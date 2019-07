Morgan, el jefe de la frontera que ve pandilleros en los menores detenidos

Mark Morgan, entonces Jefe de la Patrulla Fronteriza, testifica en Senado en Washington. La administración de Trump nombró a Morgan, quien suele aparecer frecuentemente en Fox News y quien está a favor de las deportaciones masivas, Jefe de la Patrulla Fronteriza. NYT

Mark Morgan, nombrado nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza, es un veterano del Gobierno de Barack Obama contrario a las separaciones de familias de indocumentados, aunque en los últimos meses ha comparado a los menores migrantes detenidos en el país con futuros pandilleros.

“Yo he estado en instalaciones de detención (de inmigrantes irregulares) y me encontré con estos individuos, los llamados menores de 17 (años) o menos, y los miré a los ojos y dije ‘este es un próximo miembro de la banda M-13 (Mara Salvatrucha)‘, es indiscutible”, apuntó Morgan en una entrevista en enero con la cadena Fox News.

Ahora llega a la CBP en medio de la controversia por las condiciones de arresto de los menores migrantes detenidos y tras la difusión de una fotografía impactante de un padre salvadoreño con su hija fallecidos cuando intentaban cruzar el río Grande, en la frontera con México.

Morgan pasa a convertirse en máximo responsable de la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés), tras haber sido elegido en mayo pasado por el presidente, Donald Trump, para dirigir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), encargado de las deportaciones de indocumentados; puesto que ahora abandona.

Durante las últimas tres décadas, Morgan ha pasado por los marines, la Policía de Los Ángeles, el FBI y varios puestos en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aparte de los seis meses que lideró la CBP durante la última etapa del Gobierno de Obama (2009-2017).

Fue con la llegada de Trump en enero de 2017 cuando Morgan abandonó ese último puesto, tras ser criticado por el sindicato de agentes fronterizos, que lo veía incapaz de aplicar en la frontera con México las políticas del entonces nuevo mandatario.

Sin embargo, parece que Morgan ha ido ganando puntos ante Trump de la mano de sus apariciones como comentarista a favor de sus políticas migratorias en la cadena favorita del presidente, Fox News, a la que el mandatario suele recurrir a la hora de buscar responsables para cargos en su Administración.

En una entrevista a ese medio en abril pasado, Morgan se mostraba a favor de enviar a los indocumentados a las llamadas ciudades “santuario”, territorios, en su mayoría en poder de los demócratas, que se niegan a colaborar con las autoridades a deportar a los indocumentados; una iniciativa que el presidente está evaluando.

“El Congreso ha fracasado en hacer su trabajo. No se equivoquen, (los legisladores) podrían haber evitado esto (una crisis en la frontera) y han fracasado en hacerlo, y entonces cada vez que la actual Administración intenta salir con una opción, la derriban”, se quejaba Morgan.

“Yo he estado allí -agregó-. La Patrulla Fronteriza, el ICE, sus instalaciones están desbordadas, las religiosas y otras organizaciones no gubernamentales están abrumadas. No tienen opción. Tendrán que empezar a sacar a esos individuos fuera. ¿No sería bueno compartir esa carga por el país?”

También ve con buenos ojos otras medidas impulsadas por Trump, como la construcción de un muro en la frontera con México (“El muro funciona”, dijo Morgan en una entrevista a Law and Crime Network), y es partidario de la política de que los demandantes de asilo esperen en México mientras se tramita su solicitud en EEUU.

Según Los Angeles Times, Morgan opina que las autoridades deberían establecer cortes en los puestos fronterizos con México y trasladar funcionarios para acelerar los trámites migratorios.

De acuerdo a ese periódico, también defiende que deberían aumentar las expulsiones de indocumentados que se encuentran en el interior de EEUU..

En abril, Morgan ya adelantaba a Los Angeles Times su visión de lo que sería una “dirección más dura” en materia migratoria.

“Esta es la fase uno de lo que es (ser) ‘más duro’, en mi opinión”, apuntó Morgan, quien agregó que los funcionarios de la Administración “tienen que dejar de esperar a que el Congreso vaya a hacer su trabajo. El DHS va a tener que abordar este asunto (crisis migratoria) solo”.

Pese a abogar por la dureza en el aspecto migratorio, Morgan se opone a la separación de familias de indocumentados en el linde con México, como ocurrió hace año.

“Las familias van a ser capturadas y expulsadas, pero no separadas”, indicó a Los Angeles Times.