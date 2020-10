Temporada de arte en Miami, qué ver y cómo

Puede leer el artículo en inglés aquí

La ausencia de Art Basel Miami Beach deja más tiempo para galerías y museos. La ciudad aún celebrará la Semana del Arte de Miami con un enfoque en los artistas locales.

Con algunas obras en almacenes y algunas instituciones aún cerradas, no está del todo claro qué traerá lo que sucederá. Los siguientes seguramente serán los aspectos más destacados:

LANZAMIENTO SUPERBLUE

El innovador centro Allapattah para instalaciones inmersivas de los mejores artistas contemporáneos está programado para abrir en diciembre, aunque la fecha final aún no ha sido anunciada. Su pedigrí impecable -está siendo creado por ejecutivos de Pace Gallery con sede en Nueva York con el socio fundador Emerson Collection, el motor de cambio social fundado por Laurene Powell Jobs- ha creado grandes expectativas para el nuevo espacio de arte cerca del Museo Rubell. Los detalles sobre la fecha de apertura y el programa deben anunciarse la próxima semana. Espere boletos de entrada programados y distanciamiento social. superblue.com

SEMANA DEL ARTE DE MIAMI

Marque su calendario para la primera semana de diciembre. Si bien no está claro cómo será una Miami Art Week sin ferias al aire libre, las organizaciones artísticas locales prometen que probablemente habrá una combinación de actividades en línea y en persona. Puede esperar otra edición en línea de Art Basel, similares a las que se llevaron a cabo el verano pasado y este otoño, abiertas a las galerías aceptadas en la edición 2020 de Art Basel en Miami Beach en artbasel.com. Del mismo modo, Art Miami ha anunciado sus salas de adquisición en línea del 1 al 6 de diciembre en artmiami.com, y NADA, la Asociación de Comerciantes de Arte Nuevo, está planeando una feria híbrida con un mercado en línea y actividades en persona en varias galerías miembros. Aún se están ultimando otros detalles.

OBRA DE ARTISTAS NEGROS

En los últimos años, el mundo de las artes visuales ha aumentado su atención sobre los artistas negros, con exposiciones de alto perfil en museos y galerías y ventas comerciales de decenas de millones para algunas obras individuales. Si bien el trabajo de los mejores artistas negros se puede ver en todas las colecciones locales disponibles al público, varias exposiciones programadas para este año se encuentran en la lista de visitas obligadas para aquellos que se aventuran desde casa. Entre ellos:

▪ Hasta el 5 de octubre, N’Namdi Contemporary Fine Arts en Little River muestra “RIGHT BACK ATCHA!”. Una exhibición del artista Gregory Coates. La galería está abierta por cita previa; Coates también ofrece un recorrido virtual en video conectándose a nnamdicontemporary.com. El 16 de octubre, la galería abre una exposición de dibujos de Rashaun Rucker que refleja estereotipos de los hombres negros.

Dibujo de Rashaun Rucker que utiliza la paloma para mostrar lo estereotipos de hombre negros, en N’Namdi Contemporary Fine Arts. Cortesía/N’Namdi Contemporary Fine Arts

▪ “Allied with Power” en el Pérez Art Museum Miami exhibirá más de 30 obras de la colección de Jorge M. Pérez de reconocidos artistas negros, incluidos Tomás Esson, Nicholas Hlobo, Rashid Johnson, David Koloane, Deborah Roberts, Chéri Samba, Mickalene Thomas, Hank Willis Thomas, Kara Walker y Stanley Whitney. El museo espera reabrir en noviembre.

▪ El montaje actual del Museo Rubell incluye una exposición de obras del artista en residencia de 2019, Amoako Boafo, cuyas obras tuvieron una gran acogida y se vendieron todas en el ‘stand’ de Mariane Ibrahim en la edición 2019 de Art Basel Miami Beach.

▪ En caso de que se lo perdiera el invierno pasado, The Bass Museum ha extendido su instalación inmersiva y al estilo disco de “Better Nights” de Mickalene Thomas hasta el 31 de enero. thebass.org.

