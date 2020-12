Semana de Arte de Miami: todavía puedes visitar muchas exposiciones y sin multitud

Si durante la Miami Art Week 2020 no te dio tiempo para ver todas las exposiciones, todavía puedes hacerlo durante el mes de diciembre y, mejor aún, con menos gente alrededor para evitar contagios en estos tiempos de pandemia. A principio de mes les presentábamos de exposiciones colectivas de mujeres en PAMM y grafiteras en Wynwood al art pop de Andy Warhol en Design District, que aún están expuestas. Ahora les presentamos otras muchas exposiciones en ICA Miami, galerías y museos, y una variada oferta de ferias online.

Instituto de Arte Contemporáneo, ICA Miami, exposición de Vivian Caccuri: ‘Mosquito Shrine II’. Esta reconocida artista brasileña presenta con su arte una forma interesantísima de contar la historia de la llegada de los colonos europeos al “Nuevo Mundo” a través de la lente del mosquito. Se trata de una alegoría que presenta al insecto como una fuerza paramilitar trastornada. Apunta al poder de la naturaleza tropical y al desastre de las estructuras hechas por el hombre como presas artificiales mal planeadas, plantaciones de azúcar y esclavitud, que han convertido a los mosquitos en omnipresentes y mortales.

‘Mosquito Shrine II’ es el resultado de la investigación de Vivian Caccuri sobre testimonios y registros del siglo XVIII que detallan historias de enfermedades en el hemisferio occidental. Cortesía/ICA Miami

‘Mosquito Shrine II’ es el resultado de la investigación de Caccuri sobre testimonios y registros del siglo XVIII que detallan historias de enfermedades en el hemisferio occidental. Esta exposición está ubicada en la planta baja, en Ray Ellen and Allan Yarkin Gallery, y la puedes ver hasta el 2 de mayo de 2021. Más: www.icamiami.org/collection/vivian-caccuri-mosquito-shrine-ii-2020/

Art of Black Miami es una iniciativa que celebra la diversidad cultural de Miami y Miami Beach, perteneciente al programa más reciente de la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami (GMCVB). A través de su página web puedes encontrar las joyas culturales de la diáspora negra. Son exposiciones de arte, galerías, exhibiciones de arte público y, también, tours culinarios.

Mural en el Distrito de Arte Leah en Hialeah. Mauricio Candela Photography

El programa Art of Black Miami muestra obras e iniciativas artísticas de África, el Caribe, América Latina y todo el mundo. El programa está hasta el 31 de enero de 2021. Más: www.miamiandbeaches.com/events/art-of-black y https://youtu.be/4hQf2V4OlcU

Galería Jeffrey Deitch con Kenny Scharf: Moodz. Este artista presenta una serie de 101 caras pintadas con forma circular diferentes las unas de las otras hasta el 31 de diciembre en Design District. Kenny Scharf, quien pinta rostros con spray desde 1981, dice que los personajes representados en los múltiples lienzos reflejan todos aspectos de su propia personalidad y que algunos días necesita liberar su energía agresiva, de ahí que algunas caras pueden reflejar su enojo. Otros rostros reflejan su exuberancia y amor por la pintura. Este mes puedes ver la exposición de miércoles a domingo, de 11 a.m. a 7 p.m. Más: www.deitch.com y 182 NE 39th Street, Miami, FL 3313..

Art of Black Miami. Mural en Overtown. MAURICIO CANDELA/Cortesía de GMCVB

RAVE Miami es una fiesta del arte que continúa todo el mes de diciembre con celebridades del arte y presentadores invitados, quienes revelan sus historias y secretos. No es una sala de visualización, es una plataforma para ver arte y enviar mensajes personales a los artistas y a los galeristas. Puedes ingresar en los estudios de los artistas para tener una experiencia íntima, uno a uno, a través de un recorrido virtual. Hay una gran variedad de obras de arte nuevas. Más: www.redwoodartgroup.com/rave/

Museo del Grafiti todavía cuenta con las dos exposiciones individuales con los dinámicos artistas Ahol Sniffs Glue y LA2, ambas presentadas durante la Semana de Arte de Miami. La muestra Biscayne World: The Art of Ahol Sniffs Glue nace como consecuencia de una serie de circunstancias desafortunadas cuando el artista fue atropellado por un automóvil mientras conducía su scooter en 2012, razón por la que comenzó a viajar al trabajo todos los días en el autobús del condado. Los dibujos expuestos son sobre los personajes que vio en el autobús durante ese periodo de tiempo.

Kenny Scharf: Moodz en la galería Jeffrey Deitch. Este artista presenta una serie de 101 caras pintadas con forma circular diferentes las unas de las otras hasta el 31 de diciembre en Design District. Cortesía/galería Jeffrey Deitch

Y la muestra Eye Candy del artista LA2, quien durante las dos últimas décadas ha aplicado pintura en aerosol y tinta a lienzos, ropa y varios objetos encontrados en su inquebrantable viaje para impulsar su estilo personal de grafiti pop. Su herencia puertorriqueña, la energía de los viejos clubes de baile de Nueva York, de las Avenidas llenas de autos con música a todo volumen y los niños que crecieron en esta cultura del arte callejero se materializan en cada lienzo lleno de vida, positivismo y color. Más: www.museumofgraffiti.com/

The Wolfsonian-FIU, en Miami Beach, cuenta con cuatro nuevas exhibiciones en marcha muy interesantes: “The New Deal: Art Relief”, “Art for Justice”, “You, Me, We, Us: Solidarity in AIDS Graphic Design” y “Color and Form: American Depression Glass”. La admisión es gratuita con la entrada conseguida online, de jueves a domingo, de 10 a.m. a 6 p.m. Más: www.wolfsonian.org/whats-on/exhibitions+installations/, 1001 Washington Avenue. Miami Beach.

Cowry Art Studio con Flashback: Rafael López-Ramos, una selección de sus obras de las últimas cuatro décadas. Se trata de una exposición con obras de diferentes etapas de este artista cubano desde su primera exhibición personal Muestra ecléctica, Galería 10 de Octubre, La Habana, en 1980 hasta obras de su etapa canadiense y sus series creadas en Miami como Mirroring Nature (2007-2010), Wonderland (2011-2014) y Aporías (2014- 2017). Son piezas de la colección del artista López-Ramos. Esta extinción está hasta el 1 de enero del 2021 en North Miami. Más: www.lopezramos.info/flashback y e-mail: contemporarymiamiart@gmail.com

Centro Cultural Español Miami: 3D Exposición virtual Frente al Espejo, que muestran los trabajos de los ganadores del concurso de fotografía hasta el 28 de febrero de 2021. Algunas de las obras de esta exposición virtual son: Health 2020 /Salud 2020 de Alejandro José Pernía Paredes, El árbol Mus de Rosa M Sánchez, Distancia de Kini Mercado Pérez, Casamiento de Lucas Suryano, Mi abuelo Simón por Florencia Laval, Auto consumido – Autorretrato en la soledad del Aislamiento de Domingo Nora, Enfrentados al abismo por Virginia Hernández Cruz y Aurora Domínguez Mata, Palabras del alma de Mizraim Falfan Jiménez, Muchacho saltando por Dany Del Pino Rodríguez, Mención especial CCEMiami: Don´t postpone joy por Susana Sánchez González. Más: http://ccemiami.org/en/evento/3d-exposicion-virtual-frente-al-espejo/

Twitter: @IsabelOlmos