Teatro musical para niños y jóvenes en los campamentos de verano

Con el verano a punto de comenzar y gracias a la copiosa vacunación contra el Coronavirus, hoy crece la esperanza de que esta pandemia sea historia en unos cuantos meses. Consciente de ello, la Sociedad Actoral Hispanoamericana (SAH), encabezada por sus directores Miguel Sahid y Andrés Mejía, se han adaptado a los cambios y están listos con su escuela para recibir el futuro inmediato en plena nueva normalidad.

SAHID: Se acerca el verano, donde ofreceremos dos campamentos. Uno para niños –kids- y otro para adolescentes –teen- que comienzan a mediados de junio y julio. Al concluir el primer campamento, a mediados de julio, los pequeños presentan la obra “Aladino”, en su versión musical en español e inglés; mientras que los adolescentes cerrarán su campamento a fines de agosto con el musical “Matilda”.

¿Cómo se han desarrollado las clases de SAH durante la pandemia?

MEJÍA: A principio tuvimos que cambiar todo. Nuestras clases presenciales se impartieron en línea. Luego, a mediados del año pasado, fueron 50/50 y gradualmente, según las recomendaciones del CDC y de las agencias locales, este año hemos ajustado poco a poco nuestros ofrecimientos teatrales presenciales respetando las restricciones sanitarias.

Actualmente, la sede de la escuela de SAH se localiza en el 2186 SW 87Th Ave Doral, Florida 33172. Pero antes de tener este funcional recinto, Sahid y Mejía, trabajaron muy fuerte en otros lugares para formar varias generaciones de jóvenes artistas.

SAHID: SAH nació en septiembre del 2006 ante la necesidad de crear un taller teatral para actores. Pero, cinco años más tarde, y ante la necesidad de una escuela teatral musical en español para niños surge SAH Kids.

Los niños crecieron y la escuela con ellos provocando que en 2015 se diera el siguiente paso, la creación de SAH Teens. Actualmente el SAH se especializa en la formación de niños, jóvenes y adultos en las disciplinas de canto, baile y actuación enfocados especialmente al teatro musical y la televisión.

“Con los pequeños comenzamos jugando al teatro”, afirma Andrés Mejía. Foto cortesía/UEIGO

¿Cuáles son los objetivos primordiales del SAH?

SAHID: La preservación del español. Por eso, nuestros cursos y la mayoría de nuestras puestas en escena son en ese idioma, aunque también hacemos montajes en inglés.

MEJÍA: Con los pequeños comenzamos jugando al teatro, pero dentro de esos juegos les enseñamos conceptos trascendentales como la máxima calidad, la competitividad y la excelencia artística. Gracias a esos principios hemos obtenido primeros lugares en el Young Talent Big Dreams (YTBD), auspiciado por Actor’s Playhouse, y recientemente en los concursos grupales de teatro musical “Revolution” y “Starquest”.

El equipo SAH triunfador en la más reciente edición de Revolution Talent Competition. Foto cortesía/Cesar R. Romero

La preparación completa de los alumnos del SAH abarca dos años con énfasis en teatro, televisión, cine y plataformas streaming. También se cuenta con varios talleres extras, cursos de verano y clases magistrales, que dan oportunidad al alumnado de recibir capacitación adicional.

El programa de enseñanza se caracteriza por una preparación grupal e individual y los métodos de enseñanzas van desde el Teatro Odín de Dinamarca a las técnicas que se imparten en los centros educativos de teatro musical de Estados Unidos, Inglaterra y Latinoamérica.

Forman parte del equipo de profesores de SAH, el experimentado actor Wilderman García, quien dicta cursos de actuación, voz y dicción; el coreógrafo Manuel Castro Junior –con más de veinte años de experiencia- que imparte baile y Matt Maness, egresado de New World School of the Arts, que es el “coach” de voz del grupo de teatro musical de la escuela.

Al terminar la presentación del musical “Annie”, los alumnos responden al aplauso entusiasta del público. Foto cortesía/Alfredo Armas

SAHID: “Andrés [Mejía] y yo también somos parte del profesorado. Andrés dicta los cursos de expresión y movimiento corporal con conceptos de bioenergética más el curso de historia del teatro. Yo imparto cursos de actuación para niños, jóvenes y adultos.

En este 2021 el SAH Kids/Teen cumple 10 y 6 años de formar a niños, adolescentes y adultos artistas en Miami, y en línea con alumnos de Chicago, Orlando, Carolina del Sur y Virginia en Estados Unidos y ciudades en México y Colombia.

¿Hay egresados de SAH incorporados con éxito a la industria del entretenimiento?

SAHID: Por supuesto. Adrián Di Monte se encuentra en Televisa y triunfa en México en la telenovela “Diseñando tu amor”; Laura Rosger y Joan Vera están en el programa “Club 57” de Nickleodeon. En Telemundo, Gael Sánchez es parte del elenco de la serie “Cien días para enamorarse”; y en los canales de Disney y Warner Bros destacan Ana Wolferman y Julio Cesar respectivamente. Por mencionar solo algunos.

¿Cuál es la misión y la responsabilidad de SAH en la enseñanza de las nuevas generaciones de latinos nacidos en Estados Unidos?

MEJÍA: Nuestros estudiantes, la ahora conocida “Generación Latin X”, encuentra en el SAH su familia y un sentido de pertenencia que los impulsa a ser mejores seres humanos. Nuestro equipo trabaja mano a mano con las metas de cada uno de ellos.

SAHID: Además nosotros facilitamos espacios artísticos externos en donde nuestros estudiantes puedan desarrollar su preparación teórica-práctica. Contamos con alianzas artísticas como con Microteatro de Miami. Este verano el grupo de SAH Teens estará presentándose con la revista musical “Viva Broadway” en la reapertura de este recinto.

Para concluir, ¿tiene SAH algún gran sueño por lograr?

SAHID: Sí. Queremos que Miami sea el Hollywood en español de los latinos. Estamos trabajando en un proyecto de producción audiovisual innovador para crear contenidos originales para plataformas como Disney +, Netflix y Amazon entre otras, con nuestros egresados y artistas invitados.

Para conocer más sobre la Sociedad Actoral Hispanoamericana (SAH), 2186 SW 87 Ave., Doral, Florida, 33172 o visite sociedadactoral.com. Teléfonos (786) 339-4577 o (305) 873-4552. También puede solicitar información escribiendo a sociedadactoral@yahoo.com.

