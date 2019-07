Purvis Young, obras en pequeño y mediano formato

Instalación de la exhibición “Purvis Young: Drawings” en el ICA Miami.

En 2017 Moonlight gana el Oscar al mejor film con una historia sobre un joven afroamericano cuya vida transcurre en Liberty City, Miami. La película dirigida por Barry Jenkins y basada en la obra In Moonlight Black Boys Look Blue, de Tarell Alvin McCraney está narrada en clave autobiográfica y es que ambos autores crecieron en las calles de Liberty City. En este barrio, de mayoría afroamericana nació Purvis Young (Miami, 1943-2010) y su pintura tiene también, como en Moonlight, ese aliento autobiográfico, esa mirada en torno a una comunidad marcada por la pobreza, el racismo, las drogas y la violencia.

La muestra Purvis Young: Drawings, curada por Gean Moreno, contempla una selección de obras de pequeño y mediano formato hechas en papel. Muchas de ellas combinando creyones, bolígrafos, acuarelas y collage realizados sobre papel pero sobre páginas de libros y otras publicaciones impresas. Un claro ejemplo de su poética a mitad de camino entre la figuración y el expresionismo, son los dibujos He Doing it, 1972 y Man with Eye, 1975. También lo son el resto de los dibujos desplegados en sala un tanto a la manera de instalación.

Pero no son precisamente gracias a las obras en papel por las que P. Young se dio a conocer, sino por obras sobre materiales de desechos como puertas, maderas, cartones y muros de la ciudad, realizadas a finales de los años 1960. En ellas, independientemente del soporte material, afloran imágenes inspiradas en el barrio del Overtown de Miami, (Originalmente llamada Ciudad Coloreada), donde el artista vivió la mayor parte de su vida. Un barrio, similar a Liberty City, golpeado también por la pobreza, el racismo y la violencia. Es un mundo “alejado” pero nada ficticio, es el mundo olvidado que no sale en las postales turísticas de Miami, y cuando se hace referencia a ellos, como sucede por ejemplo en webs TripAdvisor es para denostarlos abiertamente.

Cuando vemos esta muestra se percibe una necesidad impostergable de expresión, una sensibilidad en permanente estado de ebullición y emergencia, que toma el pulso de lo que ve a su paso por las calles para articular un imaginario de crudeza alucinante. Es un estilo crudo entre otras cosas porque Young es un artista autodidacta, con formación muy elemental. Un tío suyo le había iniciado en el dibujo pero lo dejó en poco tiempo. Retoma el dibujo, así como también los libros de arte, durante un período de reclusión de dos años, cuando en 1965 fue declarado culpable por un delito de hurto.

Su pintura esta impulsado por una energía arrolladora, que no se detenía ni a corregir, ni tampoco a estetizar. Es algo que puede verse claramente en el documental Purvis of Overtown (2011), dirigido por Shaun Conrad y David Raccuglia, donde se documenta al artista pintando en su estudio. Ahí puede constatarse el trazo firme y grueso de un modo de pintar intuitivo, una pintura descentrada donde se confunden el fondo con las figuras. Donde el lenguaje asume un primitivismo naíf y, a la vez, totémico en estado puro que desemboca en una figuración desgarrada. El resultado es ese expresionismo social, celebrado por la crítica, como marca poética de su obra. En el se dan cinta, de una parte, la cultura popular de estirpe urbana, aquella que se manifiesta a pie de calle. De la otra un gusto por lo ancestral, una exploración de la expresión étnico racial como visión crítica de la cultura.

“Purvis Young: Drawings”. Institute of Contemporary Art, Miami 61 NE 41st St. Hasta el 24 de nov. www.icamiami.org

Dennys Matos es crítico de arte y curador independiente. Reside y trabaja entre Miami y Madrid.