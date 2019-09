La fiesta de los libros llega a su aniversario 36 este año

La magna fiesta de los libros llega a su aniversario 36 este año en la semana otoñal del 17 al 24 de noviembre. Es la Feria Internacional del Libro de Miami, con su Feria Callejera que incluye los kioscos de ventas de libros, con unos 250 editores y libreros, entre ellos anticuarios y revendedores, y con numerosas atracciones más el fin de semana del viernes 22 al domingo 24. mhalper@miamiherald.com

La magna fiesta de los libros llega a su aniversario 36 este año en la semana otoñal del 17 al 24 de noviembre. Es la Feria Internacional del Libro de Miami, con su Feria Callejera que incluye los kioscos de ventas de libros, con unos 250 editores y libreros, entre ellos anticuarios y revendedores, y con numerosas atracciones más el fin de semana del viernes 22 al domingo 24.

Todo se realizará en los salones y las calles intermedias del Recinto Wolfson del Miami Dade College. Las presentaciones de los autores de los libros ya comienzan con la inauguración de la Feria el propio domingo 17, tanto los de habla inglesa como los de habla hispana.

AUTORES IBEROAMERICANOS

Están anunciados autores iberoamericanos de alto reconocimiento como la nicaragüense Gioconda Belli, que ha escrito 11 libros de poesía y nueve de novelas, la última, Las fiebres de la memoria (2018), de la que hablará en la Feria.

Belli ha sido una activista política en su país, de raíces sandinistas, pero contraria a Daniel Ortega, y feminista cabal, lo que representó en su novela El país de las mujeres (2010), y se manifiesta en su poesía. Ha ganado numerosos premios, entre ellos la novela El infinito en la palma de la mano, merecedora del Premio Biblioteca Breve de Novela de 2008 de Seix Barral y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En 2001 publicó su autobiografía: El país bajo mi piel, memorias de amor y de guerra, que revela sus andanzas revolucionarias y eróticas.

De Cuba se presentará Wendy Guerra, que ha alcanzado grandes éxitos en el extranjero, por el que viaja a menudo, pero aún reside en La Habana. La escritora ha dicho: “Escribo para que podamos entender a Cuba, una olla de presión cuyas válvulas de escape son los artistas”. Ha publicado varios libros de poesía, como Platea a oscuras, Cabeza rapada y Ropa interior. Y novelas que son bestsellers Todos se van (Everyone’s Leaving) (Barcelona: Bruguera, 2006), Everyone Leaves (2013) en la traducción de Achy Obejas; Posar desnuda en La Habana, Alfaguara (2012) que se refiere a la escritora Anaís Nin, y luego fue publicada por Letras Cubanas (2013) y Domingo de Revolución (Anagrama, 2016) que ha sido traducida por la escritora cubano americana Achy Obejas como Revolution Sunday (2018). Aquí leerá de El mercenario que coleccionaba obras de arte y de Isla en la luz.

Entre las personas famosas se encontrará Leonel Fernández, que fue presidente de República Dominicana, y escribía columnas de contenido político en la revista Teoría y Acción, de la cual fue director por un extenso periodo de tiempo. Ideas en conflicto: diálogo póstumo entre Juan Bosch y John Bartlow Martin es su nuevo libro en la Feria.

Un periodista y ex diplomático colombiano muy cercano al corazón de Miami, por sus citas con Radio Caracol, traerá también sus libros en los que aparece su predilección por los viajes. Es Enrique Córdoba, que se autodescribe como el Marco Polo de Lorica, título de un libro de crónicas que denota su ansia de recorrer sitios lejanos y su amor al pueblo natal. Sus instintos de explorador le han llevado a compartir con nosotros sus últimas experiencias en el libro De la Tierra del Hielo, a la Tierra del Fuego. Está basado en sus charlas improvisadas con gente de otros países ya sea en un café de Beirut, un puerto de Calabria, un tren de Rusia, o de la India; un taxi de Cuba, o California, un bar de España, una plaza de Marsella, un barrio de Lisboa o un mercado de Lima o el Caribe