▪ LnS Gallery, cerca de Coconut Grove, presenta “For Those Gathered in the Wind”, una exposición individual de T. Eliott Mansa, nacido en Miami, que usa objetos de duelo en reuniones provocadas por tiroteos policiales y violencia patrocinada por el estado. El espectáculo se llevará a cabo del 3 de diciembre hasta el 7 de febrero en persona y en línea, lnsgallery.com.

▪ La Galería David Castillo, ahora en el Miami Design District, presenta una muestra individual de Lyle Ashton Harris, reconocido internacionalmente por su trabajo en fotografía, video, instalación y performance. El espectáculo se llevará a cabo hasta el 14 de noviembre; davidcastillogallery.com

TRABAJO DE ARTISTAS LOCALES

Los artistas del sur de Florida finalmente están recibiendo la atención que merecen, he aquí unos cuantos.

Obra de Edison Peñafiel en Atchugarry Art Center. Cortesía/Atchugarry Art Center

▪ La exhibición “Land Escape” de Edison Peñafiel muestra 10 imágenes desgarradoras de gran formato que reflejan la lucha emocional y física de los migrantes. La cerca de alambre de púas que los separa del espacio de la galería acentúa el mensaje. En Atchugarry Art Center, justo al norte del Design District, hasta el 14 de noviembre. pieroatchugarry.com

▪ En North Miami, Bridge Red Studios presenta “Clay”, con obras de cerámica de 20 artistas del sur de Florida. 8 de noviembre al 3 de enero. bridgeredstudios.com

▪ NSU Art Museum Fort Lauderdale muestra “New Art South Florida”, una exposición de 13 artistas que son beneficiarios de los Premios del Consorcio Cultural del Sur de Florida 2020, entregados por una alianza de los consejos de artes de Broward, Martin, Miami-Dade, Monroe. y los condados de Palm Beach. 21 de noviembre- 21 de febrero. nsuartmuseum.org..

▪ Las pinturas de protesta de Tomás Esson, nacido en Cuba, están arraigadas en su historia en la isla. Aunque ha estado pintando durante 30 años, “Tomás Esson: The GOAT” en el Institute of Contemporary Art - Miami es su primera muestra en un museo. Hasta el 22 de noviembre. Icamiami.org.

▪ Los ganadores del premio Michael Richards de Oolite Arts reciben una comisión por el trabajo que se exhibirá en The Bass Museum. Esos proyectos, del galardonado en 2018 Edouard Duval-Carrié y la ganadora de 2019 Karen Rifas, ahora están en exhibición. thebass.org

Los museos privados

Los museos privados de Miami están abiertos, aunque a veces con horarios o limitaciones diferentes a los de años anteriores.

En el Design District, la Colección de la Cruz exhibe “A Possible Horizon”, enfocándose en obras que examinan temas relevantes. Entre las nuevas adquisiciones expuestas se encuentran obras de Christina Quarles, Mark Grotjahn, Sterling Ruby y Jonas Wood.

El Museo Rubell de Allapattah continúa con su exposición inaugural presentada el año pasado; una nueva selección se dará a conocer en diciembre.

Y en Wynwood, Margulies Collection at the Warehouse presenta una nueva exposición de obras de maestros contemporáneos y talentos emergentes, junto con 150 fotografías de sus archivos. En línea, está vendiendo una selección de arte (hasta el 16 de octubre) como beneficio para Lotus Village Shelter for Homeless Women and Children. margulieswarehouse.com

Arte al aire libre

Estas exposiciones permiten explorar el arte sin tener que enfrentarte a espacios cerrados.

▪ Si bien los Wynwood Walls al aire libre aún no han reabierto, el vecindario circundante ofrece una solución de arte urbano de clase mundial. Vea la escultura de Troy Simmons construida en la fachada del nuevo desarrollo de Goldman Properties en Northwest 23rd Street y First Place. thewynwoodwalls.com.

