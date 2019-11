‘An Instrument of Peace’, una vida al servicio de la libertad

‘An Instrument of Peace’, biografía del diplomático cubano Guillermo Belt Ramírez, prologada por el embajador James C. Cason, que permite conocer los extraordinarios logros obtenidos a lo largo de su carrera como servidor público.

La biografía, como sabemos, es la historia de la vida de una persona narrada desde su nacimiento hasta su muerte. Como género literario es tan antigua como la vida misma. Se conocen textos desde antes de Cristo.

Ya en la Edad Media se escribían en forma de hagiografías, primero de los mártires y después de los santos. No fue hasta más tarde, durante el Renacimiento, que se secularizaron.

Todavía hoy se escriben; sobre todo de políticos contemporáneos: desde Reagan hasta Barak Obama.

Una prueba de que, a pesar de que las tendencias editoriales han cambiado, la biografía se niega a desaparecer.

Y es bueno que se sigan escribiendo. Sobre todo cuando rescatan del olvido las vidas de hombres valiosos, como ha hecho Daniel I. Pedreira, que acaba de publicar An Instrument of Peace (Lexington Books, 2019), una biografía del diplomático cubano Guillermo Belt Ramírez, prologada por el embajador James C. Cason, que permite conocer los extraordinarios logros obtenidos a lo largo de su carrera como servidor público.

Guillermo Belt comenzó en 1933 como secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes durante el breve gobierno de Carlos Manuel de Céspedes. Fue también alcalde de la ciudad de La Habana en 1935 y en ese corto tiempo inauguró el Hospital de la Infancia y nombró a Emilio Roig de Leuchsenring como el primer Historiador de la ciudad.

Algunos años después, en la cúspide de su carrera diplomática, fue nombrado embajador de Cuba ante Estados Unidos y las Naciones Unidas, de la cual fue uno de sus creadores.

Más tarde, sabiendo los peligros que acechaban a las frágiles democracias latinoamericanas, jugó un importante papel en la creación de la Organización de Estados Americanos y en la firma del Tratado de Asistencia Reciproca (TIAR), un valiosísimo instrumento diplomático de disuasión que protege a los Estados miembros de un ataque regional o extra regional, y que fue recientemente activado por Luis Almagro, Secretario General de la OEA, en el caso de Venezuela

Hacia el final de su gestión diplomática, en diciembre de 1948, Belt ayudó desde su cargo a que la Declaración Universal de Derechos Humanos fuese aprobada.

Escrita en inglés, An instrument of peace, es una biografía meticulosamente elaborada que comienza con la salida de Inglaterra del joven Humphrey Belt a bordo del vapor America y su llegada, el 23 de junio de 1635, a Jamestown, Virginia.

Continua dos siglos después con el arribo a Cuba en 1860 de John Benjamin Belt, primero de la familia en establecerse en la isla y quien llegaría a ser tutor de los hijos del capitán general Francisco Serrano.

En La Habana, ese primer Belt aplatanado conoció a María del Carmen Muñoz Baena, hija del marqués de Santa Olalla, con la cual contrajo matrimonio. De los siete hijos de la pareja, uno de ellos, Jorge Alfredo, sería el padre del biografiado.

A partir de ese primer capítulo, el libro no solo rescata de la oscuridad histórica la vida de un hombre público que sirvió con honor a su país en tiempos de incertidumbre, sino que también desmonta, para beneficio de los jóvenes, muchos de los mitos fabricados por la dictadura cubana para desacreditar la Cuba del pasado y los hombres que ayudaron a su creación.

An Instrument of Peace es un valioso libro que además de ser un merecido homenaje a uno de los más distinguidos diplomáticos cubanos de todas las épocas, es también una lectura esencial para aquellos que quieran comprender la historia de Cuba desde su independencia en 1902 hasta la llegada de la tiranía en 1959.