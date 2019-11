Los cinco mejores eventos de la Feria del Libro de Miami 2019

Más de 500 reconocidos autores pasan por la que está considerada la mejor feria de libros del país y uno de los acontecimientos culturales más inclusivos del sur de la Florida. Cada año congrega a unas 150,000 personas durante los ochos días de feria. En su Feria al Aire Libre vas a encontrar muchas actividades y música de calidad en The Porch. Les presentamos los cinco eventos más destacados en español de la 36ava Feria del Libro de Miami (MBF) del MDC, celebrada del 17 al 24 de noviembre.

AUTORES ESPAÑOLES: ENCUENTROS CON ARTURO PEREZ REVERT Y JULIA NAVARRO

Este año la sesión de cierre del programa de Autores Iberoamericanos de la feria del libro cuenta con la presencia del prestigioso escritor español Arturo Pérez-Reverte, quien es ganador de importantes premios literarios y periodísticos. Pérez-Reverte presenta en Miami Sidi (Penguin Random House), su novela más reciente. Pérez Reverte conversa con el narrador y periodista colombiano Juan Carlos Botero sobre esta novela, una historia de exilio y lucha por sobrevivir en un territorio hostil. Esta sesión ofrecerá traducción simultánea al inglés. La cita es el domingo 24 de noviembre a las 6.30 p.m., en Chapman Conference Center, Edificio 3, 2º piso, Sala 3210. 300 NE 2ª Av.

Otra cita imperdible es con la galardonada periodista y escritora española, Julia Navarro, quien nos presenta su obra más reciente Tú no matarás (Penguin Random House). Cuenta el largo periplo de tres amigos que escapan de la España franquista en 1941. Se trata de una obra sobre la culpa, venganza y secretos que condicionan las decisiones tomadas. La cita con la premiada escritora y periodista es el sábado 23 de noviembre a las 5.30 p.m., en el edificio 8, 5º piso, salón 8503.

PATRICIO PRON, PREMIO ALFAGUARA 2019, Y GUILLERMO MARTÍNEZ, PREMIO NADAL 2019

La cita con el narrador, ensayista y crítico argentino Patricio Pron es el sábado 23 de noviembre, a las 4 p.m., en el edificio 8, 5º piso, salón 8525. Establecido en Madrid, ha obtenido importantes premios como el Juan Rulfo (2004), el Jaén (2008) y el Cálamo Extraordinario por el conjunto de su obra (2016). Sus obras han sido traducidas a diez idiomas. Mañana tendremos otros nombres es el nombre de la novela ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2019. El libro cuenta la historia de la ruptura de una pareja y cómo ilustra los problemas de la sociedad en los tiempos de las redes sociales y de la inmediatez. Y Guillermo Martínez, narrador y ensayista argentino, presenta la obra ganadora del Premio Nadal 2019 Los crímenes de Alicia (Planeta), el sábado 23, a las 4.15 p.m., en el edificio 8, 5º piso, salón 8503.

ESCRITORES CUBANOS Y PRESENTACIÓN DE “ISLA EN LA LUZ / ISLAND IN THE LIGHT”

La noche con el narrador, ensayista, guionista y periodista cubano Leonardo Padura es el viernes 22 de noviembre, a las 8 p.m., en el Edificio 2, 1er piso, Salón 2106. El autor de obras como El hombre que amaba a los perros y La novela de mi vida, presenta en la feria su obra más reciente La transparencia del tiempo (Planeta).

El sábado 23 de noviembre hay varias presentaciones de escritos cubanos. La narradora, poeta y directora de cine cubana Wendy Guerra presenta su nueva novela Historia de un mercenario que coleccionaba obras de arte. Esta obra ofrece un punto de referencia sobre los enemigos que enfrentaron las izquierdas latinoamericanas. Su presentación es el sábado 23 de noviembre, a la 1:15 p.m., en el edificio 8, 5º piso, salón 8503. También el sábado, y en el mismo lugar, a las 4.15 p.m., la narradora, poeta y ensayista cubana Daína Chaviano presenta Los hijos de la diosa Huracán. Se trata de un thriller histórico que traslada al lector a la prehistoria del Caribe, una novela donde dos mujeres se enfrentan a la barbarie y al crimen en defensa de un misterioso legado. Chaviano ha sido Premio Azorín de Novela, entre otros. Y, en el mismo lugar, a las 11:45 a.m. se lleva a cabo el arte de narrar con el escritor cubano, establecido en México, Miguel Cossío Woodward, con su novela policíaca Naturaleza muerta. También, con el narrador, periodista y editor cubano Daniel Fernández y su novela La amnesia.

