegando a algunas de las organizaciones de ayuda. Dos adultos mayores, en Louisiana, perdieron la cobertura de medicamentos cuando sus pólizas fueron canceladas debido al error de la SSA, dijo Vicki Dufrene, directora del Programa de Información sobre Seguros de Salud para Adultos Mayores (SHIIP). Una mujer que había tenido el mismo plan de medicamentos desde 2013, lo perdió a finales de abril. Estuvo sin cobertura todo el mes de mayo, hasta principios de junio, cuando Dufrene pudo volver a inscribirla con retroactividad.

Dufrene aseguró que algunas personas no notaron que sus cheques no incluían la deducción por sus primas de Medicare Advantage o del plan de medicamentos. Si el cheque era un poco más de lo esperado, podrían haber asumido que la cantidad extra se debía al aumento del costo de vida, entre otras cosas.

En Ohio, un plan de Medicare Advantage reinscribió a un miembro al que le habían cancelado la cobertura por primas impagas menos de 48 horas después que el SHIIP del estado se involucrara, dijo la directora Christina Reeg.

Los beneficiarios de Medicare han tenido la opción de pagar sus primas a través de una deducción en sus cheques del Seguro Social durante más de una década, explicó Reeg. Sin embargo, también pueden cargar los pagos directamente a una tarjeta de crédito o cuenta corriente en lugar de depender del Seguro Social.

Mark Mathis, vocero de Humana, dijo que unos 33,000 miembros se vieron afectados, o sea, menos del 1% de sus miembros con Medicare. Ninguno perdió la cobertura. La compañía culpó a la anticuada tecnología de Medicare e instó a la agencia a invertir en nuevos equipos.

Un representante de UnitedHealthcare dijo que ninguno de sus 32,000 miembros de Medicare Advantage o de la Parte D (cobertura de medicamentos recetados) afectados por el problema de SSA perdió la cobertura. La compañía tiene la inscripción más alta de Medicare en los Estados Unidos.

Aetna no ha recibido pagos por planes de Medicare Advantage y de medicamentos para los meses de febrero a mayo para 43,000 miembros afectados, dijo el vocero Ethan Slavin. Los clientes recibirán facturas por las primas no pagas y pueden establecer planes de pago si no pueden saldar la cantidad total.

Estas y otras aseguradoras afectadas deben darles a sus miembros al menos dos meses a partir de la fecha de facturación. Y deben ofrecer un plan de pago para aquellos que no pueden pagar varios meses a la vez, dijo Medicare. Con estas medidas, “los planes no implementarán su política de cancelación por falta de pago de las primas mientras se establece un plan de pago”, advirtió Jennifer Shapiro, directora interina del Grupo de Pago de Planes de Medicare, en un comunicado del 22 de mayo.

Lindsey Copeland, directora de políticas federales del grupo Medicare Rights Center, dijo que le preocupa que los adultos mayores enfrenten la factura con inquietud.

“Si uno cree que sus primas se pagan automáticamente y seis meses después su plan le dice que no fue así, es para confundirse”, señaló Copeland.

Esta historia fue producida por Kaiser Health News, un programa editorialmente independiente de la Kaiser Family Foundation que no está relacionado con Kaiser Permanente.