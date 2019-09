Documental sobre pintor cubano Rafael Soriano

Documental de Rafael Soriano ‘Into the Light’ Avance documental Into the Light, sobre Rafael Soriano por Schler Productions. Up Next × SHARE COPY LINK Avance documental Into the Light, sobre Rafael Soriano por Schler Productions.

El Kislak Center de la Universidad de Miami estrenará el jueves 26 de septiembre el documental Into the Light, un acercamiento a la obra del extraordinario pintor cubano Rafael Soriano. Será esta una de las actividades organizadas por la Fundación Rafael Soriano que preceden la celebración del centenario de su natalicio en el 2020. La Fundación, que continua su crecimiento y consolidación, fue creada en el año 2006 por Hortensia Soriano, para preservar, catalogar y documentar el legado artístico de su padre.

La presentación del documental contará además con un conversatorio sobre la obra de Soriano a cargo de Elizabeth Cerejido (Esperanza Bravo de Varona Chair, Cuban Heritage Collection), Elizabeth T. Goizueta (Faculty, Department of Romance Languages and Literatures and Adjunct Curator, McMullen Museum of Art, Boston College), Roberto S. Goizueta (Flatley Professor Emeritus of Catholic Theology, Boston College), David Schler, director del documental y Hortensia Soriano, directora de la Fundación.

En la capacidad de fascinación de la pintura de Soriano, está el origen de este documental, según nos revela Hortensia Soriano: ‘Este es el primer filme independiente de David Schler, escritor, productor y director quien trabajo para el canal PBS donde obtuvo premios Emmys. David estuvo en el Long Beach Museum of Art en California y allí vió la exposición El artista como místico en año 2017. Se enamoró de la obra y como casualmente venía a Miami a visitar Art Basel nos contactó. Durante el 2018 estuvo trabajando en el documental. Fue a Cuba y entrevistó a estudiantes de mi padre y a familiares nuestros que viven allí. Se encontró también con Juan Roberto Diago el nieto del pintor Diago, un gran amigo de mi padre y con Agustin Drake, un escultor matancero que fue discípulo de mi padre. Ya aquí, entrevistó entre otros al director del Long Beach Museum of Art y a Jordana Pomeroy, directora del Frost Art Museum’.

El documental se estrenó recientemente en el Art Museum of the Americas (AMA) en Washington DC como parte de la exhibición Rafael Soriano: Cabezas. Para la promoción y distribución de Into the Light, Schler, está inscribiendo el documental en diferentes muestras de cine y festivales y también apuesta por llegar a importantes plataformas como Netflix o a PBS. Cabe destacar que entre los certámenes está el Festival Internacional de Cine de La Habana. En este punto Hortensia reflexiona ‘es una película hermosa que tiene que ver con la evolución de mi padre, no solo de los años de Cuba, sino también de los de Miami. Tiene la obra que en Cuba nadie ha visto. El sueño de él siempre fué que sus amigos, su familia y el pueblo en general, pudiera ver la obra que creó aquí’.

A la par de la colaboración con este documental y para garantizar la protección del legado artístico, la Fundación ha estado inmersa en la confección del catalogo razonado de la obra de Soriano. Este minucioso y abarcador trabajo extiende los límites del conocimiento y la comprensión de su pintura al registrar la obra dispersa en colecciones privadas o institucionales. Es por esto que la Fundación recaba la ayuda de quienes coleccionen obras de Soriano para que se comuniquen a través de la página online de la Fundación para que sean catalogadas, constituyendo de facto una manera de autenticar su propiedad. Con respecto a la atribuciones erroneas de las pinturas, Hortensia comenta ‘me han llegado cuadros falsos, de los concretos. No he visto ninguna falsificacion de la obra madura de mi padre’.

Además del catalogo razonado, la parte referencial de la obra se complementa con la digitalización de los archivos, actualmente en proceso, que seran dados en custodia al Museo Smithsonian ‘Hemos viajado varias veces a Washington DC y trabajado con Josh Franco que es uno de los encargados de los archivos del Smithsonian, para entregar físicamente todos los papeles, catálogos, publicaciones, etc y ademas estos van a formar parte de sus archivos online. Esta información va a estar vinculada a otras instituciones tales como el Cuban Heritage Collection de Miami que va a tener un link con el Smitsonian’.

Para Hortensia la actividad mas destacada de la fundación en este año es la exposición Rafael Soriano: Cabezas que puede verse hasta el 30 de septiembre en el Art Museum of the Americas (AMA). Esta exhibición se inaugurará en Miami en el American Museum of the Cuban Diaspora a final de este año, coincidiendo su apertura con el calendario de ferias de arte que origina Art Basel.

Es la primera vez que este tema en la obra de Soriano se exhibe como conjunto. Entraña un misterio que se repitió sin un evidente patrón durante gran parte de su vida. Hortensia nos comenta a modo de conclusión: ‘Desde pequeña he visto distintas cabezas salir en la obra de mi padre, entonces hemos concentrado 21 obras desde los años 60 hasta la obra madura de él en los años 90.

El nunca habló de ellas ni de sus motivaciones o si hacía referencia a algo o alguien pero cuando las observas, y precisamente a una, Angustia del olvido -que fue pintada en 1996- después que lo diagnosticaron con demencia, no hace falta que te aclaren, porque lo ves a él’.

‘Into the Light’. jueves 26 de septiembre en el Kislak Center de la Universidad de Miami, Otto G. Richter Library, 1300 Memorial Drive, Coral Gables, FL 33146. Gratis y puede registrarse en eventbrite.com.

Información adicional: rafaelsorianofoundation.org