Además se llevará a cabo presentación de Isla en la luz / Island in the Light, obra publicada por The Jorge M. Pérez Family Foundation. Esta Fundación invitó a 30 prominentes escritores cubanos a inspirarse en las obras de 35 reconocidos artistas. Participan: Wendy Guerra, Leonardo Padura, Carlos Pintado, Sandra Ramos, Legna Rodríguez Iglesias, Rubén Torres Llorca y Antonia Wright. Esta moderado por Mirta Ojito. Y el domingo 24 de noviembre, a las 4 p.m., en el Edificio 8, 5º piso, Salón 8503, tres autores cubanos nos ofrecen sus nuevas obras: Armando Correa, narrador y periodista, editor de People en español, llega con La hija olvidada; el narrador y ensayista Enrique del Risco presenta Turcos en la niebla; Y Néstor Díaz de Villegas, poeta y ensayista, viene con su novela De donde son los gusanos.

ESCRITORES DE COLOMBIA, VENEZUELA, CHILE Y PERU

Bajo el título Viajeros impenitentes, tres autores colombianos nos cuentan sus travesías. El cronista de viajes Enrique Córdoba presenta De la tierra del hielo a la Tierra del fuego, una extraordinaria y apasionante crónica de su quinta vuelta alrededor del mundo. La periodista y autora de libros para niños y jóvenes Ángela Posada Swafford, presenta Hielo: bitácora de una expedicionaria antártica (Planeta), en el que recoge sus experiencias en la Antártida. Y María Isabel Saavedra, escritora y cantautora musical, llega con No cambies a tu mujer por una Harley, crónica de sus viajes en moto, escrita junto a Fritz Karl Hentschel. Esta cita es el sábado 23 de noviembre, a las 2:45 p.m., en edificio 8, 5º piso, salón 8503. También, visitan la feria los venezolanos Rodrigo Blanco Calderón, quien obtuvo el III Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, Jacqueline Goldberg y Karina Sainz Borgo. Además, destacan los argentinos Pedro Mairal y Hernán Vera Álvarez, el chileno José Ignacio Valenzuela y el peruano Raúl Tola.

LA FERIA AL AIRE LIBRE Y LA MÚSICA EN VIVO EN “THE PORCH”

El popular The Porch, centro de reunión al aire libre de la feria, ubicado en la esquina de la 2ª Avenida y 3ª Calle del noreste, acoge este año diversas actuaciones gratuitas de grupos musicales. El domingo 17 de noviembre, a las 5 p.m. es la actuación especial de French Horn Collective, dirigida por el músico parisino, multiinstrumentista, compositor y cantante, Vincent Raffard. Es un conjunto que cambia de forma y presenta una mezcla de jazz gitano, jazz tradicional, blues y modernidad de alta energía. El concierto es en el edificio 2, en la parte de afuera del Exile Lounge.

El viernes 22 de noviembre, a las 6 p.m., hay un asado comunitario gratuito y licores, cortesía de Bacardi USA. Entre los eventos al aire libre destacan: pared para pintura comunitaria; exposición fotográfica sobre South Beach en los años setenta, vista por el lente del fotógrafo estadounidense Andy Swee; la presentación del productor/DJ Mr. Pauer, nominado al premio Latin Grammy con su original sonido de Miami “Electrópico” y el gran espectáculo del grupo funk/pop miamense Los Wizzards.

El sábado 23 de noviembre hay música internacional con DJ Ma Non Troppo y Inez Barlatier, a las 12 p.m.; Funk, rock, soul y jazz con Electric Kif, a las 2 p.m.; Tamboka, el grupo gitano latino establecido en Miami, a las 4 p.m.; Y The Rock Bottom Remainders, grupo integrado por algunas de las personalidades literarias más brillantes de la actualidad, a las 7 p.m. El domingo 24 de noviembre es el turno de Lemon City Trio, música Hip-hop combinada con elegantes ritmos Cajun, a las 2 p.m.; Xperimento, con mezcla ritmos de todo el mundo como Cumbia, Reggae, Ska, entre otros, a las 4 p.m; Y Afrobeta, el dúo danzario de vanguardia miamense, a 6 p.m., entre los más destacados.

Más información: https://www.miamibookfair.com

