NAEMI: 30 años de arte outsider

Ilustración de portada de Misleidys Castillo, artista outsider que forma parte de la exhibición.

La fundación NAEMI (Nacional Art Exhibición by the Mentally Ill), una organización sin ánimo de lucro, con sede en Miami; fundada en 1989 por Juan Martín, Director Ejecutivo, llevará a cabo una especial celebración por el 30 aniversario de su fundación el 27 de abril, en la Galería Bordes, con una exposición de obras de arte de Misleidys Castillo, Ramón Losa, Isaac Crespo, Christopher Paul, Robert Wright, y Sebastián Ferreira. También se presentará en el opening, el libro “Confesiones de un idiota” (Editorial Silueta, 2018), de la poeta, narradora y artista, Ena Columbié, con ilustración de portada de Misleidys Castillo, artista outsider que forma parte de la exhibición.

Desde sus inicios Naemi ha tenido un propósito bien definido, el cual ha sido descubrir, estudiar, promover, exhibir y conservar el arte de las personas en recuperación de enfermedades mentales. Al ayudar a los artistas a obtener consideración pública, Naemi les ofrece credibilidad dentro de una sociedad que de otra forma los margina. “Muchos de ellos son desempleados y carecen de una fuente de ingresos real. El darle a estos artistas una oportunidad de beneficiarse de su trabajo, les ayuda a mantenerse y a mantener también su autoestima”, nos dice su director Juan Martín.

El proyecto NAEMI puso a sus artistas en contacto con una labor propia cargada de creatividad pero ignorada por la sociedad y por ellos mismos. Esta institución, no sólo comenzó a difundir su trabajo, sino que logró que el arte constituyera un medio de empoderamiento, una forma de canalizar su creatividad.

Gracias a las exposiciones y a la labor internacional de NAEMI, el trabajo de estos enfermos mentales es reconocido en el complejo y excluyente mundo del arte. Los artistas de NAEMI están representados por importantes galerías del mundo del arte outsider. Las exposiciones de NAEMI han viajado por museos y galerías, en Estados Unidos, España, Austria, Francia, Bélgica, y en Latinoamérica, en países como: Argentina, Cuba, Chile, Perú, México, Paraguay, Guatemala y Bolivia.

Estudios recientes han corroborado el valor innegable del arte como herramienta catártica en procesos de salud mental, estabilidad emocional y afectiva. La capacidad creativa no yace en el ser humano alimentada por las dolencias psíquico-emocionales, sino que puede transmutarse –dado el entorno idóneo–, en un agente liberador y atenuante de las mismas; por lo que se deduce que Juan Martín y su proyecto Naemi, no sólo realizan una labor de gran valor para el desarrollo cultural, es inestimable su contribución humana en estos 30 años de trabajo. Pero a pesar de todos los logros, las metas de Naemi no tienen barreras. Juan Martín nos habla con optimismo de sus planes futuros, y nos dice: “Nuestro principal objetivo no se ha cumplido, es fundar en Estados Unidos el primer museo exclusivamente dedicado al arte de las personas en recuperación de enfermedades mentales. Ahora buscamos un Museo, Universidad, College, Fundación, interesado en trabajar juntos en preservar las más de 1,200 obras que tiene NAEMI en su colección, para que esta se quede en Estados Unidos. En estos momentos, estamos valorando una oferta de un país de la Unión Europea”.

‘30 años de arte outsider’, Galería Borders, 1601 S.W. 1st St., Miami. El sábado, 27 de abril a la 1:00 p.m. Hasta el 22 de mayo.