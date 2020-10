Arsht@Home ayuda a los actores y a solicitantes de empleo

El Arsht Center está ofreciendo ayuda a la comunidad con un programa que a simple vista parece no tener nada que ver con las artes escénicas pero esta conversación con Trish Brennan, su vicepresidenta de recursos humanos, nos ilustra como la experiencia de la institución contratando artistas y compañías es lo que le permite llevar a cabo la tarea como ninguna otra.

Como parte del programa Arsht@Home, su equipo está ayudando a solicitantes de empleo de todas las industrias y en todos los niveles, con sesiones individuales de capacitación para entrevistas y revisión de currículums desde la distancia socialmente segura de teléfonos y computadoras. El servicio es gratuito y se ofrece en inglés, español y haitiano criollo.

Todos somos actores y actuamos según las circunstancias. ¿En qué sentido una entrevista para un trabajo puede considerarse similar a una audición para un papel?

“Entrevistar para un trabajo”, nos dice Brennan, “es absolutamente como audicionar para un papel. La única diferencia es que te estás interpretando a ti mismo, a tu mejor yo. Al igual que una audición, la entrevista de trabajo necesita preparación e investigación anticipadas sobre el trabajo en sí, el entrevistador y la empresa con la que está entrevistando. En estos días, con sitios web como LinkedIn y Glassdoor, es fácil obtener esa información”.

¿Es la reorientación una opción a considerar?

“La reorientación es importante si es difícil encontrar un trabajo en su campo. Vimos a muchos postulantes intentar cambiar de carrera durante la Gran Recesión de 2008 y 2009. A medida que las empresas comienzan a volver a contratar, es posible que el candidato deba cambiar sus estrategias de carrera. Los solicitantes de empleo deben considerar industrias con programas de capacitación. Este es el momento de reflexionar sobre sus propios valores y buscar un trabajo que disfrutes. Si este período de tiempo del COVID-19 nos ha enseñado algo, es buscar lo positivo. Si descubres que tienes tiempo libre mientras buscas trabajo, puede ser el momento de realizar una pasantía en un nuevo campo que resalte sus habilidades y talentos”.

Responder a la pregunta “cuéntame algo sobre ti” en solo 30 segundos es como actuar siguiendo un guion. ¿Cómo se les enseña a controlar ese momento?

“Durante el entrenamiento de entrevistas en Arsht@Work, enseñamos que la respuesta de 30 segundos debe pensarse de antemano. Tienes que equilibrar la espontaneidad del momento y la confianza de conocer tus propias habilidades. Dado que en realidad es el comienzo oficial del período de preguntas y respuestas de la entrevista, no debe dar la impresión de ser algo robótico o demasiado ensayado. Recomiendo pensar en la respuesta en tres partes.

“La primera oración debe ser una descripción general del solicitante de empleo como profesional. Si es un recién graduado de la universidad, entonces eso es parte de la primera oración. La segunda oración podría referirse al estilo de trabajo o una articulación de la estrategia de pensamiento centrada en la adecuación de las habilidades a las necesidades del trabajo.‘Cuando trabaje conmigo, encontrará que soy un colega analítico, estratégico y decisivo’, por ejemplo.

“La tercera oración debe ser sobre algo personal que sea apropiado y memorable. ¿Tienes un gran sentido del humor? ¿O eres muy empático con los demás? ¿Eres colaborador por naturaleza? Me gusta pensar en la tercera oración como una forma de presentar los talentos con los que naciste, los que nos hacen diversos y únicos. Cuando se completan las tres oraciones, el solicitante de empleo debe hacer una pausa y devolver la entrevista al entrevistador”.

¿Y el miedo escénico?

“Durante el entrenamiento, le preguntamos qué consideran como los puntos débiles del proceso de entrevista. Muchas veces escuchamos que son los nervios. Señalamos que no hay nada que temer porque nadie los conoce mejor que ellos mismos. La entrevista es el momento de contar tu historia. Lo único que no sabes al entrar en una entrevista es la secuencia o el orden de las preguntas, casi siempre son las mismas. Estar bien preparado significa que puedes identificar si la pregunta que te hacen es realmente sobre fortalezas o habilidades, logros u oportunidades perdidas”.

¿Qué es una buena entrevista? ¿Qué es una mala entrevista?

“Una buena entrevista es donde el diálogo es auténtico y el entrevistado es genuino con sus respuestas. No todas las respuestas tienen que ser perfectas. Todo el mundo es mejor en algunas cosas que en otras. En una buena entrevista, se averigua qué puede aportar a la empresa el solicitante de empleo y si eso coincide con su visión de sí mismo. Una mala entrevista es cuando el candidato llega tarde, no está preparado o ha exagerado su experiencia en su currículum”.

Usted puede tener una gran entrevista y no ser contratado. ¿Qué es lo próximo que debe hacerse?

“Creo que la parte más difícil del proceso de entrevista es que el solicitante de empleo no conoce todas las variables. No conocen a su competencia. Puede salir de una entrevista fabulosa y no conseguir el trabajo. ¡Hay que mantenerse positivo! Si sigues perseverando, puedes recibir 1,000 cartas de rechazo y en la 1,001 te llega la oferta”.

¿Algunas historias exitosas hasta el momento?

“Hasta la fecha, hemos entrenado a más de 240 aplicantes y hay varias historias de éxito. Al principio de nuestro proceso, un participante actualizó y envió su currículum, fue llamado para una entrevista y se le ofreció el trabajo en una semana. Había enviado la versión anterior docenas de veces sin recibir una sola respuesta. En otra oportunidad, se estaba asesorando a un solicitante de empleo y una oportunidad de trabajo apareció en mi pantalla por correo electrónico. Rápidamente, cambiamos la conversación para solicitar el puesto y consiguió el trabajo. Ser capaces de tener un efecto real en la vida de personas reales es lo que hacemos en el Arsht Center, ya sea en el escenario o por teléfono”.

Para inscribirse u obtener más información, visite https://www.arshtcenter.org/ARSHT-AT-HOME/Resources/

