‘Voces diarias’: de la naturaleza a la selva interior en una exposición fotográfica

Enmarcar el trabajo artístico es muy difícil, a pesar de la existencia de géneros y subgéneros. Es ahí la riqueza de la fotografía contemporánea, su impureza y mezcla. El fotógrafo de hoy tiene la posibilidad de recorrer diferentes caminos para encontrar su objetivo sin perder su estilo ni su sello, las imprescindibles cualidades de todo artista.

Las cuatro mujeres que exponen en esta ocasión son fotógrafas de Miami, pero pertenecen a culturas diferentes: Marta Cubillas (Cuba), Cilia Rodríguez (Colombia), Inna Malostovker (Rusia) y Pilar Geada (España), juntas forman el grupo Photographic Lyric, una ramificación de su linaje mayor, el Club de Cámaras de los Parques Nacionales del Sur de Florida, un club de fotógrafos activo y en crecimiento, que abarca todas las edades y niveles de habilidad, y que ofrece una divertida combinación de oportunidades y formas de participar en el ejercicio de la fotografía de naturaleza. Después de tomar más de 200 fotos, estas mujeres decidieron mostralas en el espacio que comparten Inna Malostovker y Marta Cubillas, en la Galería de Arte Futurama, pero de manera virtual durante los meses de noviembre y diciembre.

Voces diarias es una “introspectiva” fotográfica y un enfrentamiento a la situación de confinamiento provocada por la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia del COVID-19. Un trabajo hecho, según ellas, “para transmitir un mensaje de optimismo y aliento”, sin embargo creo que no me equivoco al pensar que son ellas las que desesperadas por no poder aparecer en su medio idóneo (la naturaleza) han decidido brillantemente adentrarse en la selva interior de sus casas, de esta forma, fueron descubriendo para nosotros y para ellas mismas las maravillas que han juntado durante años.

Encontrar la belleza en los objetos y en los detalles de algunos de ellos, es la exploración de las posibilidades del mismo objeto, cambiando así la percepción de la vida diaria. En la nueva fotografía este es un método para lograr una forma vigente de enlazar el lugar público con el espacio privado, convirtiendo el objeto diario en una pieza extraordinaria con nueva carga visual, que tiene mucho que ver con “la fotografía impasible” y la obsesión por una ejecución técnica impecable o cercana a ella.

La exhibición tendrá lugar del 1 de noviembre al 30 de diciembre en el Edificio y Galería Futurama, en el 1637 SW 8th St., Miami. Acompáñelas el 1 de noviembre a las 5 p.m. para la inauguración virtual. Un enlace a Zoom se publicará en el sitio web y en las redes sociales de las fotógrafas. Para información adicional, visite www.IMphotoArt.com/DailyVoices o envíe un correo electrónico a photographiclyric@gmail.com