Las cinco mujeres más poderosas del mundo

“Los países democráticos donde más se respetan los derechos humanos y donde hay mujeres que pueden alcanzar puestos de poder en la sociedad, son también los países que mejor equipados están para afrontar la crisis del coronavirus”.

Así lo afirma en un artículo Maggie McGrath para la revista Forbes y su ranking anual de las “Mujeres Más Poderosas del Mundo”. Un podio que demuestra que las féminas son capaces de manejar el liderazgo y el poder.

ANGELA MERKEL

La actual canciller alemana, Angela Merkel (66), lidera este podio según Forbes, por decimocuarta vez. Nació en Hamburgo el 17 de julio de 1954. Es hija de Horst Kasner (pastor luterano) y de Herlind Jentzsch, y tiene dos hermanos menores, Marcus e Irene.

No tiene hijos, y estuvo casada primero con el físico Ulrich Merkel desde 1977 hasta 1982, y desde 1998 con el catedrático en química Joachim Sauer, su actual marido, aunque sigue conservando el apellido de su primer esposo.

Su vocación política fue muy temprana, y tiene una larga trayectoria: fue militante de la Juventud Libre Alemana, se afilió al partido Demokratischer Aufbruch tras la caída del Muro de Berlín en 1989, y presidió la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) desde el 2000 hasta el 2018.

Lleva en el cargo como Canciller desde 2005 con distintas coaliciones entre su partido y otros afines, puesto que ha resultado vencedora de las elecciones de 2005, 2009, 2013 y 2017. Además, es una de las líderes políticas con mayor peso en la Unión Europea.

CHRISTINE LAGARDE

La segunda en la lista es Christine Lagarde (65), actual presidenta del Banco Central Europeo, cargo que ocupa desde noviembre de 2019, siendo la primera mujer que lo hace. Nacida en París (Francia) el 1 de enero de 1956, es hija de un profesor y una maestra.

Tiene dos hijos, Pierre y Thomas, está divorciada y desde 2006 mantiene una relación con el empresario Xavier Giocanti. Es vegetariana, no toma alcohol y en su juventud formó parte del equipo nacional de natación sincronizada.

En su país natal ha ocupado varios cargos: Ministra de Agricultura y Pesca, Ministra de Comercio y Ministra de Economía, Finanzas e Industria. También fue la primera mujer en ostentar el cargo de Ministra de Asuntos Económicos en el grupo G8 y fue directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2011 a 2019.

KAMALA HARRIS

El tercer puesto es para la actual vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris (56), del Partido Demócrata. Nacida el 20 de octubre de 1964 en Oakland (California), tiene ascendencia india tamil por parte de madre y jamaicana por parte de padre. Está casada con Douglas Emhoff desde 2014.

De vocación política también temprana, entre 1990 y 1998 fue fiscal de distrito adjunta en el Condado de Alameda, California; jefe de la División de Vecindarios y Comunidades de San Francisco desde el 2000, fiscal del Distrito de San Francisco desde 2004 hasta 2011 y Fiscal General de California de 2011 a 2017.

Lleva como senadora de los Estados Unidos por California desde 2017, y acaba de erigirse como vicepresidenta de la nación después de que Joe Biden derrotara a Donald Trump en las recientes elecciones a la presidencia, siendo la primera mujer en ocupar este cargo, la primera persona negra en hacerlo, y también la primera persona de ascendencia asiática en lograrlo.

URSULA VON DER LEYEN

Ursula Von der Leyen (62), política alemana y actual presidenta la Comisión Europea, ocupa el cuarto lugar. Hija de Heidi Adele Albrecht y Ernst Albrecht, es descendiente del prestigioso empresario del siglo XIX, el Barón Ludwig Knoop, y nació en Bruselas, Bélgica, el 8 de octubre de 1958. Está casada con Heiko von der Leyen, de ascendencia noble, y tiene 7 hijos.

En 1990 se afilió a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el partido político alemán del que también forma parte Angela Merkel. Fue elegida para el Parlamento de Baja Sajonia en 2003 y desde ese año hasta 2005 formó parte del Gobierno de Baja Sajonia ocupando el cargo de Ministra de Familia.

También ha acompañado como ministra a Angela Merkel en el Gobierno, primero ocupándose de las carteras de Familia y Seguridad tras las elecciones de 2005, cargo para el que fue reelegida en 2009. En 2013 cambió esa cartera por la del Ministerio de Defensa. Desde 2019 preside la Comisión Europea.

MELINDA GATES

En quinta posición, se encuentra Melinda Gates (56), exdirectora general de Microsoft, esposa de Bill Gates y cofundadora junto a este de la organización benéfica privada más grande del mundo, la Fundación Bill y Melinda Gates.

Melinda nació el 15 de agosto de 1964 en Dallas, Texas. Es la segunda de los cuatro hijos de Elaine Agnes Amerland y Joseph French Jr. Lleva con Bill Gates desde 1987, casada con él desde 1994, y tienen tres hijos en común.

Esta filántropa estadounidense, autora del libro “The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World” (2019), es otra de las más veteranas en el ranking de Mujeres Más Poderosas del Mundo de la revista, puesto que lleva años apareciendo entre los nombres más destacados.

BONUS: OTRAS 5 TRIUNFADORAS

La lista de Forbes recoge hasta 100 mujeres poderosas, que son ejemplo de trabajo y empoderamiento. Y en el “top 10” hay otros cinco nombres de triunfadoras y emprendedoras muy conocidas. En concreto, son las siguientes.

La estadounidense Mary Barra (59), presidenta ejecutiva de General Motors; la actual Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi (80); la española Ana Botín (60), presidenta del Banco Santander, miembro del consejo de su filial británica y que forma parte de la administración del Grupo Coca-Cola; la estadounidense Abigail Johnson (59) presidenta de Fidelity Investments (de la que también es CEO) y Fidelity International; y la actual CEO de Anthem Inc., la estadounidense Gail Boudreaux (61).

Los suyos son otros cinco nombres que, junto a los de las cinco primeras y a los de otras noventa, conforman una lista de mujeres influyentes que, según la revista Forbes, han realizado trabajos y actividades que van, “desde luchar contra la pandemia, hasta regenerar la política estadounidense, y todas ellas están haciendo historia”.