Siento que perdí mi tiempo y no tengo tiempo para perder, afirma boxeador cubano tras empate en Las Vegas

Barthelemy sigue convencido de que mereció ganar el combate del sábado en la noche contra Robert Easter Jr. en Las Vegas que terminó con un veredicto de empate cuando un juez vio ganar al cubano 115-113, otro le dio su decisión 115-113 al estadounidense y un tercero entregó cifras de 114-114. Mayweather Promotions

La tristeza podía sentirse del otro lado del teléfono. Después de que se apagaron las luces y se guardaon los micrófonos, Rancés Barthelemy sabe que dejó escapar una gran oportunidad. No todos los días un boxeador cubano tiene el chance de convertirse en campeón del mundo.

Ya poco más relajado y junto a su familia, Barthelemy sigue convencido de que mereció ganar el combate del sábado en la noche contra Robert Easter Jr. en Las Vegas que terminó con un veredicto de empate cuando un juez vio ganar al cubano 115-113, otro le dio su decisión 115-113 al estadounidense y un tercero entregó cifras de 114-114.

El Nuevo Herald coincidió con otros medios de prensa y votó 115-113 a favor de Barthelemy, quien se mostró bastante compungido por no haber salido con la mano en alto y una faja en la cintura.

“Siento que perdí el tiempo, que todo lo que hice en estas semanas fue en vano, y yo no tengo tiempo para perder’’, expresó Barthelemy. “Creo que hice suficiente para ganar. Robert Easter no hizo nada de nada, no fue el mismo de otras veces’’.

El combate resultó una marea de momentos para ambos guerreros, con un Easter mejor al principio y al final, mientras que Barthelemy sacaba buenos resultados en el intermedio.

Quizá si el habanero hubiera comenzado más rápido su reacción, el veredicto se habría inclinado a su favor, pero Barthelemy se preparó para un ataque frontal que nunca llegó.

“Había estudiado sus peleas y esperaba que él me atacara más, él dijo que me iba a atacer, por eso no estuve tan activo al principio’’, agregó Barthelemy. “Pero creo que luego hice lo suficiente para ganar. Realmente, me siento decepcionado’’.

Barthelemy buscaba un cetro regular de la Asociación Mundial en las 135 libras y convertirse en el primer cubano con una faja de campeón desde que Erislandy Lara cediera su trono de las 154 libras en abril del 2018 contra Jarrett Hurd.

Hace apenas unas semanas, Yordenis Ugás tuvo el chance de erigirse en campeón welter del Consejo Mundial, pero fue despojado de una victoria ante Shawn Porter en un combate que todavía despierta polémica entre expertos y aficionados.

Al igual que Ugás, Barthelemy pertenece a la escudería de Premier Boxing Champions, con la cual ganó fajas en las 130 y 135, e intentó convertirse en el primer cubano con tres títulos en tres categorías diferentes al intentarlo en la división junior welter.

No pudo hacerlo al caer ante el bielorruso Kyril Relikh, pero este éxito ante Easter habrá de servirle para posicionarse mejor y elegir un nuevo camino para volver a la carga en las 140 libras.

De acuerdo con el propio Barthelmy, el plan es realizar una o dos peleas más en la categoría ligera y ascender nuevamente a las 140 libras para retar a uno de los campeones allí.

¿Habrá revancha con Easter?

“Eso quisiera yo y mi equipo de trabajo dice que se enfocará en eso’’, recalcó Barthelemy. “Pero conozco este negocio y no veo a Easter muy convencido cuando lo dice. Así que me voy a seguir preparando para lo que venga, contra Easter o contra otro’’.