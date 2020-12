Reseña de Amazon Halo: el dispositivo de aptitud física que no necesitamos

Halo, una nueva pulsera de seguimiento de aptitud física de Amazon, tiene un novedoso giro: afirma que, al usar una aplicación de celular para escanear imágenes de tu cuerpo, puede decirte cuánta grasa corporal tienes con mucha más precisión que las tecnologías pasadas. NYT

Durante estos días, muchos estamos en el mismo barco. Mientras el coronavirus ocasiona el fallecimiento de más gente todos los días, estamos cada vez más estresados y bebemos más alcohol. Al mismo tiempo, con los gimnasios cerrados, estamos más tiempo sentados y nos quedamos pegados a las pantallas.

Así que tal vez se estén preguntando lo mismo que yo: ¿cómo está afectando la pandemia a mi cuerpo? Ya que no podemos salir fácilmente de casa para ver a los médicos por causas que no sean emergencias, en gran parte nos toca a nosotros resolver esto por nuestra cuenta.

Y ahora llega Halo, una nueva pulsera de seguimiento de aptitud física de Amazon con un novedoso giro: afirma que, al usar una aplicación de celular para escanear imágenes de tu cuerpo, puede decirte cuánta grasa corporal tienes con mucha más precisión que las tecnologías pasadas. La pulsera también tiene un micrófono para escuchar tu tono de voz y decirte cómo les suena tu estado de ánimo a otras personas (el masoquista que llevo dentro dijo: “¡Lo quiero!”).

Halo es la incursión de Amazon en las computadoras ponibles que vigilan nuestra salud, siguiendo los pasos de Apple y Fitbit. Amazon está vendiendo el Halo por $65 solo mediante invitación, lo que significa que tienes que entrar en una lista de espera para comprarlo. Me ofrecí como voluntario para ser un conejillo de Indias y recibí el mío en octubre.

Cuando el Halo llegó, instalé la aplicación, me quité la camiseta y apoyé la cámara de mi teléfono. Esto pasó después: el dispositivo me dijo que era más gordo de lo que pensaba. Con un 25 por ciento de grasa corporal, una cifra “demasiado alta”, según la aplicación.

Yo me mostré escéptico. Soy una persona relativamente delgada que ha subido menos de 1 kilogramo (2.2 libras) desde el año pasado. Normalmente preparo comidas saludables y hago ejercicios ligeros al aire libre. Mi ropa todavía me queda bien.

Me sentí avergonzado y confundido por el Halo. Así que envié mis datos del Halo y mis escáneos corporales a Lawrence Cheskin, profesor de Nutrición y Estudios Alimentarios de la Universidad George Mason y fundador del Centro de Control de Peso de Johns Hopkins.

Después de revisar mis resultados, Cheskin anotó mi estatura y peso para calcular mi índice de masa corporal (IMC), que es una métrica usada para estimar la obesidad. Es muy poco probable que un hombre de mi edad (36 años) con mi índice de masa corporal tenga un 25 por ciento de grasa corporal, dijo.

“A menos que fueras adicto a la televisión y tuvieras una dieta muy mala, tengo mis dudas sobre el diagnóstico del Halo”, agregó.

Cheskin me animó a recopilar más datos al medir mi grasa corporal con otros dispositivos y a hacer lo mismo con al menos otra persona. Así lo hice y descubrí que las lecturas de grasa corporal del Halo se desviaban constantemente más que otras herramientas para mí y para mi sujeto de prueba.

Llegué a la conclusión de que el análisis del cuerpo del Halo era cuestionable. Más importante aún, se sentía como una experiencia negativa que no me motivaba a ponerme en forma. He tenido experiencias mucho más alentadoras con otros productos como el Apple Watch y las bandas Fitbit, como se muestra a continuación.

Amazon desarrolló su algoritmo de medición corporal a partir de un conjunto de decenas de miles de imágenes de los cuerpos de las personas de una amplia gama demográfica. GLENN HARVEY NYT

Medición de la grasa corporal

La medición de la grasa corporal puede ser complicada porque los métodos tradicionales de los que disponen los consumidores no siempre son exactos.

Las básculas de baño inteligentes que miden la grasa corporal utilizan el análisis de impedancia bioeléctrica, que envía una pequeña corriente a través de los pies descalzos. Los calibradores de piel, un método más antiguo, son esencialmente reglas que pellizcan los pliegues de la piel para medir el grosor.

Estas técnicas no son perfectamente fiables. Si las personas suben a básculas inteligentes a diferentes horas del día o con diferentes niveles de hidratación, sus resultados pueden variar. Asimismo, los calibradores pueden medir los pliegues de la piel de manera incorrecta si se colocan en las zonas equivocadas.

Amazon dijo que la tecnología del Halo era mucho más precisa. Para escanear el cuerpo, se utiliza la cámara frontal del celular con el fin de tomar fotos de la parte delantera, los lados y la parte trasera. Luego Amazon une las imágenes en un modelo 3D para analizar la composición de tu cuerpo y calcular el porcentaje de grasa.

Decidí registrar medidas de grasa corporal consistentes para mí y un amigo usando el Halo, una báscula de baño Fitbit y un calibrador de piel de alta calidad. En noviembre y diciembre, tomé medidas a primera hora de la mañana con el Halo y la báscula de baño; mi esposa me midió los pliegues de la piel en cuatro áreas con el calibrador. Medí la grasa corporal de mi sujeto de prueba una vez con cada dispositivo.

