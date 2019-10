Elia Barceló llega a Miami con su novela más reciente y ‘el arte de desvelar secretos’

Elia Barceló, que presenta su novela más reciente este jueves 10 de octubre en la librería Books & Books, en Coral Gables, nos comentó en esta entrevista que “Todos mudamos de piel y, en circunstancias ideales, cada vez somos más fuertes, más maduros después de cada cambio”. Foto de cortesía

Invitada por Spanish Publishers y la Fundación Cuatrogatos, la autora española Elia Barceló traerá a Miami El eco de la piel, su más reciente novela. La presentación de esta obra se realizará el jueves 10 de octubre, en Books & Books, como parte del evento Fiesta de la Lectura. Con motivo de su visita, El Nuevo Herald conversó con Barceló.

Aunque eres un referente de la literatura de fantasía y ciencia ficción en Iberoamérica, novelas tuyas recientes, como El eco de la piel, El color del silencio y Las largas sombras, exploran territorios realistas. Se ha hablado de ellas como de “thrillers emocionales”. ¿Te parece acertada esa definición?

Pues sí, porque, como en los thrillers convencionales, yo trabajo con secretos que deben ser desvelados, con misterios ocultos en el pasado, en las familias, en la historia del país. Busco en las sombras de los seres humanos, de la sociedad… en todo lo que se ocultó a propósito y a casi nadie le interesa que salga a la luz. Todos tenemos secretos y, como lectores, nos gusta mirar por el ojo de la cerradura para enterarnos de qué es lo que los demás esconden. En mis novelas hay también, como en los thrillers, asesinatos no resueltos y actos terribles, pero el foco está puesto en los personajes, en sus relaciones, en lo que callan, en sus mentiras… No me interesan las persecuciones ni los tiroteos.

Hablemos de El eco de la piel. ¿Qué podrías adelantarles a los lectores de Miami sobre este nuevo libro?

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Es una novela en la que me surgió el “cómo” antes que el “qué”. Quería contar que el pasado es irrecuperable, que la historia de una persona ya fallecida, de una familia, de un país, no se pueden conocer nunca de verdad porque quien intenta recuperar después lo que sucedió no tiene todos los datos; solo encuentra fragmentos que, sueltos, no dicen mucho sobre lo que pasó. Por eso tiene que inventar las conexiones para que tengan sentido, tiene que fabular y, con ello, tergiversa el pasado, la historia “real”. Aparte de que todo el mundo tiene en su vida un montón de cosas que nunca le ha contado a nadie y se llevará a la tumba. En ocasiones se trata de pequeñeces, pero otras veces son cosas enormemente importantes que, sin embargo, nadie sabe, más que el interesado. La identidad de cada uno de nosotros es el segundo pilar de mi historia: ese “quién eres” que casi siempre te es impuesto desde fuera, y que cada ser humano tiene que descubrir para sí mismo.

El eco de la piel es una novela fácil de leer, pero que estimula la reflexión sobre temas de gran calado. Y adelanto que la primera escena sucede en Miami, en 1965.

La narrativa de El eco de la piel y otras novelas tuyas discurre por diferentes planos temporales, ¿qué te gusta de esa estructura, qué posibilidades te ofrece?

Me gusta mostrar que lo que somos depende de lo que fuimos, que el futuro está marcado por el pasado, que las decisiones tienen consecuencias, siempre. Además, el jugar con los tiempos me permite crear personajes más complejos, porque la lectora o el lector los conoce en diferentes momentos de su vida y en diferentes situaciones socioculturales y políticas. De ese modo puedo crear no solo los personajes, sino las épocas y los espacios en los que vivieron y ampliar la perspectiva.

Los secretos, las medias verdades y el pasado adquieren especial relevancia en El eco de la piel, ¿ qué valor adquiere en tu narrativa lo que ocultan o tergiversan tus personajes?

Siempre me ha interesado el tema de la verdad, junto con la existencia del pasado. El pasado solo está en nuestro recuerdo, que está hecho de palabras, y en fotos, cuadros, objetos… de los que no sabemos más que lo que ha sido transmitido, también con palabras. Cuando se altera la narración de ese pasado o se descubren nuevas informaciones y la historia se narra de nuevo, el pasado cambia, y llega un momento en que no tenemos ni idea de cómo fue. Todos nos narramos a nosotros mismos nuestra vida. Todos buscamos justificaciones y coartadas para disimular lo que nos avergüenza, lo que hicimos mal. Tratamos de dejar el mejor recuerdo a nuestros descendientes. Para eso olvidamos conscientemente ciertas cosas, borramos, tergiversamos, o las contamos seleccionando solo lo que nos va a dejar en buen lugar. Pero si se nos ocurre preguntarnos el porqué de algunas de esas cosas, nos damos cuenta de que hay cosas que no casan. De responder a esas preguntas siempre salen historias interesantes para una novela.

Más allá de la trama de intriga y de las sorpresas, en este libro parecieras querer invitarnos a reflexionar sobre la identidad y las múltiples imágenes que pueden existir de un ser humano. ¿Hay algo de cierto en esto?

Todo. Mi intención al escribir una novela, además de contar una buena historia que entretenga y que esté sólidamente construida, es hacer reflexionar sobre temas que a mí me parecen importantes y llevan mucho tiempo dando vueltas por mi cabeza. La identidad personal es uno de esos temas.

Desde muy joven, a todo el mundo se le marca desde fuera con un montón de características que uno no ha elegido: si eres chico o chica, si eres la hermana mayor o pequeña, o hija única; si tu familia es muy religiosa o no; el partido político que votan tus padres; las fantasías del futuro al que puedes aspirar. Todo esto no depende de ti y, cuando llegas a una cierta edad, empiezas a rebelarte contra algunas de estas ideas para decidir por ti mismo quién eres y quién quieres ser, y eso suele traer problemas con tu entorno.

Además está el tema, relacionado con éste, de que muchas cosas que son cruciales en tu vida no se exhiben en público y, por tanto, cada ambiente en el que te mueves recibe una imagen distinta de quién eres y te adjudica una identidad diferente.

¿Todos vamos mudando de piel como las serpientes? ¿Qué pieles ha mudado Elia Barceló como mujer y como escritora?

Todos mudamos de piel y, en circunstancias ideales, cada vez somos más fuertes, más maduros después de cada cambio. Yo pasé de vivir en una ciudad pequeña, donde casi todo el mundo me conocía, a estudiar en la universidad en una ciudad grande. Más tarde me enamoré de un austriaco y me trasladé a otro país, donde tuve que volver a integrarme en otra sociedad que, culturalmente, era muy diferente de la española; tuve que aprender una lengua muy difícil –el alemán–, cambiar de trabajo y adaptarme a un clima muy frío. Empecé a publicar relatos en revistas y fanzines. Después llegó la etapa de la maternidad… Y así, una tras otra, he ido recorriendo muchas fases y cambiando muchas veces de piel hasta ser quien soy ahora.

Presentación de “El eco de la piel”, de Elia Barceló. Jueves 10 de octubre de 2019, 8:00 p.m. Books & Books, 265 Aragon Ave., Coral Gables, FL 33134, con el auspicio de Miami Book Fair.