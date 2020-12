Los cinco mejores eventos al aire libre gratis en la Semana de Arte de Miami 

La “Miami Art Week” es probablemente una de las semanas más esperadas del año en el sur de la Florida con actividades artísticas en cada rincón de sus barrios y calles. Y gracias a este extraordinario clima podemos disfrutar de toda la programación cultural en las calles más famosas y glamurosas de Miami y La Playa, respetando siempre la distancia física para evitar más contagios durante la pandemia. Les presentamos los cinco mejores eventos al aire libre durante la Semana de Arte de Miami/Miami Art Week.

Design District

Cada vez son más populares las actividades culturales en este glamuroso distrito. Como todos los años Miami Design District 2020 Annual Design Commission elige un nuevo talento creativo emergente para revestir las calles del vecindario a través de conceptos inmersivos e interactivos. El ganador de este año es el reconocido colectivo de diseño chileno, Great Things to People (gt2P), cuyas exposiciones se han exhibido en la Galería Nacional de Victoria (Australia), la Galería Friedman Benda (Nueva York) y el MAXXI Museo Nazionale Delle Arti Del XXI Secolo (Roma), entre otros. Conscious Actions son dos proyectos o instalaciones en las calles que evocan a la diversión infantil sin preocupaciones, con el fin de recordar a todos el impacto directo que cada acción tiene en nuestro entorno y medio ambiente. Swing Gravity Shadows son una serie de estructuras de juego arquitectónicas interactivas instaladas por todo el vecindario. El otro proyecto de Conscious Actions es el de paraguas “Umbrella Birds” en movimiento. Cada dispositivo se activa a través de fuerzas físicas y naturales como superficies transformadoras, movimiento cinético e iluminación con energía solar. También, hay destacadas galerías internacionales que exhiben regularmente en Art Basel como Jeffrey Deitch Gallery, Lévy Gorvy x Salon 94 Design, Ramiken, R & Company, Mitchell-Innes y Nash, Galería David Castillo, Todd Merill Studio, Instituto de Arte Contemporáneo (ICA), Colección De La Cruz y Markowicz Fine Art, entre otras. Y los tours gratis durante la semana de arte son el jueves 3 y sábado 5 de diciembre, a las 4 y 5 p.m., respectivamente. El resto del mes son los sábados 12, 19 y 26, de 5 a 6 p.m. Más: www.miamidesigndistrict.net/experience-culture/

'Miami Mountain', 2016 de Ugo Rondinone. Piedra, pintura, acero. Cada piedra entre 15 y 30 toneladas. La escultura está instalada permanentemente en la esquina sureste del Collins Park, Miami Beach. Cortesía/The Bass, Miami Beach/Zachary Balber

Miami Beach

Con obras que van desde esculturas monumentales, neón, sonido y video, y obras de arte participativas. Art Outside es una exposición de arte público iniciada por The Bass. Las obras están instaladas en Collins Park y alrededor de The Bass e incluyen obras permanentes y temporales de la colección de The Bass de Ugo Rondinone, Jim Drain, Sylvie Fleury, Lawrence Weiner y Susan Philipsz, un encargo temporal de la artista Karen Rifas, así como obras de las colecciones de arte en lugares públicos de la ciudad de Miami Beach, Miami Beach Urban Studios FIU, The Wolfsonian-Florida International University y W South Beach. El jardín Miami Beach Botanical presenta actuaciones musicales en vivo, instalaciones de sonido y un mercado artesanal al aire libre en este oasis mágico. El 3 de diciembre, a las 11 a.m., y 5 de diciembre de 2020, a las 7 p.m., se presenta el flautista Margaret Lancaster en su pabellón Breath of Death con Alex Lough, Rachel Weiss y Juraj Kojš por todo el jardín, y actuaciones del gondolero musical Troy Rogers en un canal del Botánico. Entrada gratis 3, 4 y 5 de diciembre. Los programas cortos comienzan a la 1 p.m. y a las 3 p.m. El programa largo comienza a las 5 p.m. Y Miami New Drama presenta Seven Deadly Sins, una experiencia teatral al aire libre muy original y creativa realizada en siete escaparates a lo largo de la histórica Lincoln Road. Lo único que tienes que hacer es ponerte los audífonos y disfrutar de la obra. Más: www.mbartsandculture.org/artweek, www.artoutsidemb.org y www.artoutsidemb.org/map. www.mbgarden.org/events/art-installations-performances-out-air

'Bent Pool', de Elmgreen y Dragset frente al Miami Beach Convention Center. Foto/ROBIN HILL