El Editor en Jefe de People en Español Armando Lucas Correa trae a la Feria La hija olvidada/The Daughter’s Tale (2019). Su autor es original de Guantánamo, Cuba, pero vive en Nueva York con su pareja. Sus primeros trabajos periodísticos de Estados Unidos los hizo en el Nuevo Herald. En La Habana, Cuba, fue editor de Tablas, revista especializada en teatro y danza. Su primera novela, La niña alemana (2016) Simon & Schuster es un best seller internacional traducido a 14 idiomas y publicado en más de 20 países. Pero su primer libro es el más personal, En busca de Emma: Dos padres, una hija y el sueño de una familia (2009, Rayo, Harper Collins), porque habla de su primera hija, la mayor de tres hijos.

Con Los hijos de la diosa huracán, la cubana radicada en Estados Unidos Daína Chaviano vuelve a presentarse en la Feria, esta vez con un thriller de intriga y misterios entre dos hilos narrativos, uno en el futuro y otro durante la conquista de América. Sus obras han sido traducidas a una treintena de idiomas y han recibido diversos galardones internacionales como el Premio Anna Seghers (Academia de Artes de Berlín, Alemania, 1990), el Premio Azorín de Novela (España, 1998) y el Premio Nacional Malinalli para la Promoción de las Artes, los Derechos Humanos y la Diversidad Cultural (México, 2014), entre otros. Es autora del ciclo novelístico «La Habana Oculta», de la que la última, La isla de los amores infinitos (Grijalbo, 2006) cosechó gran éxito internacional en 27 idiomas.

Oiremos una historia más realista de Néstor Díaz de Villegas, poeta y periodista de Cumanayagua, Cuba, y residente en California, que acaba de publicar De donde son los gusanos (Penguin Random House), la crónica de un regreso a Cuba después de 37 años de exilio, un libro de memorias de un viaje al corazón de la Cuba contemporánea que convoca a los fantasmas del pasado de la isla.

Y habrá aun más escritores de alta y reconocida reputación: de Venezuela viviendo en España, Rodrigo Blanco Calderón, con The Night, y Karina Sainz Borgo, con La hija de la española; de Cuba y Estados Unidos, Enrique Del Risco, con Turcos en la niebla, José Fernández Pequeño, con Sutiles, y Legna Rodríguez Iglesias, con Spinning Mill-Hilandería e Isla en la luz; de Argentina, Pedro Mairal, con La uruguaya, Guillermo Martínez, con Los crímenes de Alicia, Patricio Pron, con Mañana tendremos nombres, y Hernán Vera, con Escritores salvajes. De Chile y Estados Unidos, José Ignacio Valenzuela que presentará El filo de tu piel.

De México, Fernanda Melchor, con Aquí no es Miami, Antonio Orduño, con Olinka, y Juan Villoro, con El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México. De España, Julia Navarro, con Tú no matarás y José Antonio Ponseti, con Vuelo 19.

OTRAS ACTIVIDADES

Pero no solo son las presentaciones de libros, hay espacios al aire libre para todos los gustos, y nada tan de Miami como The Porch. Desde el viernes 22 de noviembre hasta el domingo 24, The Porch (situado en la esquina noroeste de NE 2da Avenida y NE 3ra Calle), presentará una selección ecléctica de talentos emergentes y consagrados de la ciudad de Miami. Habrá también un grupo de destacados artistas y escritores del grupo LGBTQI+ durante toda la semana.

Y, por supuesto, los niños tienen su lugar para leer, escribir, contar cuentos, oír música. Como cada año, la Feria convocará a más de 9,000 escolares que llegarán en autobuses para conocer a algunos de sus autores favoritos y recibir libros de regalo. Children’s Alley presentará magos, artistas de circo, entrenamiento de hip-hop, cuenta cuentos y ¡música en vivo! Y los cómics y las novelas gráficas también será representados en un lugar favorito de la Feria: Destination: Comics, que agrupa a exhibidores de historietas, editores y artistas independientes.

Una vez más, la Feria, en colaboración con National Book Foundation y con el generoso apoyo de John S. and James L. Knight Foundation, se complace en recibir a los nominados y ganadores de todas las categorías del prestigioso National Book Awards del National Book Foundation.