Nuestros resultados fueron notablemente similares para dos hombres con composiciones corporales muy diferentes:

— El producto de Amazon estimó que mi amigo, un hombre de 1,90 metros de estatura (5.9 pies) y 90 kilogramos de peso (198.4 libras), tenía un 24 por ciento de grasa corporal, la escala Fitbit indicaba un 19 por ciento y las medidas de los pliegues de piel sumaban un 20 por ciento.

— En cuanto a mí —de 1,68 metros (5.6 pies) y casi 64 kilogramos (141 libras)— el Halo dijo en noviembre que tenía un 25 por ciento de grasa corporal, la escala Fitbit decía un 19 por ciento y las medidas del pliegue de piel sumaban un 20 por ciento. En diciembre, el Halo dijo que tenía el 26 por ciento de grasa corporal (en efecto, había comido más sobras del Día de Acción de Gracias de lo habitual), la escala Fitbit señaló el 20 por ciento y las medidas del pliegue de piel sumaron el 21 por ciento.

Cheskin especuló que el Halo podría tener un sesgo de sobreestimación en su algoritmo porque subestimar la grasa corporal de una persona obesa sería más problemático.

Maulik Majmudar, especialista médico de Amazon, quien trabajó en el Halo, dijo que la gente debía esperar que los resultados del dispositivo fueran diferentes porque el método es más preciso que las escalas de grasa corporal y los calibradores.

Amazon desarrolló su algoritmo de medición corporal a partir de un conjunto de decenas de miles de imágenes de los cuerpos de las personas de una amplia gama demográfica, señaló. Luego, Amazon hizo pruebas internas para medir la grasa corporal de las personas usando el escáner Halo, básculas de baño inteligentes y DEXA, una técnica que usa rayos X para escanear la densidad ósea, la cual, según estudios, es una medida confiable para la grasa corporal. Se encontró que el método Halo era dos veces más preciso que las básculas de baño.

Sin embargo, Cheskin no estaba convencido de las afirmaciones de Amazon sobre la precisión. Dijo que un estudio válido involucraría un ensayo clínico que midiera la grasa corporal de muchos sujetos con cada método —el Halo, DEXA, escalas de impedancia bioeléctrica y calibradores— para comparar los resultados uno al lado del otro.

Preciso o no, la parte más decepcionante del análisis de la grasa corporal de Amazon fue que carecía de un contexto importante. Aunque la aplicación preguntaba por mi origen étnico, edad y sexo, decía que mi nivel de grasa corporal del 25 por ciento era demasiado alto y estaba fuera de la zona “saludable” (aproximadamente del 12 al 18 por ciento). También decía que los resultados saludables estaban asociados con una vida más larga y menores riesgos de enfermedades cardiacas.

Cheskin ofreció un análisis más matizado. Los niveles de grasa corporal pueden tener diferentes implicaciones para la salud dependiendo de su edad, origen étnico, sexo, niveles de colesterol y antecedentes familiares. La circunferencia de la cintura también importa, porque la grasa abdominal abundante puede estar asociada con problemas de salud.

Para un hombre asiático de mi edad con una cintura de 86 centímetros (33.8 pulgadas), cuya familia no tiene antecedentes de diabetes ni problemas cardíacos y cuyos análisis de sangre mostraron recientemente niveles normales de colesterol, incluso una lectura de grasa corporal del 25 por ciento probablemente no sería alarmante, dijo.

Ese contexto, combinado con mi índice de masa corporal junto con las medidas tomadas con una escala y un calibrador de grasa corporal, llevó a Cheskin a dudar del análisis de Halo.

Le preocupaban las posibles consecuencias de la tecnología.

“¿Potencialmente crea desórdenes alimenticios?”, se preguntó. “Se trata de llegar a muchas personas con peso e IMC normales y decirles que están demasiado gordos. ¿Qué van a hacer con eso? Algunos de ellos van a ser más compulsivos y comenzarán a tomar medidas inadecuadas”.

Conclusión

En mi experiencia, hay productos de seguimiento de aptitud física que ofrecen una motivación más positiva.

El Apple Watch, por ejemplo, te permite establecer metas de cuánto quieres moverte o ejercitarte cada día y esas metas están simbolizadas por anillos de colores que se muestran en la esfera del reloj. Una vez que un anillo se completa, has cumplido tu objetivo. Los dispositivos Fitbit envían notificaciones a tu teléfono y te avisan cuando te acercas a tu objetivo de pasos. Ninguno de los dos dispositivos parece provocar dismorfia corporal.

Otra de las características exclusivas de Halo es Tone, que utiliza el micrófono de la pulsera para escuchar periódicamente tus conversaciones y decirte cómo suena tu estado de ánimo. Desactivé la función después de dos días porque me pareció una espeluznante invasión de la privacidad. Sin embargo, lo dejé encendido el tiempo necesario como para quejarme con mi esposa sobre cuán mala idea es ofrecer esa característica.

Después de analizar la conversación, la aplicación Halo dijo que sonaba irritado y asqueado. Eso, al menos, fue acertado.