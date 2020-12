El museo MIFA en Doral: ‘Las dimensiones humanas en el arte latinoamericano’

Leer más

“Soy un tejido. Soy todas las mujeres. Nuestras madres, abuelas, hasta remontarnos a la primera mujer. Sus historias están entretejidas en mí, haciendo la tela de lo que soy, pero no sólo la tela de mí misma. Soy duradera y me deshago. Me desdoblo en pliegues hasta el pasado y viajo a lo que una vez fui y a lo que seré”. Este texto de Amy Gelb sobre la obra que creó para la exposición Forty Women Pulling at The Threads of Social Discourse (40 Mujeres jalonando los hilos del discurso social) en The Contemporary Art Modern Project, CAMP Gallery, contiene el espíritu de su propio trabajo textil, pero también el de la Asociación de Artistas de la Fibra de Miami, FAMA, que se lanzó al público con esa exhibición curada por Aurora Molina, como parte de una serie de proyectos en el centenario del triunfo del movimiento de las sufragistas en los Estados Unidos.