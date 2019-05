Biden propone subir salarios a profesores y prohibir rifles en escuelas

Obama agradece a su esposa Michelle, hijas y los Biden en emotivo discurso El presidente Barack Obama pronunció un emotivo discurso de despedida el martes en Chicago, en donde agradeció el apoyo de su familia, especialmente su esposa, Michelle. Obama también le dio las gracias al vicepresidente Joe Biden y su esposa, Jil Up Next × SHARE COPY LINK El presidente Barack Obama pronunció un emotivo discurso de despedida el martes en Chicago, en donde agradeció el apoyo de su familia, especialmente su esposa, Michelle. Obama también le dio las gracias al vicepresidente Joe Biden y su esposa, Jil

El aspirante demócrata a la Casa Blanca y favorito en las encuestas, Joe Biden, reveló el martes su plan educativo que incluye una subida de salarios para profesores y prohibir los rifles de asalto en las escuelas.

El ex vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) presentó su plan en un acto con sindicatos de profesores en Houston (Texas).

En primer lugar, Biden propuso triplicar las fondos del programa federal que financia las escuelas con estudiantes con menores recursos hasta los 50,000 millones de dólares, con la condición a los distritos de que inviertan ese dinero en ofrecer “salarios competitivos” a los maestros.

Esos fondos también se destinarán a ofrecer educación gratuita a los menores de cuatro años y a mejorar los planes educativos.

Con el restante, Biden aspira a reducir la brecha de financiación entre las escuelas públicas ubicadas en distritos ricos y de mayoría de población blanca con las de distritos pobres y poblados por minorías.

En su plan, el ex vicepresidente también propuso prohibir los rifles de asalto y cargadores de gran capacidad en las escuelas.

“Los padres no deben preocuparse por si sus hijos volverán a casa de la escuela y los alumnos no deben sacrificarse por sus amigos días antes de la graduación”, apunta el plan, que indica que “armar a los profesores no es la solución”.

Biden también planteó durante el acto en Texas incluir en un plan nacional de infraestructura la mejora de los edificios de las escuelas públicas, con el objetivo principal de usar los fondos para resolver “riesgos a la salud”.

Además de estas propuestas, el ex vicepresidente planteó doblar el número de psicólogos, consejeros, enfermeros, trabajadores sociales y otro personal médico.

Asimismo, propuso incrementar la diversidad racial entre profesores, combatir la segregación escolar y construir las escuelas más innovadoras en los distritos más pobres y con minorías.

Biden lidera las encuestas demócratas con un 34 % de intención de voto, el doble que su principal rival, el senador izquierdista Bernie Sanders (17 %), al que siguen las senadoras Elizabeth Warren (9,8 %) y Kamala Harris (8 %), según un promedio de Real Clear Politics.

Sanders, precisamente, también propuso hace unos días triplicar los fondos del programa que financia las escuelas con menores recursos, mientras que Harris ha planteado destinar 315,000 millones de dólares en una década para los salarios de profesores.