Selección de obras de la Fundación CINTAS en el Museo de Arte de las Américas

‘Map series Type C’, 1982, de María Martínez-Cañas, fotografía en emulsión de plata.

La muestra A Gaze through the CINTAS Fellowship Program: A Selection of Works from the CINTAS Foundation and the Art Museum of the Americas Collections artícula una selección de obras de la Fundación CINTAS con obras de las colecciones pertencientes al Museo de Arte de las Américas (MAA) Wahshinton. DC. Esta muestra en conjunto contempla cerca de una treintena de artistas cubanos, cuya trayectoria cubre unas seis generaciones. Por ejemplo hay grandes figuras de la vanguardia tardía como, entre otros, Emilio Sánchez, Hugo Consuegra, Enrique Gay García, Waldo Balart o Agustín Fernández, nacidos entre la década de 1920 y 1930. Del mismo modo que se pueden ver obras de artistas nacidos entré las década de 1940 y 1950, como son, por ejemplo, los casos de César Trasobares, Lydia Rubio, Ana Mendieta, Carlos Alfonzo y Consuelo Castañeda entre otros muchos más. También tienen presencia artistas nacidos ya dentro de la revolución entre los años 1960 y 1980 como, por solo citar algunos, Glexis Novoa, María Martínez- Caña, Liset Castillo, Tomas Esson y Rafael Domenech.





A Gaze through the CINTAS Fellowship Program(…) escenifica un rico y sugestivo encuentro entre estos bloques generacionales. Destaca la rica variedad de soporte desplegado en la muestra, que va desde pintura y escultura, pasando por técnica mixtas, grabados y fotografías. Así mismo es muy variado también el espectro poético de la muestra. En este sentido conviven visualidades de todo tipo. Obras figurativas (Omar Carreño, Cundo Bermúdez, Esson), abstractas (Agustín Fernández, Balart) y tendecias actuales de inspiración conceptual (Ana Mendieta, Novoa, Martínez-Caña y Domenech y Andrés Serrano). En el aspecto discursivo la exposición abarca un amplio número de temáticas. Resaltan el tratamiento de la identidad, del arraigo, el exilio y la nación, pero también hay reflexiones sobre la muerte y el imaginario sociocultural cubano.

A Gaze through the CINTAS Fellowship Program: A Selection of Works from the CINTAS Foundation and the Art Museum of the Americas Collections, forma parte de un programa de exposiciones, con el objetivo de dar mayor visibilidad a los artistas merecedores de los premios que, anualmente y desde 1963 viene otorgando la Fundación CINTAS a través de su programa de becas. Unas becas que se otorgan en cuatro disciplina: artes visuales, escritura creativa, composición musical, arquitectura y diseño. En estas casi seis décadas la Fundación CINTAS ha ido adaptadose a las nuevas condiciones, producidas por los cambios en la cultura y la sociedad cubana, asi como también de su díaspora. Por ejemplo en la edición de 2017 y 2018, la Fundación CINTAS hizo público que a partir de entonces el programa de premios quedaba abierto también para los artistas cubanos residentes en Cuba. Un hecho que vino a enriquecer la mirada y alcance del proyecto artístico cultural de la Fundación CINTAS.

La actual muestra desarrollada a partir de las coleciones de la Fundación CINTAS y el Museo de Arte de las Américas, ejemplica los esfuerzos y el compromiso de ambas instituciones por dar un mayor alcance al conocimiento del arte cubano. En palabras del copresidente de CINTAS, Rafael Miyar, “El consejo de la Fundación CINTAS está comprometido en promover la carrera y los logros artísticos continuos de los becarios de CINTAS”.

A Gaze through the CINTAS Fellowship Program (...), esta formada por obras tanto de los fondos de la Fundación CINTAS, como también de las colecciones del Museo de Arte de las Américas que es una institución artística de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es un esfuerzo de colaboración que ya tenía antecedentes. Es representativo de ello el hecho de que la colección del MAA, contenga en buen número emblemáticas obras de artistas que fueron becarios del programa CINTAS. Representativo de esta “cercanía” es también el hecho de que el director fundador del Museo de Arte de las Américas, el crítico de arte cubano José Gómez Sicre, promoviera sistematicamente el programa en varias publicaciones de la OEA como, entre otras, la revista Américas y el Boletín de Artes Visuales. Pero la cosa no quedaba ahí porque, además de esto, Gómez Sicre, a través de cartas de recomendación, estimulaba a los aspirantes a la beca, como fue el caso de Roberto Estupiñan. Por si fuera poco, la OEA también ayudó a promover el programa mediante la distribución de aplicaciones. Dentro de este marco de colaboración debe interprestarse la asistencia al evento y, también, las palabras de Luis Leonardo Almagro Lemes, Secretario General de la OEA

Es de esperar y sería deseable que esta coloboración institucional, además de continuar, se reforzara en todos los ámbitos de actuación para que siga creciendo la visibilidad y el prestigio de los premios de la Fundación CINTAS.

Los artistas exhibidos en esta muestra son los siguientes: Carlos Alfonzo, Waldo Balart, Mario Bencomo, Cundo Bermúdez, Jose Ygnacio Bermúdez, Mario Carreño, Consuelo Castañeda, Liset Castillo, Hugo Consuegra, Rafael Domenech, Tomas Esson, Agustín Fernández, Enrique Gay García, Anthony Goicolea, Mirta Gómez, María Martínez-Cañas, Ana Mendieta, Glexis Novoa, Felipe Orlando, Lydia Rubio, Emilio Sánchez, Andrés Serrano, César Trasobares, Gladys Triana , Ángela Valella, Eduardo del Valle, Katarina Wong.

“A Gaze through the CINTAS Fellowship Program: A Selection of Works from the CINTAS Foundation and the Art Museum of the Americas Collections”, Museo de Arte de las Américas. 201 18th Street, NW, Washington, DC 20006. Hasta el 9 de junio. www.museum.oas.org www.cintasfoundation.org

Dennys Matos es crítico de arte y curador independiente. Reside y trabaja entre Miami y Madrid.