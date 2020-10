De Wynwood, con medio ambiente, surrealismo pop y arte latinoamericano, a la reapertura de MOCA Miami

Con la llegada de la fase 3 de reapertura, siguen reabriendo galerías, museos y espacios artísticos y culturales con nuevas exposiciones en el distrito artístico de Wynwood. Les presentamos de Wynwood, con medio ambiente, surrealismo pop y arte latinoamericano, a la reapertura de MOCA North Miami, exposiciones que se pueden ver a partir de esta semana y a lo largo del mes de llevaran a cabo más inauguraciones.

Museum of Graffiti: Exposición Simbiosis de Gustavo Oviedo, del 17 de octubre hasta el 14 de noviembre. El día de la presentación el artista con estilo autodidacta firmará su libro y lanzará una nueva impresión a la 1:31 p.m. Oviedo, nacido en París y criado en Francia, Colombia, Venezuela y México antes de mudarse a Miami, decidió explorar una parte de Miami que no incluía los edificios abandonados y de construcción: la Bahía de Biscayne. Se centra en explorar la relación entre el bullicio de las vibrantes calles metropolitanas de Miami y la tranquilidad de la vida acuática, las corrientes y la distopía o antiutopía marina esta bahía. También, el museo ofrece una excelente programación de arte en línea a través de las charlas de arte de Instagram y las galerías virtuales de 360 grados en Kunst Matrix. Además, el Museo del Grafiti celebrará su primer aniversario coincidiendo con la semana de Art Basel, priorizando siempre la seguridad ante la pandemia. A partir del 3 de diciembre presentarán la nueva exposición de invierno. Las entradas ya están disponibles, 6 entradas por franja horaria. Más: https://www.instagram.com/museumofgraffiti/channel/, https://www.kunstmatrix.com/en/museum-of-graffiti y http://museumofgraffiti.com/exhibitions-gustavo-oviedo-symbiosis/ Vídeo de Oviedo: www.youtu.be/DsS4TWoGFWE

Oliver Cole Gallery con Okuda San Miguel, uno de los artistas urbanos más reconocidos del mundo por su estilo surrealista pop. Cortesía/Oliver Cole Gallery

Oliver Cole Gallery con Okuda San Miguel, uno de los artistas urbanos más reconocidos del mundo por su estilo surrealista pop con una clara influencia callejera del arte urbano. Su obra se caracteriza predominantemente por estructuras geométricas y estampados multicolores. A veces sus obras se asocian con cuerpos grises y a menudo incluyen figuras sin cabeza, referencias religiosas, símbolos, animales y cabezas gigantes. Los críticos de arte catalogan su estilo como surrealismo pop con una clara influencia callejera del arte urbano. También, la galería presenta dos cuadros originales de Damien Hirst. La nueva ubicación de Oliver Cole Galery es el atractivo Wynwood Building. Más: www.olivercolegallery.com/, 301 NW 28th street, Miami, FL 33127. Teléfono: (305) 392-0179, info@olivercolegallery.com. Abierta de lunes a sábado, de 10 a.m. a 5 p.m., y los domingos con cita previa. Catálogo completo: https://issuu.com/olivercolegallery/docs/okuda_san_miguel

Exposición ‘Future Pacific’ de Lauren Shapiro en Bakehouse Art Complex (BAC). Cortesía/Lauren Shapiro

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Bakehouse Art Complex (BAC): Exposición Future Pacific de Lauren Shapiro. BAC, que reabre las galerías y el jardín a partir del viernes 13 de noviembre, está haciendo un llamamiento a todos los artistas y no artistas, amantes de la naturaleza, ceramistas o simplemente aficionados a la arcilla para ayudar a la artista visual Lauren Shapiro a construir su exposición Future Pacific, una instalación inmersiva a gran escala que constará con dos estructuras de arcilla sin cocer que se asemejan a las ruinas arquitectónicas cubiertas con texturas de arrecifes de coral. En esta pandemia, la artista ha ideado la forma de participar de forma segura. Son talleres prácticos, gratuitos y distanciados físicamente en BAC. Los talleres se llevarán a cabo durante todo el mes de octubre los martes y jueves de 4 a 6 p.m. y los sábados de 10 a.m. a 5 p.m. Hay 10 entradas por sesión de taller y se proporcionan faciales de plástico y guantes. Bac presentará varias exposiciones durante los próximos meses. Más: www.eventbrite.com/e/community-clay-molding-workshops-tickets-121554969185, 561 NW 32nd. St. Miami. Teléfono: (305) 576-2828

