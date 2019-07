Madre pasa cuatro días con catéter epidural atorado en la espalda

La ocasión del nacimiento de su hija fue arruinada para una madre en Pensacola por el alojamiento de una epidural en su espalda durante cuatro días.

El trabajo de parto de Selena Gray, de 18 años, comenzó el 25 de junio, por lo cual recibió anestesia epidural en Sacred Heart Hospital en Pensacola. El día siguiente, la madre primeriza dió a luz a una niña, Serenity, que pesaba 7 libras y 3 onzas. Sin embargo, la felicidad de este momento fue cortada por un accidente médico que dejó a Gray con una inyección epidural trabada en su espalda.

La anestesia epidural es comúnmente utilizada para aliviar el dolor durante el parto. Por esta razón, Gray aceptó su administración, admitió en un video publicado en su cuenta de Facebook.

El catéter epidural es extraído después del momento del parto. Sin embargo, cuando intentaron removerlo de su espalda, los médicos encontraron que éste estaba atorado.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Ella dijo ‘voy a buscar un neurólogo para ver qué puede hacer’. Cuando él no logró sacarla, ella literalmente la cortó y se suponía que no podía hacerlo. Se suponía que ella tampoco podía ponerla de todos modos, porque estaba practicando. Entonces, básicamente me utilizaron como una herramienta para practicar”, dijo Gray en el video.

Después de pasar dos días sufriendo un “dolor insoportable”, Gray se trasladó a Baptist Hospital esperando que los médicos de allá lograran ayudarla. Pero éstos, preocupados por la posibilidad de que la joven quedará paralítica, se negaron a tratar su caso.

“Simplemente me siguen diciendo: ‘En todos mis años, no he visto nada como esto’. Así que, básicamente, están tan sorprendidos como yo “, dijo Gray a WEAR ABC 3 News, Pensacola.

Sintiendo un dolor que la nueva madre describió como “sobrepasando la escala del 1 al 10”, Gray emprendió en un viaje de seis horas hacia Gainesville, donde el equipo de médicos de University of Florida Health Shands Hospital finalmente lograron remover la epidural.

Aunque Gray consiguió regresar a casa para disfrutar a su primera hija, el dolor de este suceso parece no haber acabado. En su cuenta de Facebook, su madre, Patricia Alvarado, compartió que Gray se encontraba en un dolor tan agonizante, que le era imposible levantarse, incluso con su andador.

“Ella no está bien y está muy asustada y molesta que apenas pueda caminar y está agonizando. También está muy molesta porque no puede tan solo levantarse y recoger a Serenity. Alguien tiene que llevarle a Serenity”, Alvarado escribió.