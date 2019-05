Jennifer Basile: El eco del paisaje

“Boneyard Beach”, 2018, serigrafía en color sobre papel de arroz, edición 1 de 1 (+ 1 AP), 50 x 36 pulgadas.

LnS Gallery, en Coconut Grove, está presentando hasta fines de junio una exhibición de obras recientes de Jennifer Basile, artista residente en Miami y profesora del Miami Dade College. The Power of Print: Iconic Images of the American Landscape explora cómo el ser humano ha atentado en contra de la estabilidad de los ecosistemas naturales hasta el punto en que muchos se han extinguido.

Desde siempre, la naturaleza ha estado presente en la vida de Basile, cuando niña era el lugar hacia donde escapaba de la realidad. Luego de adulta, ha integrado sus preocupaciones ecologistas a su obra plástica, poniendo en evidencia cuán importante es la naturaleza para la preservación de la especie humana. Al respecto dice: “Mi trabajo explora el paisaje que nos rodea. Es una reflexión que parte de mis experiencias y mis viajes por carretera a lo largo de nuestro hermoso país”.

La exhibición reúne un conjunto de xilografías y grabados a punta seca, así como dibujos a plumilla. Se destaca una sala en la que xilografías de gran formato representan escenas de bosques y parques naturales como Muir Woods, the Adirondack Mountains, the Flume Trail, entre otros. Estas escenas han sido representadas en plano contrapicado, justamente el plano desde el cual, cuando era niña, la artista observaba el cielo y la vegetación, cuando se tendía de espaldas en la hierba en el patio de su casa. Estas piezas, de una magistral ejecución, tratan de inmortalizar momentos memorables en ecosistemas que peligran debido a la explotación irresponsable de sus recursos. También se incluyen grabados que representan otros paisajes, modificados por la acción del hombre como: Central Park, en New York; Crissy Field, en San Francisco; Boneyard Beach, Ocala y Oletta River, en Florida; entre otros. Las obras, impresionan por su calidad y al mismo tiempo dan la sensación de ser nostálgicas escenas, fragmentos de ecosistemas que un día desaparecerán.

La artista también ha representado especies como el alligator americano (Alligator mississippiensis), la especie dominante en el ecosistema de los Everglades, que aparece en un grabado de grandes dimensiones. Además se representan otras especies en peligro de extinción como el cocodrilo y la garza azul (Great Blue Heron-Ardea Herodias). La garza azul es un ave fácilmente adaptable a diferentes ecosistemas en Norteamérica. Jennifer Basile la representa en grabados y también en pequeñas figuras adheridas a las paredes, que sitúa cercanas al suelo y en sitios estratégicos de la galería, como silenciosos testigos de su propia extinción. También sitúa en las paredes, cerca del suelo, imágenes de otras especies como las palomas migratorias (Ectopistes migratorius), una especie endémica de Norteamérica, actualmente extinta.

En el project room de la galería, la artista creó una instalación que pretende llamar la atención acerca del grave peligro que pesa sobre el cocodrilo, una especie casi desaparecida en Norte, Centro y Suramérica producto de la caza ilegal. También han influido otros factores como la desaparición de su habitat natural y la necesidad de competir contra otras especies por la sobrevivencia. En la instalación, Basile ha recreado una típica terraza floridana en la que preside el relieve de un cocodrilo, en el centro de la habitación. Adheridas a las paredes, cientos de pequeñas esculturas de cocodrilos blancos miran al espectador como mudos fantasmas. La figura del cocodrilo aparece también en los cojines de adornan las sillas. Si esa especie desaparece a causa de nuestra desidia, sólo quedarán de ella, imágenes como estas, que quedarán para decorar los sunroom de Norteamérica.

El mensaje de alerta, implícito en la obra de Jennifer Basile, resuena como un silente eco, a través de este conjunto de obras, de estas imágenes de impresionantes escenarios naturales. Son escenarios que quizás nunca veremos y que con toda seguridad no verán nuestros descendientes. Si continuamos promoviendo desarrollos urbanísticos no planificados, explotando el suelo indiscriminadamente, esparciendo en la naturaleza deshechos no degradables; si continuamos ensuciando el aire y las aguas con sustancias contaminantes, talando los bosques, cazando sin control, destruyendo la vida, alterando el equilibrio de los ecosistemas con especies foráneas que se convierten en predadores de las especies endémicas, el paisaje cambiará irremediablemente. Al respecto dice Basile: “Mi mensaje es simple, es capturar el ambiente en su belleza más pura y natural, antes de que cambie de manera permanente. Mi meta es crear obras que constituyan un escape para los espectadores, y que al mismo tiempo les inspiren a preservar su valioso entorno”.

“The Power of Print: Iconic Images of the American Landscape”, hasta el 22 de junio. LnS Gallery, 2610 SW 28th Lane. Miami, FL, 33133.

Raisa Clavijo es crítica de arte, historiadora y curadora. Es directora de Artium Publishing, en Miami y desde 2009 ha sido editora de las revistas ARTPULSE y ARTDISTRICTS. raisaclavijo@gmail.com.