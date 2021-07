Famosos y el estigma alrededor de la salud mental

El pasado 31 de mayo la tenista japonesa Naomi Osaka en Roland Garros se retiraba de la competición por problemas de ansiedad, pero unos días antes, el actor canadiense Ryan Reynolds compartió con sus seguidores de Instagram su lucha con la ansiedad, “una eterna compañera”, decía, aunque no era la primera vez que hacía referencia a ella.

Ryan Reynolds también ha hecho público sus problema de ansiedad, uno de tantos en la Meca de Hollywood. EFE/EPA/KIM HEE-CHUL

“No hablamos suficiente sobre la salud mental y no hacemos suficiente para eliminar el estigma de hablar sobre ello. Pero, como con esta publicación, mejor tarde que nunca, espero…”, escribió el actor que vimos en el filme “Deadpool”.

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN POSPARTO

Además de Reynolds y Osaka, otros personajes públicos han compartido abiertamente sus experiencias, ayudando a visibilizar y a normalizar estas cuestiones de la mente.

“Soy muy susceptible a la depresión. Puedo entrar y salir con bastante facilidad”, comentó la cantante londinense Adele en 2016, en una entrevista con Vanity Fair.

“Empezó cuando mi abuelo murió, cuando tenía unos diez años y, aunque nunca he tenido pensamientos suicidas, he tenido que acudir a terapia”.

Adele también reveló que había sufrido mentalmente tras el nacimiento de su hijo Angelo. “Tuve una depresión posparto muy mala después de tener a mi hijo, y me dio miedo”.

La cantante aseguró que era reticente a hablar de ello y que cuatro de sus amigas se sentían igual, pero que les daba demasiada vergüenza compartirlo.

“Pasé un tiempo en el que estaba realmente deprimida”, contó por otra parte la cantante estadounidense Miley Cyrus a la revista Elle en 2014, hasta el punto de que se encerró en su habitación y su padre tuvo que derribar la puerta para entrar.

Miley Cyrus contó a la revista Elle en 2014 que pasó “un tiempo en el que estaba realmente deprimida”. EFE/ Etienne Laurent

Dijo también que la gente no sabe cómo abordar el tema y que no pasa nada por sentirse triste. “Todas las personas pueden beneficiarse de hablar con alguien. Soy la persona más antimedicación que existe, pero algunas las necesitan y hubo un momento que yo también estuve tratándome con fármacos”.

La actriz texana de 31 años, Dakota Johnson, dijo en 2015 a la revista AnOther que las audiciones aún le resultaban duras. “A veces me ataca el pánico, hasta el punto que no sé qué estoy pensando o haciendo. Tengo un ataque de ansiedad total. Suele tenerlos todo el tiempo de todos modos, pero con las audiciones peor. Me aterrorizan”.

Dakota Johnson contó que sufrió un ataque de pánico en el set mientras preparaba una escena de la película “Our friend” en la que tenía que cantar. EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Dakota participó de manera remota en uno de los programas de Jimmy Fallon este año, donde contó que sufrió un ataque de pánico en el set mientras preparaba una escena de la película “Our friend” en la que tenía que cantar.

Aseguró que el episodio de pánico se manifestó de todas las maneras posibles. “Estaba corriendo alrededor y entonces empecé a reírme histéricamente y todo el equipo diciendo ‘¿pero qué está haciendo?’ . Me puse a correr, a reír. Luego me paré y comencé a llorar”, comentó.

NO ENTIENDE DE GÉNEROS

“La lucha y el dolor son reales”, aseveró el actor y luchador profesional estadounidense, conocido popularmente como La Roca o “The Rock”, Dwayne Johnson en una entrevista con la publicación Express, añadiendo: “estaba devastado y deprimido”.

El actor estadounidense Dwayne Johnson comentó: “Todos pasamos por el fango y la depresión nunca discrimina. Me costó mucho tiempo darme cuenta, pero la clave es no tener miedo a abrirse”. ANDY RAIN EFE

El actor relató el intento de suicidio de su madre cuando el solo contaba con 15 años y cómo, años después, varias lesiones le impidieron jugar profesionalmente al fútbol americano y además, tras un corto periodo de tiempo, su novia rompió con él. “Ese fue mi peor momento”, dijo.

“Todos pasamos por el fango/mierda y la depresión nunca discrimina. Me costó mucho tiempo darme cuenta, pero la clave es no tener miedo a abrirse. Especialmente nosotros, los tíos, que tenemos tendencia a guardárnoslo. No estás solo”, escribió Johnson en Twitter tras la publicación de la entrevista en 2018.

Otra actriz que sabe lo que es un ataque de pánico es la estadounidense de 32 años Emma Stone. Contaba que la primera vez que le pasó, aun siendo una niña, estaba en casa de un amigo y estaba convencida de que su casa estaba ardiendo. Tuvo que llamar a su madre, quien la llevó a su residencia para convencerla de que no pasaba nada.

Durante tres años su ansiedad continuó. “Tenía muchísima ansiedad de niña. Pasé mucho tiempo en terapia. Desde los ocho a los diez años. Estaba al límite de la agorafobia. No podía apartarme de mi madre”, contaba a la revista Glamour en 2011. También aseguró que ya no sufría ataques de pánico, pero sí de ansiedad.

“Tenía 25 años y mi propio programa de televisión. Tenía perros que adoraba y una tonelada de amigos, recibía el cariño constante de los fans y estaba feliz con mi trabajo, pero no podía entender qué era”, dijo el actor de “Supernatural”, Jared Padalecki, a la revista Viariety en 2015.

“No siempre tiene sentido. A eso me refiero. No solo las personas que no pueden encontrar un trabajo o que no pueden encajar en la sociedad lidian con la depresión”, confesó el actor estadounidense de 38 años.