Exposición Latin American Art: Visions o Identity en Gary Nader Art Centre celebra el mes nacional de la herencia hispana con Soraya Abu Naba’a, Ángel Acosta León, Pedro Álvarez, Cundo Bermúdez, Fernando Botero, Tony Capellán, Mario Carreño, Alejandro Colunga, Luis Cruz Azaceta, Carlos Cruz-Diez, Fernando de Szyszlo y Wifredo Lam, entre otros muchos. Su nuevo horario es de martes a sábado, de 10 a.m. a 6 p.m. Más: www.garynader.com/, 62 NE 27th St. Miami. Teléfono: (305) 576- 0256.

Fabien Castanier Gallery: Exposición ‘From Here to Nowhere’ de Mark Jenkins. La recepción de apertura en su galería de Wynwood es el sábado 19 de octubre, de 6 p.m. a 9 p.m., aunque la exposición se lleva a cabo también en la galería de Little Haiti. Esta es la segunda exposición individual del artista en esta galería, que estará hasta el 16 de noviembre. Jenkins, reconocido por su mordaz ingenio y buen ojo para el absurdo, presenta una nueva serie de provocativas esculturas. Cada pieza transmite una historia más amplia, que abarca desde un comentario sobre la sociedad a una crítica de la cultura contemporánea, aunque el único significado verdadero detrás de cada cuadro se interpreta a través de la perspectiva de los espectadores. Las galerías Wynwood y Little Haiti están disponibles solo con cita previa. El nuevo horario es de martes a sábado, de 11 a.m. a 6 p.m. Los domingos y los lunes se requiere cita previa. Más: www.castaniergallery.com/, 45 NE 26th St Ste. A. Miami. Teléfono: (305) 602 – 0207.

El artista miamense Sean Black presenta ‘Ciudad de México: Un viaje encantador en el tiempo’. Cortesía/UM Wynwood Gallery y Sean Black

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Exposiciones en University of Miami / Wynwood Gallery. La galería de UM, que se encuentra dentro del Wynwood Building, cuenta con varias exposiciones online. 2020 Incoming Graduate Student Exhibition presenta los trabajos de los estudiantes graduados Rachel Alderton y Anthony Magnetti. El artista miamense Sean Black presenta Ciudad de México: Un viaje encantador en el tiempo. Elizabeth Guignino presenta Becomings. Nacida en Miami Monica Leslie Travis presenta Make Yourself At Home, una instalación de arte interactiva que usa la escultura como un espejo conceptual para representar visualmente el absurdo cultural. Y Christine Di Staola exhibe Abstract Prints. El horario de la galería es de miércoles a viernes, de 10 a.m. a 6 p.m. Puedes solicitar cita y tour privado, llamando al (305) 284 3161 o por correo electrónico m.cardoso1@miami.edu. Más: www.art.as.miami.edu/gallery/online-gallery/index.html y Edificio Wynwood, ubicado en 2750 NW 3rd Avenue, Suite 4. Video de la exhibición becomings: www.youtu.be/n_mmtZiWBdc

Maritza Caneca: Arts and Recreation, artista residente de BAC, presenta su mural fotográfico a gran escala en la pared norte del campus a lo largo de NW 33nd Street. Para este proyecto, crea un patrón abstracto y visualmente rico utilizando carteles de pasta de trigo de imágenes familiares recientes de las piscinas públicas cercanas de la ciudad de Miami conocidas por los residentes de la comunidad. Más: www.bacfl.org/





Y, una reapertura muy esperada es la del Museo de Arte Contemporáneo MOCA, que regresa el jueves 15 de octubre con Eternal Return and the Obsidian Heart, de Raúl de Nieves. Esta exposición estará hasta el 21 de marzo de 2021. Hay un nuevo horario de apertura. Los miércoles de 12 a 7 p.m. y de jueves a domingo, de 10 a.m. a 5 p.m. Más: www.mocanomi.org

Twitter: @IsabelOlmos