La artista VantaBlack trabajando en su proyecto. Un mural de recordación titulado “Say Their Names”, en Bakehouse Art Complex. MATEO SERNA ZAPATA

▪ En el cercano Wynwood Norte, Bakehouse Art Complex también está adoptando el aire libre. El 30 de octubre, se presenta el mural del artista Vanta Black, “Say their Names: A Public Art Memorial Project”, que recuerda a 250 víctimas de violencia policial y con armas de fuego, en el lado oeste del complejo a lo largo de la Sexta Avenida del Noroeste (Sí, puede ver si desde la I-95.) Cuando el complejo vuelva a abrir el 13 de noviembre, busque “Maritza Caneca: Arts and Recreation”, un mural fotográfico a gran escala a lo largo de Northwest 33rd Street, y la serie fotográfica ubicada en el jardín, “Stakeholders: Wynwood Norte”, de Clara Toro que documenta el vecindario. bacfl.org

▪ Miami Design District siempre es ideal para pasear. Además de su diseño arquitectónico e instalaciones permanentes, el desarrollador/coleccionista Craig Robins y su equipo han agregado una enorme valla publicitaria de Adler Guerrier (Miami) que es parte del proyecto For Freedoms que apoya la igualdad racial; a lo largo del exterior del Edificio Moore en Northeast Second Avenue y 40th Street. También son nuevas la instalación de neón de Rirkrit Tiravanja “The Sun is Gone”, afuera del café OTL en la esquina de Northeast 40th Street entre First y Second Avenue; una instalación multimedia de la artista de Miami, Antonia Wright, en 176 NE 41st St., y “Digitizing the Phenomena of Nature” (Orquídeas al amanecer) de Christina Lei Rodríguez en las calles Northeast 39th y 40th en Northeast First Avenue. miamidesigndistrict.net

▪ Aquellos que estén dispuestos a entrar en el interior deben ver el video “Phone Alone USA” de Alec Jerome Kreisberg que explora las redes sociales como un canal de noticias, en Paradise Plaza 133; el programa emergente de la galerista Dina Mitrani “The Altered Image” en 161 NE 40th St. del 1 al 30 de octubre; y la nueva galería de David Castillo en 3930 NE Second Ave.

▪ Little Haiti Cultural Arts Center celebra el 12º aniversario de la serie de exposiciones en curso de la Haitian Cultural Arts Alliance, “Caribe global / Caribe sin fronteras” con una instalación al aire libre curada por el célebre artista Edouard Duval-Carrié. Abierta del 2 de diciembre al 28 de febrero. littlehaiticulturalcenter.com

EXPOSICIONES EN INTERIORES

Para aquellos que estén listos para aventurarse en el interior, tres exhibiciones que deberían tener en su radar:

Carrusel de tamaño natural de Raul de Nieves que fue exhibido durante Art Basel 2018 en el Faena Hotel. El mismo forma parte de la restrospectiva de su obra en el Museum of Contemporary Art - North Miami. Rodrigo Gaya RodrigoGaya.com/@RGayaman

▪ Museum of Contemporary Art - North Miami presenta el estudio más completo hasta la fecha del trabajo del artista de performance y multimedia Raúl de Nieves en “Eternal Return and The Obsidian Heart”, una investigación sobre el tiempo y el crecimiento espiritual. No se pierda el carrusel de trabajo de tamaño completo. 15 de octubre a marzo de 2021; mocanomi.org.

▪ Institute of Contemporary Art - Miami, en el Design District, alberga la primera retrospectiva estadounidense del trabajo de Allan McCollum, quien explora la relación entre los objetos de arte y su valor intrínseco, y los museos que los coleccionan. Hasta el 17 de enero; icamiami.org.

▪ El libro “House to House: Women, Politics, and Place” del Frost Art Museum FIU explora dos polos del universo femenino: las casas donde vivimos y trabajamos, y la Cámara de Representantes, donde un número creciente de miembros son mujeres. Hasta el 3 de enero frost.fiu.edu

▪ El Museo de Coral Gables alberga un especial de moda, “PURSEonality: A Stylish Handbag History”, que muestra la colección de madera de Ilene Hochberg que se ha estado elaborando durante décadas. Hasta el 7 de enero.

Traducción Maru Antuñano