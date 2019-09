Miami: Nueva temporada de las artes

‘The Death of a Printed Story’, 2014, de Fabián Peña, raíz de árbol y papel comprimido. En DV como parte de la exhbición ’10 — UNA DÉCADA’.

Una nueva temporada de las artes se avecina en el sur de la Florida con el fin del verano y el primer motivo de celebración es el décimo aniversario de Dimension Variable (DV). Fundada en 2009 por los artistas locales Frances Trombly y Leyden Rodríguez-Casanova, DV se ha convertido en uno de los espacios más dinámicos de la ciudad dedicado a la promoción de prácticas artísticas experimentales y su compromiso en la escena local. 10 — UNA DÉCADA, es el título de la exposición colectiva que, celebrando los aciertos pasados de la organización así como su proyección futura, abrirá sus puertas el 28 de septiembre en la sede de DV, localizada en Little River. 10 — UNA DÉCADA se estructura a partir de dos bloques temáticos. El primero, que comprende obras de Felice Grodin, Fabián Peña, Jamilah Sabur, Tom Scicluna y Agustina Woodgate, rinde tributo a los diez años de trabajo de DV, mientras el segundo, que incluye las propuestas de Nathalie Alfonso, Yanira Collado, GeoVanna González, Francisco Masó y Christina Pettersson, representa un grupo de artistas con los que la organización proyecta trabajar en años venideros.

'Citadel', 2017, de Carlos Estévez, óleo sobre acuarelas sobre lienzo. En el Lowe Art Musum con la exhibición 'Cities of the Mind'. Cortesía/Carlos Estévez

El Lowe Art Museum nos regala dos exposiciones de interés. La primera, Cities of the Mind, del renombrado artista cubanoamericano Carlos Estévez. Inspirada en la fascinación del artista por la historia del arte y la cartografía en tanto construcción –y manipulación- de la memoria histórica, Cities of the Mind presenta nueve pinturas, que basadas en La Habana, su ciudad natal, y las extensas incursiones del artista en parajes medievales, generan una nueva e inquietante cartografía personal. La exposición, curada por Carol Damián, estará abierta al público del 24 de octubre al 3 de mayo.

La segunda exposición que nos propone el Lowe Art Museum es DIAGO: The Pasts of this Afro-Cuban Present. Juan Roberto Diago (La Habana, 1971) es uno de los artistas cubanos contemporáneos cuya obra, punzante, se centra en la revisión del ideario colectivo de la nación cubana y dentro de esta, la reevaluación de la pretendida armonía racial dentro de este constructo. Haciendo uso del collage, materiales pobres y, por sobre todo, de su propia condición afrocubana, DIAGO: The Pasts of this Afro-Cuban Present constituye una retrospectiva de la obra del artista en la que el doloroso pasado colonial de la isla lejos de estar rebasado es palpable en el presente, convirtiendo su obra en reafirmación y protesta al tiempo que gesto autobiográfico. La exposición, curada por Alejandro de la Fuente estará abierta del 24 de octubre al 19 de enero del 2020.

Por su parte, Panamerican Art Projects inaugura Quintana: The Diamond’s Shadow, de Carlos Quintana. La muestra, próxima a abrir el 21 de septiembre comprende pinturas de grande y mediano formato acompañadas por pequeños retratos que secundan el atribulado y particularísimo universo de este artista. Excelente pintor, con un dominio remarcable de la figuración y el color, generadores de un inquietante universo personal, Quintana: The Diamond’s Shadow, estará abierta al público hasta el 2 de noviembre.

Como resultado de su residencia en la galería Emerson Dorsh, Alfonso Borragán, artista español residente en Londres, presenta su primera exposición en los Estados Unidos. Alfonso Borragán: Bucarolito es al tiempo que culminación de esta residencia, la continuación de su serie Litófagos, proyecto transdisciplinario que anima al artista desde 2014 y donde antropología, mitología, historia y arte se confabulan para generar un espacio de comunión reflexivo en torno a nuestra existencia. Tomando como punto de partida el barro en tanto material primigenio y elemento regenerativo presente desde la Antigüedad, Borragán y sus colaboradores para Bucarolito, Blanca Pujals, Santiago Reyes y la ceramista con sede en Miami Kira Tippenhauer, tomarán como punto de partida para el proyecto la fabricación de una serie de búcaros con arcilla local que, más tarde, serán ingeridos en una suerte de acción artístico-ritual que procura -al ingerir la arcilla local- la conversión de los comensales en parte indisoluble del enclave en cuestión.

‘A Massa-girl’, de Conrado W. Massaguer. Exhibición ‘Cuban Caricature and Culture: The Art of Massaguer’ en el Wolfsonian-FIU, con sede en Miami Beach. Lynton Gardiner / Cortesía Wolfsonian Museum

Por último, el Wolfsonian-FIU, con sede en Miami Beach, rinde homenaje a ilustrador y caricaturista y publicista cubano Conrado W. Massaguer (1889–1965). Figura cimera de las artes gráficas y publicaciones periódicas en Cuba durante la primera mitad del siglo XX, Massaguer tiene a su haber la creación y publicaciones de varias de las revistas más notorias del periodo republicano cubano, entre ellas, Social y Carteles. Con su distintiva línea, Massaguer fue una figura decisiva en la conformación de la estética Art-Decó en la isla, especialmente a través de sus populares “Massa-girls”. Reconocido ilustrador a nivel internacional, sus mordaces y sensuales caricaturas e ilustraciones aparecían en prestigiosas publicaciones internacionales como Vanity Fair, The New Yorker, Collier’s y Life, entre otras. Cuban Caricature and Culture: The Art of Massaguer es la muestra exhaustiva presentada por el Wolfsonian-FIU y abierta al público hasta el 2 de febrero del 2020.

El 18 de octubre, el Pérez Art Museum de Miami Dade (PAMM) abrirá la esperada muestra Teresita Fernández: Elemental. Oriunda de Miami y radicada en Nueva York, la obra de esta artista se caracteriza por la manipulación de elementos naturales esenciales (fuego, agua, tierra, aire) así como minerales y otros elementos primigenios que devienen la materia prima significante de sus peculiares instalaciones de carácter inmersivo. Teresita Fernandez: Elemental incluye esculturas, instalaciones y obras de técnica mixta que fusionan aspectos formales y conceptuales de su práctica mediante el uso de materiales naturales y el género histórico del paisaje para reinterpretar las relaciones entre naturaleza, historia e identidad, ofreciendo al visitante una oportunidad sin igual para vivenciar las evocadoras atmósferas de esta artista donde coexisten el mundo natural y el constructo social contemporáneo en delicada y precaria armonía. La exposición también mostrará el trabajo más reciente de la artista, destacando en este sentido Tanto Fire 5 y Charred Landscape. Ambas del 2017 y pertenecientes a la serie América, implican una impostergable reflexión acerca del paisaje estadounidense contemporáneo marcado por la violencia, el cambio climático y las ideologías beligerantes que contrastan con la idealizada visión del sueño americano.

Janet Batet es escritora, curadora y crítica de arte. Escribe para diferentes publicaciones, galerías y museos.