Miami no ha querido quedarse sin su semana especial de arte a pesar de la pandemia. Eso sí siempre manteniendo las medidas de seguridad sanitarias establecidas por los CDC. Les presentamos los cinco mejores eventos de Miami Art Week 2020 en hoteles de la Playa y, también, de Miami.

The Confidante Miami Beach con “The Real Surreal”, la histórica Exhibición Salvador Dalí

Es en estos momentos convulsos y de contradicción constante cuando mejor se comprende la figura del artista universal Salvador Dalí, quien vivió una realidad llena de guerras y muerte que lo llevó a explorar la extraordinaria imaginación de su subconsciente. Ahora la conocida galería de arte Marcel Katz Art, establecida en Miami, junto con el experto y representante oficial de Dalí en EEUU, Bertrand Epaud, estrenan la primera escultura de un museo Dalí en el hotel The Confidante, en Miami Beach. La exposición se llama The Real Surreal y está ocho semanas, hasta el 17 de enero de 2021. Hay una extraordinaria colección de obras de papel modernas raras y muy apreciadas. También esculturas de bronce, de pequeña a gran escala. La más importante y famosa es la escultura de 10 pies y 1,000 libras “San Jorge y El Dragón”. Todas las obras de esta exposición representan la realidad surrealista en la que vivimos en la actualidad y, por supuesto, la voluntad de superarla. Son obras que representan las facetas de esperanza y supervivencia que afrontamos hoy en día con la pandemia. Hay muchas sorpresas preparadas. Este hotel, comprometido con el arte, se hará cargo del programa de exhibiciones de The Art Plug, una apuesta fuerte por el arte local rotatorio. Durante tres años presentarán una sección de piezas de arte de inspiración surrealista de artistas como de Nico Suave, Nick Cruz, Tiago Magro, Grabster, Lefty Out There, ABVA, Wij, Haiiileen y el propio Art Plug. Las obras icónicas se exhiben en los espacios públicos de la propiedad, incluido todo el primer piso del hotel, cabañas y bungalós. La exhibición, totalmente inmersiva de 60 minutos, la puedes ver en línea o en persona. Compra en línea: therealsurreal.tixr.com. $35 por persona. Hay ofertas de paquetes con artículos exclusivos de Art Plug y Dalí. Para estudiantes y trabajadores de primera línea no se aplica precio de entrada: hello@artplug.com. La experiencia virtual es a $5 para cualquier parte del mundo.

Faena Hotel Miami Beach presenta la exhibición “Dreaming with Lions” de Alexandre Arrechea. Cortesía/Faena Hotel

Faena Hotel Miami Beach presenta la exhibición “Dreaming with Lions” de Alexandre Arrechea

Para la Semana de Arte de Miami 2020, Faena Art tiene como objetivo inspirar esperanza y reforzar su compromiso de impulsar culturalmente a Miami a través del arte. Esta vez presenta una monumental instalación específica Dreaming with Lions del artista cubano Alexandre Arrechea, desde el domingo 29 de noviembre al domingo 6 de diciembre de 2020, de 10 a.m. a 6 p.m. Esta exhibición, gratis y abierta al público, nace de la reflexión del artista sobre la obra literaria de Ernest Hemingway, El viejo y el mar. Erigido directamente en la playa frente al hotel Faena, Dreaming with Lions representa los símbolos de esperanza, fe y la fuerza del espíritu humano, que prevalece ante los desafíos de hoy en día. Es una rotonda de 62 pies de diámetro que se parece a una enorme biblioteca estilo foro. Arrechea incorpora toallas de playa ilustradas con frases del texto de Hemingway como: “Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay” y “Pero el hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado”. Más: 3201 Collins Avenue Miami Beach y www.eventbrite.com/e/general-opening-dreaming-with-lions-tickets-128157395219

Shelborne South Beach y el Museum of Graffiti presentan “Symbiosis” de Gustavo Oviedo. Cortesía/Dana Agency

