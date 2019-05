Trump niega planear el despliegue de 120,000 soldados para contener a Irán

AFP/Getty Images

El presidente estadounidense, Donald Trump, desmintió este martes información divulgada por el diario The New York Times sobre la existencia de un proyecto para enviar a 120,000 soldados a Oriente Medio con el fin de contener a Irán.

“¿Haría yo eso? Absolutamente. Pero no lo hemos planeado. Esperemos no tener que planearlo. Si tuviéramos que hacerlo, enviaríamos muchos más hombres que esos”, dijo ante periodistas en la Casa Blanca, donde acusó al diario neoyorquino de propagar noticias falsas.

“¿Dónde estaba esta historia, en The New York Times? Bueno, The New York Times, son noticias falsas”, dijo.

El lunes por la noche, el diario neoyorquino informó que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, presentó la semana pasada durante una reunión con los asesores de seguridad nacional de Trump un plan por el cual se desplegarían unos 120,000 soldados en Medio Oriente en caso de que Irán atacara a las fuerzas norteamericanas en la región.

El plan, que está apenas en una etapa preliminar, según el periódico, no requiere una invasión terrestre y el número mencionado es el más alto del rango considerado, según The New York Times.

Trump advirtió nuevamente a Irán el lunes sobre cualquier eventual acción contra los intereses de Estados Unidos.

Las relaciones ya tensas entre Washington y Teherán se han deteriorado aún más desde la semana pasada. Irán anunció que suspendía algunos de sus compromisos asumidos en el marco del acuerdo firmado con grandes potencias en 2015 sobre su controvertido programa nuclear, un año después de que Estados Unidos decidiera retirarse del convenio, al tiempo que la administración Trump ha endurecido sus sanciones contra la economía iraní.

Al mismo tiempo, el Pentágono envió a la región del Golfo Pérsico un portaaviones, un buque de guerra que transporta principalmente vehículos anfibios, bombarderos B-52 y una batería de misiles Patriot.