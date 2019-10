Los artistas latinos ganadores de los premios ELLIES se llevan mucho dinero

Federico Uribe es uno de los artistas que forma parte de los ganadores de este año y que recibirá una beca por $9,000. Foto de cortesía / Worldredeye.com

Oolite Arts —hasta hace poco ArtCenter/South Florida— es una organización sin fines de lucro creada en 1984. El año pasado convocaron a los Premios “Ellies”, que otorgan becas para artistas exclusivamente de Miami. Entre $2,500 y $25,000 se asignan para apoyar la producción de una nueva obra o para elevarla.

Los premios también incluyen becas de viaje para profesores de arte en Miami-Dade, en escuelas pre-escolar, primaria y bachillerato. Esta es una de las pocas organizaciones culturales en el sur de la Florida de este tipo, que ofrece $500,000 dólares dedicados a la educación, la cultura y el arte. El pasado miércoles 23 de octubre, en el Bass Museum, Oolite Arts celebró la ceremonia para reconocer a los ganadores de dichos los premios en este 2019, entre ellos despuntan dos latinos.

Federico Uribe es uno de los artistas que forma parte de los ganadores de este año y que recibirá una beca por $9,000. Uribe es colombiano, vive y trabaja en Miami y su obra de arte se resiste a la clasificación. Arraigada en el arte de la escultura y la pintura, entrelaza objetos de todas las maneras posibles y sorprendentes, pero aun así, con una referencia formal a la historia y la tradición del arte clásico. El proyecto que sometió para la beca consiste en una instalación inmersiva sobre el mar. Está creada completamente a partir del plástico que se encuentra contaminando las aguas cada vez más.

María Corina Ramírez es otra de las ganadoras. Nacida en Venezuela y criada en Miami, la actriz obtuvo su BFA en Actuación en la New World School of the Arts y recibió una beca de los “Ellies” por $7,000 para su proyecto, que consiste en hacer una película filmada en Miami, que es una carta de amor a la difícil situación de los inmigrantes en el sur de Florida.

Poco después de graduarse, Ramírez asumió varios papeles de liderazgo y apoyo en teatros de la ciudad, en inglés y español. Recientemente ha protagonizado y co-escrito la primera serie de Complex Network, titulada Grown. También ha protagonizado dos series de televisión en NBC-Telemundo, dos películas de Cine Latino y más de una docena de campañas y comerciales nacionales, combinando su formación clásica con su voz.

Como joven latina, está constantemente creando contenido original para el escenario, el cine, la televisión y las nuevas plataformas de medios. Su trabajo original ha sido visto en Miami, Los Ángeles, Nueva York, el Festival de Cannes 2012 “Shorts Corner” y el Festival Americano de Cine Negro 2015, entre otros. Su pieza teatral más reciente, Supa’Nova, ganó residencias de artistas tanto para el Miami Theatre Center, como para el Hollywood Fringe Festival 2017 en LA.