Esculturas en Miami Downtown y Doral

Hay dos tours interesantísimos para ver esculturas. Puedes hacer visitas físicas al jardín de esculturas del Pérez Art Museum Miami (PAMM), que presenta obras de artistas como Anthony Caro, Ernesto Neto y Mark di Suvero. Y, también en la ciudad del Doral, el Museo de Arte Contemporáneo de Doral (DORCAM) presenta la monumental exposición del internacional español Manolo Valdés: El Legado con más de una docena de esculturas al aire libre esparcidas por el Doral durante Miami Art Week hasta junio de 2021. La inauguración se lleva a cabo con un evento público gratuito en Doral Central Park, el sábado 5 de diciembre de 2020, a las 11 a.m. con la presencia de las autoridades y representantes del museo, un evento que también puedes ver de forma virtual. Las esculturas de Valdés están ubicadas en los principales parques públicos de Doral, incluidos Doral Central Park, Downtown Doral Park, MAU Park, Morgan Levy Park, Doral Legacy Park y Doral Glades Park, entre otras ubicaciones seleccionadas. Más: www.dorcam.org y www.cityofdoral.com

Como parte del Wynwood Mural Fest, el WYN 317 presenta un mural pintado por Meme Va, Deity La y Nico Mia de Few & Far Women, una organización sin fines de lucro que celebra a las artistas femeninas. Cortesía/galería WYN 317

Wynwood Mural Fest (WMF)

Cada vez que paseas por Wynwood es una experiencia diferente y única. Ahora tienes la oportunidad de redescubrir este museo de arte callejero al aire libre. Por segundo año consecutivo durante la semana de Art Basel Miami Week, del 2 a 6 de diciembre, se celebra el WMF que este año se lleva a cabo de forma híbrida, es decir de forma presencial y virtual. A lo largo de estos días podrás ver a los artistas pintando el mural de Wynwood de este festival, exposiciones en galerías, conversaciones culturales, entrevistas, visitas virtuales guiadas, descubrimiento de música y talleres, entre otros. Creativos de la tecnología, expertos en diseño arquitectónico y especialistas en producción y transmisión de videos son los encargados de que tengas una experiencia de festival híbrida única y atractiva.

'Eloquent South Pointe Park Pier Gate', 2014, de Tobias Rehberger. Ubicada en South Pointe Park, 1 Washington Avenue, Miami Beach. Collection of the City of MiamiBeach Art in Public Places

Como parte del Wynwood Mural Fest, el WYN 317 presenta un mural pintado por Meme Va, Deity La y Nico Mia de Few & Far Women, una organización sin fines de lucro que celebra a las artistas femeninas. Patrocinado por Monster Energy, el mural representa a una mujer indígena rodeada de naturaleza. La intención de los artistas es iniciar el debate y arrojar luz sobre las cuestiones de derechos humanos que rodean a las personas de ascendencia indígena y nativa americana. El mural estará en exhibición para que el público vea su finalización. Para aquellos que no puedan asistir a la semana del arte en persona este año, WYN 317 contará con una exposición grupal virtual, Next, que incluye el trabajo de The London Police, Pez, Amanda Valdés, Iván Roque, Registered Artist, Cranio, Diana Contreras, Nate Dee y Sipros, así como algunas de las piezas del reconocido internacionalmente John “CRASH” Matos de su exposición individual en WYN 317. Next es gratis y está abierto al público, del 3 al 6 de diciembre. Más: www.wynwoodmuralfest.com

‘Mermaid’ (Sirena), 1979, de Roy Lichtenstein. The Bass Museum of Art. La escultura se encuentra en Fillmore Theater, área sur, Washington Ave., y 17 St., Miami Beach. Colección de arte de la ciudad de Miami Beach en lugares públicos

Coral Gables

Para esta nueva temporada artística, la Ciudad de Coral Gables presenta por primera vez Murals on the Mile. Se trata de nuevos murales que transforman cuatro lugares de la icónica Miracle Mile, unas coloridas pantallas que mostrarán mensajes inspiradores llenos de positivismo para que todos los que visiten esta emblemática calle puedan hacerse fotos y disfrutar de estas instalaciones temporales. Este esperado evento que se lleva a cabo en diciembre ha creado mucha expectación tras el éxito de la instalación itinerante de Umbrella Sky en el 2018. También, puedes visitar “Studios on the Mile”, siete puntos de venta al por menor, donde 21 artistas locales crearán, exhibirán y venderán su arte al público hasta finales de diciembre. Más: www.gablesartscollective.com/

