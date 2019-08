El renombrado artista español Domingo Zapata pinta el mural más grande en la historia de Nueva York

El artista español Domingo Zapata.

Times Square se ha convertido en el lienzo del renombrado pintor y artista español Domingo Zapata, quien se ha embarcado en uno de los proyectos más ambiciosos de su vida. Desde hace más de una semana, el artista está pintando una retrospectiva de su trabajo en un lienzo de vinilo de 15 pisos en One Times Square, el emblemático edificio de la icónica bola de cristal que cae para dar la bienvenida al nuevo año.



El mural envuelve tres paredes de 15 pisos abarcando las fachadas este, oeste y sur de One Times Square, pieza central de Times Square y una de las ubicaciones más visibles y reconocidas del mundo. Con aproximadamente 300 pies de altura y cubriendo un total de 30,000 pies cuadrados, será el mural de vinilo más grande en la ciudad de Nueva York realizado por este grande del arte, quien está pintando en andamios sostenidos de última generación, frente a los 350,000 visitantes diarios de Times Square.

La instalación incorpora temas y aspectos más destacados de la carrera de 20 años de Zapata, como sus series: Polo, Flowers, Pandas y Flamenco, incluyendo también la recepción celebrada en el Vaticano cuando fue invitado a pintar junto al Papa Francisco.

“Mi pintura en One Times Square es un tributo a todos los temas que he trabajado durante 20 años”, comentó Zapata. “Para mí es un honor formar parte de la historia creando Life Is A Dream, el mural más grande en Nueva York. Quiero transmitir este mensaje a las personas de todo el mundo que visitan Times Square y que puedan disfrutar y conocer mi arte”, finalizó el artista.

El mural que termina de pintarse este fin de semana, permanecerá en exhibición hasta el año que viene. Después de la instalación, el lienzo de vinilo será deconstruido para luego armar obras más pequeñas que serán donadas a Scholas Occurrentes (entidad internacional impulsada por el Papa Francisco), Elevate New York y organizaciones sin fines de lucro de la ciudad de Nueva York.

“Creemos que hay una oportunidad increíble para aprovechar la visibilidad de Times Square para algo más que publicidad, y la instalación de Zapata es la perfecta muestra de lo que es posible”, dijo Michael Phillips, presidente de Jamestown, propietario de One Times Square. “Al proporcionar una plataforma para artistas, particularmente aquellos tan famosos como Zapata, podemos crear momentos y experiencias no comerciales que beneficien al público. Esta instalación podría estar en cualquier galería o museo importante, pero en cambio, se exhibe en un espacio público para que la comunidad la experimente sin ningún costo”. “Domingo Zapata es uno de los artistas más genuinos y trabajadores que hemos tenido tanta suerte de hacernos amigos”, “¡Estamos orgullosos de trabajar con Domingo, Jamestown y todos los patrocinadores para dar este regalo a Nueva York!”, dijo Evan Richheimer, CEO de New Tradition quien tiene el contrato de arrendamiento principal para ventas de publicidad en One Times Square y ha ayudado a coordinar esta instalación de arte con Jamestown.

Finalizando este proyecto, Zapata viajará en septiembre a España para recibir una calle con su nombre en el pueblo donde nació su abuela, Alcaudete en Jaén, Andalucía.

Más información: www.domingozapata.com, Instagram: @domingozapata