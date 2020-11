Miami más que preparada para celebrar la semana de Art Basel 2020 de forma diferente

Hay exposiciones que llegan en el momento más indicado, teniendo en cuenta que disfrutar del arte al aire libre es una de las actividades más seguras en las actuales condiciones de salud global. Otras son dentro de los museos con las medidas sanitarias pertinentes. Todas ellas son exposiciones a la altura de Miami Art Week. Les adelantamos algunas de las exhibiciones que tendrán lugar durante la Semana de Arte de Miami.

Exposición “Manolo Valdés: El Legado”, uno de los artistas españoles contemporáneos más internacionales e influyentes de nuestro tiempo y una de las exposiciones urbanas más espectaculares que transformará la ciudad de Doral en un espacio cultural a la altura de otras grandes ciudades donde el artista ya ha exhibido sus obras en lugares públicos. En total son más de una docena de esculturas al aire libre esparcidas por el Doral durante “Miami Art Week” hasta junio de 2021. La Ciudad y el Museo de Arte Contemporáneo de Doral (DORCAM) presentan esta monumental exposición de las esculturas del artista valenciano, cuya inauguración se lleva a cabo con un evento público gratuito en Doral Central Park, el sábado 5 de diciembre de 2020, a las 11 a.m. con la presencia de las autoridades y representantes del museo, un evento que también podrá ser seguido de forma virtual. Hay muchos programas organizados, visitas guiadas, performances, talleres, conferencias, presentaciones de libros y concursos de fotografía, entre otros, en torno a “Manolo Valdés: The Legacy”. Es un verdadero lujo pasear junto a estas esculturas de Valdés ubicadas en los principales parques públicos de Doral, incluidos Doral Central Park, Downtown Doral Park, MAU Park, Morgan Levy Park, Doral Legacy Park y Doral Glades Park, entre otras ubicaciones seleccionadas. Es gratis disfrutar de las obras de Manolo Valdés, cuyas exposiciones individuales incluyen prestigiosas galerías y museos de todo el mundo, incluido el Guggenheim en Nueva York, el Hirschhorn en Washington, DC y múltiples capitales del arte como Londres, Berlín, París, Milán, Roma, Seúl, Estambul, La Haya y Mónaco, entre otros. Y, ahora, el Doral, en Miami-Dade. Más: www.dorcam.org y www.cityofdoral.com

‘Allied with Power: African and African Diaspora Art’ de la colección de Jorge M. Pérez. Una muestra de 39 obras de artistas africanos. Obra de Zanele Muholi, 2018, ‘Ngwane I, Oslo’. Cortesía/PAMM

Pérez Art Museum Miami (PAMM) ha dado comienzo a sus exposiciones al público con el horario habitual del museo y, también, su restaurante Verde, la tienda y las esculturas del jardín.El museo reabre con una nueva exposición, Allied with Power: African and African Diaspora Art de la colección de Jorge M. Pérez. Se trata de una muestra de 39 obras de artistas africanos internacionales y africanos de la diáspora. Esta exposición abarca una extensa gama de prácticas y temáticas, que incluyen abstracción, representación, política, espiritualidad y raza. Derrumbando las fronteras nacionales, estos artistas se alían con el poder, representando una gran amplitud de voces que declaran su autoridad. Hay que reservar las entradas online para seguir las pautas de distanciamiento social. El museo abre cuatro días a la semana, de jueves a domingo. PAMM continúa con todos los programas ofrecidos en línea durante el otoño y el invierno como parte del Museo Digital de PAMM. Más: www.pamm.org

‘Dickgirl 3D(X), Second Sex War’, 2016, de Sidsel Meineche Hansen. Realidad virtual y animación CGI en el Museum of Art and Design (MOAD), Torre de la Libertad. Cortesía de la artista y MOAD

Exposición Raúl De Nieves: ‘Eternal Return & The Obsidian Heart’, hasta el 21 de marzo de 2021. Esta exposición curada por Risa Puleo es, hasta la fecha, el estudio más completo del trabajo de Raúl de Nieves, que conecta la exuberante sensibilidad material del artista con sus raíces en la música punk, los rituales devocionales y las celebraciones queer. Es una muestra muy original por la simbiosis entre la obra escultórica de De Nieves y las colaboraciones musicales, incluida su banda Hairbone y sus actuaciones operísticas. Es la primera vez que se lleva a cabo una exposición de este tipo. Más: https://mocanomi.org/2020/01/raul-de-nieves-eternal-return-the-obsidian-heart/

Bakehouse Art Complex, una de las organizaciones más antiguas de Miami y con más de 100 artistas residentes, reabre sus puertas el viernes 13 de noviembre con varias exposiciones en marcha. La programación pública continuará en sus canales de redes sociales. El proyecto más reciente incorporado es Chire Regans aka VantaBlack: Say Their Names - A Public Art Memorial Project, una exhibición que se puede ver hasta el jueves 18 de marzo del 2021. Se trata de un mural a gran escala en la fachada occidental del edificio a lo largo de NW 6th Avenue. Este monumento público reconoce a más de 250 vidas que se han perdido debido a la violencia armada, la violencia policial, los crímenes de odio, la violencia de género y la violencia doméstica. El muro es como un sitio para el duelo colectivo, así como un homenaje del artista a las víctimas del racismo sistémico y la injusticia social. Más: www.bacfl.org

‘The Body Electric’, en el Museum of Art and Design (MOAD). Ubicado en la Torre de la Libertad del Miami Dade College (MDC) presenta hasta el 30 de mayo 2021, una gran exposición que analiza nuestra tensa relación con la tecnología, en particular esa interfaz cada vez más ineludible entre nuestros cuerpos y pantallas. Se trata de una variada exposición que examina los últimos 50 años de artistas que abordan la forma en que la tecnología ha llegado a dominar nuestras interacciones con el mundo, entre nosotros y con nosotros mismos. Son un total de 64 artistas. La lista completa en: http://www.mdcmoad.org/

‘Alien Nations 2020’, Carol A. Fewell Gallery en Coral Gables Museum. Esta muestra estará desde el 1 de diciembre 2020 hasta el 14 de marzo 2021. Obras de pintura, fotografía, escultura, instalaciones, video y performance examinan una gran variedad de cuestiones que afectan el estado psicológico del individuo y los diferentes grupos en los que vivimos. Son casi dos docenas de artistas creativos, tanto emergentes como establecidos, muchos con conexiones con el sur de Florida. Estas piezas no solo retratan el panorama sociopolítico y económico actual, sino que también comparten conocimientos sensibles sobre la dirección de nuestra humanidad y la esperanza para el futuro. Lista completa de los artistas en: www.coralgablesmuseum.org/portfolio-item/alien-nations-2020/

