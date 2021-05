Los comercios pueden imponer sus reglas sobre mascarillas en el sur de la Florida. Que esperar en la tienda 

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha suspendido todas las órdenes en torno al COVID-19 emitidas en todo el estado, incluyendo los mandatos de uso de mascarillas.

¿Significa eso que puedes volver a estar sin mascarilla? Es complicado.

Los negocios pueden seguir exigiendo a las personas que lleven mascarillas, lo que significa que algunos lugares pueden obligarte a llevarla y otros no. Los funcionarios del sur de la Florida dicen que también se pueden exigir mascarillas en los edificios del condado y en las propiedades del condado. También están pidiendo a las empresas que sigan exigiendo el distanciamiento social y las mascarillas, como recomiendan los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), para ayudar a frenar la propagación del COVID.

¿Cómo es la vida ahora en el sur de la Florida? Esto es lo que se puede esperar:

¿Todavía tengo que llevar una mascarilla dentro de los restaurantes? ¿Y en Walmart, Target y otros negocios?

Según la nueva ley, cada negocio puede establecer sus propias normas de seguridad en torno al COVID-19. Esto significa que aun cuando algunas tiendas o restaurantes pueden no exigir las mascarillas, otros sí. Walmart y Target, por ejemplo, siguen exigiendo que sus empleados y clientes lleven mascarilla.

¿Cómo saber si un negocio tiene una política de mascarillas? Algunos negocios pueden publicarla en su sitio web o en las redes sociales, o tener un cartel cerca de la puerta. También puedes llamar a la tienda para preguntar.

¿Necesito una mascarilla en tiendas de víveres como Publix y Winn-Dixie?

Una vez más, depende de lo que el negocio quiera hacer. Los empleados y los clientes todavía tienen que usar una mascarilla dentro de Publix. Las mascarillas también se exigen en las tiendas Winn-Dixie y Fresco y Más, también.

¿Y en los centros comerciales y cines?

Compradores toman un descanso en el Dadeland Mall. Algunos clientes se quitaron las mascarillas para comer o beber artículos para llevar que habían comprado en otro lugar del centro comercial. Maya Lora/mlora@miamiherald.com

De nuevo, esto dependerá del negocio. Todos los centros comerciales Simon en el sur de la Florida, por ejemplo, seguirán exigiendo a sus empleados y compradores que lleven mascarillas. Esto incluye a Dadeland Mall, The Falls, Miami International Mall y Sawgrass Mills. Simon también exige que todos los comercios y restaurantes de los centros comerciales lleven mascarillas, como Macy’s, JCPenney y Apple.

Las cadenas de cines AMC y Regal Cinema tienen políticas de mascarillas en vigor y no han anunciado ningún cambio en sus locales de la Florida.

¿Las escuelas del sur de la Florida siguen exigiendo mascarillas?

Sí, las mascarillas siguen siendo obligatorias para el resto del año escolar 2020-2021 hasta nuevo aviso en las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, las Escuelas Públicas del Condado de Broward, el Distrito Escolar del Condado de Monroe y el Distrito Escolar del Condado de Palm Beach.

¿Y en parques, bibliotecas públicas o lugares como el Zoo Miami y Vizcaya?

Sí, las mascarillas y el distanciamiento social siguen siendo obligatorios en todos los “espacios del condado”, según el Condado de Miami-Dade. Esto incluye a bibliotecas públicas, parques del condado y edificios del gobierno del condado. Y, sí, esto incluye a lugares como el Zoo Miami y Vizcaya.

El Condado de Broward dijo a Local 10 que las mascarillas seguirán siendo obligatorias en los edificios del gobierno del condado. Las mascarillas también se requieren en los edificios del gobierno del condado de Palm Beach, según WPTV.

¿Necesito una mascarilla en el aeropuerto? ¿Y en el autobús o en un Uber o Lyft?

Sí, las mascarillas siguen siendo obligatorias en el Miami International Airport, el Fort Lauderdale-Hollywood International Airport y PortMiami. También se requieren mascarillas en los autobuses, Metrorail, taxis, Uber, Lyft y cualquier otro transporte público. Esto se debe a un mandato federal de mascarillas en el transporte público.

¿Es obligatorio llevar máscaras en la oficina de correos o en los juzgados federales? ¿Y en los parques nacionales como los Everglades?

Sí, las mascarillas siguen siendo necesarias en los edificios federales, incluidas las oficinas de correos y los edificios de los tribunales federales. También es obligatorio el uso de mascarillas en cualquier terreno federal, incluidos los parques nacionales como los Everglades. Esto se debe a un mandato federal que el presidente Joe Biden emitió en su primer día en el cargo.

Quiero hacer un viaje a los Cayos de Florida. ¿Es obligatorio el uso de máascarillas?

El Condado de Monroe dijo que ya no hará cumplir su mandato de uso de mascarillas. Cayo Hueso ya había dejado de aplicar su mandato de uso de mascarillas a principios de marzo después de que DeSantis cancelara las multas por violar las órdenes de emergencia del COVID.

Sin embargo, los negocios pueden seguir exigiendo a clientes y empleados que lleven mascarillas.

¿Se impone el uso de las mascarillas?

Depende de cada lugar individual la imposición de su propia política.