Sobredosis por medicamentos recetados. La epidemia de los opioides

La epidemia de opiodes recetados por doctores que pretenden aliviar el dolor con estos medicamentos a base de opio ha tomado al mundo norteamericano por sorpresa y es de una magnitud sobrecogedora. TNS

El desesperado grito de una mujer joven interrumpió de golpe el aire y la caminata matutina: “¡¡¡I need the opium to stop!!!! ¡¡¡I need the opium to stop!!!” .

Una escena dantesca frente a mis ojos. Era una mañana tranquila, en un barrio tranquilo de una calle tranquila con casas de familias acomodadas. Una joven en sus 20 años gritaba desaforada y corría al medio de la calle gritando esto, desesperada. “¡Necesito que el opio pare!” repetidamente, y con una angustia en su grito que no he podido olvidar.

La chica se tiró a la calle a gritar su horror a los autos que pasaban y se detenían. Desorientada, volvió a entrar a su casa, donde vi que una señora la ayudaba. Esperé unos minutos a ver si salía de nuevo para preguntarle si quería que buscara ayuda. Pero no la volví a ver. Han pasado varios días y sus gritos no se me han borrado de la memoria.

La epidemia de opiodes recetados por doctores que pretenden aliviar el dolor con estos medicamentos a base de opio ha tomado al mundo norteamericano por sorpresa y es de una magnitud sobrecogedora.

La adicción ha escalado a cifras gigantescas, a tal punto que ya la muerte por sobredosis de medicinas-opiodes ocupa un lugar más alto que la muerte por accidentes vehiculares, según el reporte de la National Safety Council.

Con el nombre de oxycontin y fentanyl, estos painkillers están destruyendo, más que nada, vidas humanas jóvenes y es la cuarta causa de muerte en este país. En unos pocos años, lo que parecía imposible se ha vuelto rutinario. 130 personas mueren diariamente en EEUU por sobredosis de uno de estos medicamentos. En el 2017, 47,000 personas murieron por la ingesta de estas drogas. Se dice fácil, pero es espeluznante. Sobredosis de fentanyl -un opiode sintético figura como el causante más común, según los Centers for Disease Control and Prevention. El fentanyl es 50 veces más fuerte que la heroína que a su vez es dos veces más fuerte que la morfina. Según las estadísticas, en Estados Unidos se consume 80 veces más opiodes que en el resto del mundo.

De acuerdo a la Clínica Mayo, cualquiera que tome opiodes corre el riesgo de desarrollar una adicción a esta sustancia. La adicción es una condición en la que lo que empieza como placer se convierte en una necesidad física que no quieres (o no puedes) abandonar, dicen los expertos. Los opiodes son altamente adictivos ya que activan una poderosa sensación de recompensa física en el cerebro, al estimular las endorfinas. (Las endorfinas son hormonas del cerebro que regulan el estado de ánimo positivo).

La pregunta que ahora corresponde plantearse es ¿de quién es la culpa de esta nueva crisis exterminadora de vidas humanas? ¿De los médicos, de las farmacéuticas? ¿de las autoridades de salud?

La familia Sackler, dueña de los laboratorios Purdue Pharma, creadores del OxyContin, enfrentan miles de demandas en toda la nación de pacientes que padecen de una adicción terrible a esta droga. En Oklahoma solamente han muerto 400 personas en un año por usar la medicina. Y en todo el país se reportaron 48,000 muertes en 2017, debido a la ingesta de opiodes, incluyendo el Oxycontin.

Todo comenzó en la década de 1990 cuando las farmacéuticas buscaban una manera de mercadear una píldora que aliviara los dolores. Desde entonces, repetían que los opiodes no eran adictivos. Pero estos son narcóticos derivados de la planta de opio que crece en Colombia, México, Asia, y contienen alcaloides que bloquean el dolor.

Entre las más comunes están el oxycodone (el genérico de oxycontin), el hidrocodone (vicodin),el Tramadol, la codeína y la morfina. Son opiodes sintéticos el Demerol, el Fentanyl, la metadona, el Percocet, el Dilaudid que son manufacturados en laboratorios y por eso se les llama opiodes.

En Estados Unidos, cada 12 minutos muere alguien de una sobredosis de algún medicamento con opio.

Cualquiera que tome una de estas drogas recetadas corre el riesgo de convertirse en un adicto a ellas.

En igual condición que Purdue Pharma se encuentra Endo Pharmaceuticals, que produce el Percocet, y Teva USA, que manufactura opiodes genéricos, incluyendo el fentanyl.

Síntomas de adicción a drogas (medicinas mencionadas)

Excesiva ansiedad, irritabilidad, insomnio, descuido en el aseo y arreglo personal, cansancio y tristeza, nuevas amistades, dormir en horas diferentes, enredos financieros, ausencias en el trabajo o la escuela, incumplimientos de citas, pánico, dolores abdominales, vómitos, diarrea, temblores, frío.

Señales de sobredosis

Respiración lenta, mucho sueño, dificultad al hablar, ronquido, labios oscuros, piel azul.

Cómo ayudar si está inconsciente

Llamar al 911

Mantener a la persona despierta

Sacudirla y gritarle

Darle masaje en el pecho con los nudillos de la mano

Respiración de boca a boca

Darle Naloxone

Dónde buscar ayuda

mayoclinic.org

1-800-662-4537

1-800-937-4673

South Miami Hospital 786 662 8118