De Miami Art Week con exposiciones por toda la ciudad a Art Basel Miami Beach en línea 

Este año todos recordaremos la famosa Miami Art Week 2020: Exposiciones con aforo limitado en los museos más importantes de Miami, Art Basel OVR: Miami Beach (Online Viewing Rooms) con una programación especial del 2 al 6 de diciembre, eventos especiales en hoteles y, también, al aire libre. Y aunque los eventos están siendo anunciados más lentamente de lo habitual, este año muchas de estas exposiciones permanecen hasta el próximo año. Les presentamos Miami Art Week con exposiciones por toda la ciudad a Art Basel Miami Beach en línea.

The Bass Museum presenta 'Better Nights', de Mickalene Thomas, una instalación que recrea el ambiente de un apartamento. Zachary Balber Cortesía/Bass Musum

The Bass Museum con Better Nights, de Mickalene Thomas, una instalación que transforma las galerías en una experiencia artística de inmersión durante la duración de la exposición, que finaliza el 31 de enero de 2021. Está inspirada en la obra local de Nueva Jersey “Put a Little Sugar in my Bowl”, organizada e interpretada por la madre, los amigos y la familia de los artistas, así como en las fiestas organizadas por la madre del artista a finales de la década de 1970. La instalación encarna un ambiente de apartamento, reconstruido conceptualmente de acuerdo con la estética doméstica de la época. El primer capítulo, Better Days, tuvo lugar en la Galerie Volkhaus de Basel, Suiza, durante Art Basel 2013. Más: www.thebass.org/art/mickalene-thomas

Importantes Colecciones Privadas. “A Possible Horizon” de la Cruz Collection Contemporary Art Space. “Photography from the archive” en Margulies Collection en el Warehouse. “Witness: Afro Perspectives”, de la colección de Jorge M. Pérez en El Espacio 23 y “New contemporary and post war drawings” en The Scholl Collection. También, Rubell Museum presenta Genesis Tramaine: Sanctuary”, “Hernan Bas”, y “Yayoi Kusama: Narcissus Garden”. Más: www.delacruzcollection.org, www.margulieswarehouse.com, www.elespacio23.com y www.rubellmuseum.org

Obra de Stephen Burks dentro del Edificio Moore en el Distrito de Diseño de Miami. Cortesía/Design District

Design Miami/ Podium, en el edificio Moore. Miami Design District cuenta con una amplia programación, del 27 de noviembre al 6 de diciembre. Podium es un nuevo concepto de exhibición que presenta objetos de diseño históricos y contemporáneos, que exploran el tema “America (s)” y está comisariada por el director curatorial de Design Miami, Aric Chen. En Podium se muestran un total de 139 piezas. Para los que no puedan asistir en persona, todos los trabajos están disponibles en línea a través de Design Miami / Shop y acompañados de un sólido programa de charlas y eventos virtuales, incluido uno con el director artístico de Louis Vuitton, Virgil Abloh. Las exposiciones se complementarán aún más con una serie de colaboraciones creativas de marcas y exposiciones satélite, tanto dentro del Edificio Moore como en todo el Distrito de Diseño de Miami. Más: www.miami2020.designmiami.com/

Galería David Castillo: Vaughn Spann, del 30 de noviembre 2020 al 31 de enero 2021. Nacido en Florida (1992), Spann ha exhibido en el Museo Newark, el Museo Reginald Lewis en Baltimore, el PAMM de Miami y el Museo Rubell. Produce pinturas y esculturas de texturas distintivas donde la forma da paso al sentimiento. Incorpora referencias visuales y táctiles a lo largo de su obra, que provocan una tensión entre abstracción y figuración. Los trabajos de Spann extraen las historias del arte, el activismo y los discursos de la práctica social para reflexionar sobre sus inextricables relaciones. Más: www.artbasel.com/events/detail/16608/Vaughn-Spann, 3930 NE 2nd Avenue, teléfono (305) 573-8110 y correo electrónico info@davidcastillogallery.com

Exhibición “De Sur a Norte” (From South to North) de la Galería Luisa Strina, Brasil, en Art Basel online. Esta exposición presenta un viaje por las Américas, contextualizando el arte latinoamericano contemporáneo y celebrando a Miami como el lugar de encuentro de esta rica producción. Participan artistas como Anna María Maiolino, Fernanda Gomes y Mateo López. Obras históricas de Faith Wilding y la fallecida Tina Girouard. Más: www.artbasel.com/ovr

“10 artistas | 10 películas” de Fortes D’Aloia & Gabriel, Brasil, un proyecto desarrollado exclusivamente para OVR: Miami Beach de Art Basel. Son películas de artistas que abarcan la última década, incluidas nuevas obras producidas en 2020 por Bárbara Wagner y Benjamin de Burca, Jac Leirner y Tamar Guimarães, así como obras adicionales de Rivane Neuenschwander y Sarah Morris, entre otros muchos artistas. Más: www.artbasel.com/ovr

Conversaciones en línea: 50 años de Art Basel. También a través de “OVR: Miami Beach”, Art Basel presenta este programa que arranca el jueves 19 de noviembre. El viernes 27 de noviembre se lleva a cabo “Voices from Miami”, que tomará el pulso de la escena artística en la ciudad hoy. El lunes 30 de noviembre, Art Basel y FT Weekend reúnen a los artistas participantes para discutir su práctica. También, el autor y asesor de Conversaciones Edward Winkleman explorará el tema “Hacer avanzar el arte en tiempos de incertidumbre” a través de una serie de tres charlas con miembros destacados del mundo del arte internacional para debatir los problemas clave que enfrenta la escena artística mundial actual. Además, la interesantísima sección de Stories con artistas como el mexicano Héctor Zamora quien explica por qué las imágenes más simples también pueden ser las más poderosas. Programa completo de charlas y eventos: www.artbasel.com/events y www.artbasel.com/stories/meet-the-artists-hector-zamora

Nuances Of 4 Generations Of Cuban Contemporary Art, de la Galerie Mai 36, a través de “OVR: Miami Beach” presenta a cuatro generaciones de artistas cubanos para conversar sobre el término Latin American Art. Los artistas participantes son Flavio Garciandía, Raúl Cordero, Michel Pérez Pollo y Laura Carralero. El debate es vía Zoom el 3 de diciembre, de 12 a 12.30 p.m. hora de Miami. El meeting ID es 791 4528 2351 y la contraseña es 9TjAXk Más: www.artbasel.com/events/detail/17763/Nuances-Of-4-Generations-Of-Cuban-Contemporary-Art/11706 y https://us04web.zoom.us/j/79145282351?pwd=VnplYUppN1JsdDlrUDBNeU1xRW92UT09