Shelborne South Beach y el Museum of Graffiti con Exposición “Symbiosis” de Gustavo Oviedo

Tras el éxito de la exposición Symbiosis del artista Gustavo Oviedo en el Museum of Graffiti de Wynwood, ahora se presenta en Shelborne South Beach, un espacio totalmente nuevo. La inauguración es el miércoles 2 de diciembre, de 6 a 8 p.m., con bocaditos ligeros y margaritas de cortesía. Oviedo estará en el Oasis Garden al aire libre, firmando su libro y estrenando su nuevo documental que presenta sus exploraciones marinas y explica el papel de la Bahía de Biscayne en la inspiración de su obra de arte. Tras la proyección se llevará a cabo una charla artística y una sesión de preguntas y respuestas. Oviedo, nacido en París y criado en Francia, Colombia, Venezuela y México antes de mudarse a Miami, decidió explorar una parte de Miami que no incluía los edificios abandonados y de construcción: la Bahía de Biscayne. El artista se centra en explorar la relación entre el bullicio de las vibrantes calles metropolitanas de Miami y la tranquilidad de la vida acuática, las corrientes y la distopía o antiutopía marina esta bahía. Más: Shelborne South Beach, 1801 Collins Avenue. Miami Beach. Entradas gratis en www.eventbrite.com/e/opening-night-gustavo-oviedos-symbiosis-on-exhibition-at-shelborne-sobe-tickets-128909095575

El Museum of Graffiti presenta también un evento junto a la piscina del Kimpton Surfcomber Hotel con el artista de Miami 1DER, quien pintará en vivo una obra a gran escala con temas de igualdad y justicia, el jueves 3 de diciembre, de 11:30 a.m. a 4 p.m., y a las 5 p.m. es la charla con el artista. Más: 1717 Collins Avenue y www.eventbrite.com/e/kimpton-surfcomber-x-museum-of-graffiti-present-1der-tickets-128935374175

Hotel Sagamore con la Exhibición “Everyone Has a Story to Tell”

La Sagamore Art Week se celebra del miércoles 2 al 7 de diciembre. Destaca una nueva exhibición inmersiva de arte que promueve a una treintena de artistas de Miami bajo el nombre de la exposición Everyone has a story to tell!/Todos tienen una historia que contar. Una parte de las ventas de arte se destinará a la Comunidad de arte de Miami. Los curadores de esta nueva edición son Grela Orihuela y Maggie Cuesta. Este año los objetivos incluyen la creación de un mini-lugar de arte con galerías bien elegidas y respetadas en los bungalows de 2 pisos. También, se lanza las emocionantes exhibiciones de arte “The Gaze” en las áreas públicas. Más: www.sagamoresouthbeach.com/art-week-2020/, 1671 Collins Ave. Miami Beach.

Copper Door B&B con exposición “Freedom to Play” de Jacqueline Gopie

La artista local de Miami, Jacqueline Gopie, presenta su colección más reciente, Freedom to Play, en el Copper Door B&B, de 18 al 20 de diciembre, de 12 a 2 p.m. Se requiere cita previa para conocer y conversar con la artista. Habrá refrescos durante la exhibición. La artista nació en Kingston, Jamaica y ahora vive y trabaja en Coral Gables, Florida. Después de una carrera de 22 años en el ejército de los Estados Unidos, comenzó a pintar en 2002 cuando asistió a la Universidad de Miami, donde obtuvo su BFA en 2005 y MFA en 2012. Su obra se centra en escenas idílicas de niños negros y mulatos, disfrutando del ocio y el tiempo de juego junto al mar. Gopie desafía los estereotipos negativos de los medios sobre las personas de color. Su intención es reconfigurar la respuesta fisiológica negativa aprendida del espectador a las diferencias raciales. Insiste en introducir contextos positivos, narrativas e imágenes visuales alternativos. Más: www.eventbrite.com/e/freedom-to-play-by-jacqueline-gopie-tickets-128753032787

