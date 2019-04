PÒTOPRENS: Artistas urbanos de Port-au-Prince.

‘Sen Jak’, 2009, de Dubréus Lhérisson, medio mixto, 44 x 13 x 8 pulgadas.

PÒTOPRENS: The Urban Artists of Port-au-Prince (PÒTOPRENS: Los artistas urbanos de Port-au-Prince) es el título de la enjundiosa exposición que acoge el Museo de Arte Contemporáneo de North Miami (MOCA) en saludo al mes de celebración de la herencia haitiana en los Estados Unidos. Con curaduría del artista haitiano anclado en Miami, Edouard Duval-Carrié y de la artista y curadora británica Leah Gordon, PÒTOPRENS es una inmersión en la rica y vibrante cultura urbana del país caribeño.

La muestra central emerge como una suerte de jardín escultórico que recrea el ambiente citadino y donde el espectador deviene transeúnte que dialoga a su paso con obras de una veintena de artistas haitianos contemporáneos entre los que destacan las obras de Katelyne Alexis, Karim Bléus, Jean Hérard Céleur, Myrlande Constant, Lhérisson Dubréus, Ronald, Edmond, André Eugène, Guyodo (Frantz Jacques), Ti Pelin (Jean Salomon Horace), Evel Romain and Yves Télémaque.

El montaje expositivo hace énfasis en tres centros urbanos de la capital haitiana que destacan por su efervescente actividad artística.

El vecindario de Bel Air, situado cerca de los restos de la catedral católica del centro de Port-au-Prince, es conocido por su coloridas banderas vudús. Herencia del sincretismo religioso (exponentes de la transculturación) donde se fusionan catolicismo y religiones africanas, las suntuosas banderas realizadas en seda brillante y tapizadas en su totalidad por cuentas y lentejuelas vibrantes, recrean sinuosos símbolos religiosos del vudú (vévés) o retratan venerados espíritus y dioses (Loas). Yves Télémaque, cuya obra se incluye en la presente muestra, es uno de los artistas contemporáneos más reputados dentro de esta tradición originalmente reservada a sacerdotes y sus discípulos.

Ubicado en un suburbio suroeste de la capital, la ciudad de Rivière Froide se impone por su tradición escultórica. La piedra caliza de la Riviera del río es el material escogido por Ti Pèlin en cuyas totémicas cabezas es donde palpita la emoción y compasión humanas. Además de la obra en piedra, Ti Pèlin es uno de los precursores del arte del reciclaje en Haití, formando parte del grupo Atis Rezistans, colectivo de artistas fundado en los noventas por los escultores André Eugène y Jean Hérard Celeur en Grand Rue, justo el tercero de los centros artísticos recreados en PÒTOPRENS.

Grand Rue es el nombre de la avenida principal que corre de norte a sur en el centro de la capital y que da nombre a una comunidad que tradicionalmente se dedicaba al mercado de artesanías. Rodeada por pequeños negocios de reparación de automóviles y depósitos de chatarra, el reciclaje como mecanismo de sobrevivencia devino también motor creativo en este barrio donde el ready-made va mano a mano con el arte chatarra creando como resultado prácticas artísticas radicales de absoluta contemporaneidad. Aquí las obras de Katelyne Alexis, Karim Bléus, Jean Hérard Céleur, Myrlande Constant, Lhérisson Dubréus, Ronald Edmond, André Eugène, Guyodo (Frantz Jacques), Ti Pelin (Jean Salomon Horace), Evel Romain and Yves Télémaque.

Como complemento esencial a la excelente muestra escultórica, PÒTOPRENS incluye fotografías y un programa de películas y videos que permiten al visitante adentrarse en la riqueza y complejidad de la sociedad haitiana contemporánea a través de ejes vitales como espiritualidad, sensualidad, acontecer político, cotidianeidad, economías subalternas y destrucción.

Por último, Richard Fleming rinde tributo a la barbería en tanto núcleo esencial de la ciudad, punto de contacto y cohesión social. La instalación presenta una barbería funcional, amueblada con mobiliario reciclado y con retratos de iconos urbanos de la mano de Michel LaFleur.

Expuesta con antelación en el Pioneer Works en Brooklyn, Nueva York, PÒTOPRENS: The Urban Artists of Port-au-Prince es una festín para los sentidos que celebra la polifónica cultura de este hermano país caribeño cuya historia y cultura constituyen parte insoslayable de ese fecundo crisol que es el sur de La Florida.

‘PÒTOPRENS: The Urban Artists of Port-au-Prince’, en Museum of Contemporary Art North Miami, 770NE 125 St., North Miami, FL 33161. Hasta el 11 de agosto. (305) 893-6211, info@mocanomi.org.