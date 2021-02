‘Dossier Carlos Victoria’, homenaje al escritor

Leer más

Artistas cubanos en París han hecho un llamamiento a los artistas en Cuba a distanciarse del estado.

“Si eres artista plástico no participes en exposiciones en galerías, museos y espacios gubernamentales en Cuba. Si eres músico, actor o bailarín independiente, no participes espectáculos en el escenario institucional del Estado. Si eres artista del cine, la televisión y la radio, no participes en ningún programa, producción, serie o filme estatal. Si eres escritor, no participes en ninguna publicación oficial”, dice el llamado del cual se han hecho eco, dentro y fuera de Cuba, artistas y escritores cubanos y extranjeros, dijeron los artistas cubanos del Atelier Morales (integrado por los arquitectos Juan Luis Morales y Teresa Ayuso).