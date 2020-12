Artistas textiles de FAMA conmemoran derecho al voto femenino

“Soy un tejido. Soy todas las mujeres. Nuestras madres, abuelas, hasta remontarnos a la primera mujer. Sus historias están entretejidas en mí, haciendo la tela de lo que soy, pero no sólo la tela de mí misma. Soy duradera y me deshago. Me desdoblo en pliegues hasta el pasado y viajo a lo que una vez fui y a lo que seré”. Este texto de Amy Gelb sobre la obra que creó para la exposición Forty Women Pulling at The Threads of Social Discourse (40 Mujeres jalonando los hilos del discurso social) en The Contemporary Art Modern Project, CAMP Gallery, contiene el espíritu de su propio trabajo textil, pero también el de la Asociación de Artistas de la Fibra de Miami, FAMA, que se lanzó al público con esa exhibición curada por Aurora Molina, como parte de una serie de proyectos en el centenario del triunfo del movimiento de las sufragistas en los Estados Unidos.

'I Wear Her Memory Like a Crown: WE TOOK THE VOTE', 2020, de Amy Gelb. Medio mixto, Cortesía/FAMA y CAMP

En la obra de Gelb, I Wear Her Memory Like a Crown (Llevo su recuerdo como una corona), aparecen el retrato de su bisabuela y un primer plano de su propio ojo: “Ella vino de Rusia y se hizo ciudadana a fines de los años treinta, así que fue la primera mujer de la familia en votar”. Gelb transfiere la técnica de las veladuras a fotografías que imprime en tela y borda a mano. Otras fotos del árbol ancestral incluyen escenas de maternidad invocando “historias heredadas de nuestras matriarcas que forman parte de la conciencia colectiva femenina”.

FAMA entreteje fragmentos de memoria dispersa: surgió en medio del tiempo de confinamiento, cuando las artistas locales Aurora Molina, Alina Rodríguez y Evelyn Politzer, que previamente se habían encontrado en una experiencia virtual de talleres textiles exitosamente desarrollados por las dos primeras en el ámbito doméstico, decidieron asociarse para “construir comunidad a través de los textiles y tejer un Miami conjuntamente”.

Regina Jestrow frente a su obra 'Suffrage Quilt', 2020, Cortesía/FAMA y CAMP

Se propusieron “usar el arte de la fibra para expandir la apreciación de nuestra historia y herencia, y como un instrumento de resistencia”. Pocos meses después de su Fundación, FAMA cuenta con más de 40 artistas y otros miembros de la comunidad local y acaba de recibir un premio Ellies otorgado por Oolite Art a la propuesta artística y educativa presentada por Politzer. Ella participó en la exhibición inaugural con una obra tejida flotante, ligera, que alude a los vínculos con las mujeres del pasado, presente y futuro. “Los hilos se entretejieron libre, orgánicamente, uno a uno”, explica. “Sus interconexiones representan la idea de que solo podemos avanzar si nos mantenemos unidos: en la sociedad como en la tela, los hilos están entrelazados”.

'Equality, a Work in Progress', 2020, de Debra Rosental. Cordeles y cintas de yute, 60 x 40 pulgadas. Cortesía/FAMA y CAMP

FAMA concibió la idea de hacer una convocatoria con obras en el formato de banderas -de 40 x 60 pulgadas- para subvertir su asociación con signos militares y construir un tejido simbólico con las obras de 40 artistas, a modo de “pancartas pacíficas”. En conjunto, construyeron una historia común surgida de la experiencia colectiva: la invocación de la memoria, la instigación a la acción y el empoderamiento de las mujeres. En la acolchada bandera que cosió Laura Villareal con fragmentos de múltiples textiles, una poderosa frase cosida en gruesa fibra negra -“I am Worthy” (Soy digna)- atraviesa y unifica el mapa de los Estados Unidos. En su propia bandera, Aurora Molina borda los retratos de mujeres luchadoras como Elizabeth Cady, Susan B Anthony, Harriet Tubman y Marie Louise Baldwin, aunque las dos últimas no fueron aceptadas por el Movimiento Sufragista porque eran, respectivamente, una afroamericana y una nativa americana. Al bordarlas juntas repara la historia. En Equality, A Work In Progress (Equidad, un trabajo en progreso) Debra Rosenthal usa un sistema de cintas sobre yute para evocar diversas líneas temporales, pues “las mujeres afroamericanas no pudieron votar hasta 1965”.

Evelyn Politzer junto a su obra 'Past, Present and Future Connections', 2020. Cortesía/FAMA y CAMP

En su bandera textil geométrica, Suffrage Quilt, Regina Jestrow bordó sobre blanco en delicado amarillo los nombres de mujeres como la abolicionista Lucy Stone. Karla Kantorovich cosió en una sola pieza textos y fotografías de las sufragistas representando las capas de tiempo y la acción de unificar. En Los caminantes, Lisu Vega transfirió a tela las imágenes de los rostros agotados de una inmigrante venezolana con su hijo, en la incesante búsqueda de un lugar donde detenerse.

Pip Brant rodeó de dragones rojos bordados el poema que Inez Milholland escribió en su primera marcha: “Avanzar a través de la oscuridad /Avanzar afuera del terror / Dejar atrás la noche / Avanzar hacia la luz”. La obra de María Lino instiga a “tejer la propia vida” y Marlene Kohn a tejer una palabra “bandera de coraje”. Silvana Soriano usó su ropa para coser el retrato de cuatro mujeres, cada una con un color distinto de piel, bajo la instigación a participar “como si no hubiera un mañana”. Las obras de Susan Feliciano, Colette Mello, Mary Ruden y Silvia Yapur evocan los colores del movimiento sufragista -amarillo, blanco y violeta- en banderas que entretejen de modos diversos lo personal y lo colectivo.

'Out of Error', 2020, de Pip Brandt. Medio mixto sobre lienzo: tintes, hilo de bordar, tinte serigrafiado, 40 x 60 pulgadas. Cortesía/FAMA y CAMP

Yolanda Sánchez, quien creó una obra que tituló sabiamente en dos lenguas: “The Body is a Fiesta”, conjuga la transparencia y la superposición de telas (e identidades) y nos recuerda en el texto del catálogo que Alice Paul bordaba una estrella en la bandera del Partido Nacional de las Mujeres “cada vez que un estado ratificaba la enmienda 19”. Destacó la participación de artistas de once nacionalidades con obras que entretejen múltiples perspectivas culturales, diversos niveles de significación y un concierto polifónico de voces de mujeres. “La palabra metissage -escribió- remite al tejido de una tela con fibras diferentes”. De un modo sucedáneo, la misión de FAMA es entretejer visiones. Visitar virtualmente las obras inspiradas en la conmemoración del derecho al voto femenino es participar en formas de remendar la memoria y tejer el mañana.

“Women Pulling at the Threads of Social Discourse” organizada por FAMA y CAMP. https://www.fiberartists-miamiassociation.com/